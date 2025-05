Nissan Micra tagasitulek – seekord ainult elektrilisena

Nissan avalikustas uue Micra, mis tuleb müügile ainult elektriautona. Sisepõlemismootoritega versiooni enam ei tehta. Esimesed autod võiksid klientideni jõuda 2026. aasta alguses, tellimusi saab esitada juba selle aasta sügisel, mil avalikustatakse ka ametlik hind.

Uus Micra jagab platvormi Renault 5 EV-ga. Ka akuvalikud on samad: 40 kWh versioon lubab kuni 308 km ning 52 kWh variant kuni 408 km sõiduulatust. Suurema akuga mudel toetab 100 kW kiirlaadimist ja suudab laadida 15–80% umbes 30 minutiga.

Micra on mõeldud eelkõige linnasõitudeks, kuid 408 km ulatus lubab ka nädalavahetuse väljasõite ilma laadimismureteta. Mõlemad versioonid tulevad standardvarustuses soojuspumba ja aku eelsoojendusega.

Väliselt on Micra saanud silmatorkava, nunnu, kumerate joontega, ikoonilist ja juba tuntud punnsilma meenutava disainiga. Kõik varustustasemed saavad 18-tollised veljed. Sõidukäitumist iseloomustavad tagasõitjatele LED-tuled, esituledel on nn „teretulemise efekt” – lukust avamisel vilgutavad need järjest paremale ja vasakule.

Salongis on kaks 10,1-tollist ekraani, roolil sõidurežiimi valik ja mitmekülgne keskkonsool. Sisemusest leiab väikese viite Jaapanile – Fuji mäe kujutise esiistmete vahelises panipaigas. Interjööri saab kohandada vastavalt meeleolule – 48 erinevat värvitooni reguleeritava valgustuse abil.

Tagaistmed on 60/40 jaotusega, pagasiruum 326 liitrit. Kokkupanduna saab kätte kuni 1106 liitrit. Auto ise jääb nelja meetri sisse, kuid teljevahe on piisav, et ka tagumistel reisijatel oleks ruumi.

Lisaks Google Mapsile, Google Assistandile ja Play Store’i äppidele tuleb auto ka Android Auto ja Apple CarPlay toega. Kaasas on sõiduplaani planeerija, mis oskab arvestada aku laetust ja ilmastikuolusid. NissanConnecti äpist saab jälgida aku seisu, käivitada eelsoojendust ja planeerida laadimist.

Kui meediasüsteem on sarnaselt muule platvormile Renault laenatud, on tegu turu ühe parimaga, olles ergonoomiline ja intuitiivne.

Turvavarustus on klassi kohta ulatuslik: adaptiivne kiirushoidik, automaatpidurdus, pimenurga hoiatus, tagurdamise abid ja juhi tähelepanu jälgimine on kõik olemas. Palju turvaabisid on muidugi uute euromäärustega kohustuslik, kuid tore on näha, et lisatud on ka terve loetelu lisasid, mida määrustega pole nõutud.

ProPilot sõiduabisüsteem on valikus, mis teeb sõitmise ja ummikus istumise veelgi mugavamaks.





Hinnainfo ja konkurents

Nissani esindajad pole veel täpseid hindu avalikustanud, kuid arvestades Renault 5 hinnataset (Prantsusmaal alates 25 000 eurost), võib eeldada, et ka Micra hind jääb Eestis 26 000–30 000 euro vahemikku.

Tegemist saab olema ühe odavama uue elektriautoga Eesti turul. Otsesed konkurendid on näiteks Dacia Spring, Renault Twingo EV ja Peugeot e-208 ja muidugi Renault 4 ja 5 kuid Micra oma disaini ja komplekti poolest pakub kindlasti nii mõndagi uue auto huvilisele.