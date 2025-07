TalTechile laekus rekordarv avaldusi

Tallinna Tehnikaülikooli esitati tänavu viimaste aastate lõikes rekordiliselt 7720 sisseastumisavaldust. Populaarsemad valdkonnad on inseneeria ja infotehnoloogia.

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles, et tänavu esitati sisseastumisavaldusi pea 2500 võrra rohkem kui mullu. “Võrreldes eelmise aastaga kasvas avalduste arv 46 protsenti. Tegemist on ülekaalukalt viimase viie aasta suurima sisseastujate arvuga,” ütles Voll.

“Avalduste arvu tõusul, mitte ainult TalTechis, vaid ka mujal, on mitmeid põhjuseid. Ühest küljest muidugi demograafilised muutused, aga selgelt on näha ka suurenenud huvi kõrghariduse omandamise vastu üldiselt. Seda näitab kasvõi TalTechi magistrisse esitatud avalduste arv, mida on 700 rohkem kui mullu,” selgitas Hendrik Voll.

Erilist rõõmu valmistab Vollile erakordselt suur huvi inseneeria vastu. “Eesti kõrgkoolide ja riigi selge pingutus inseneeria populariseerimisel on jõudnud tulemusteni – Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna esimese astme õppekavadele esitati tänavu 1000 avaldust rohkem, ehk 67% enam kui eelmisel aastal.“

Esimese astme (bakalaureuse-, rakendusliku- ja integreeritud õppe) populaarseimad õppekavad:

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine - 579 avaldust Ärindus - 478 avaldust Elektroenergeetika ja mehhatroonika - 439 avaldust IT süsteemide arendus - 382 avaldust Küberturbe tehnoloogiad - 295 avaldust

Magistriõppe populaarseimad õppekavad:

Personalijuhtimine - 134 avaldust Juhtimine ja turundus - 129 avaldust Ärirahandus ja majandusarvestus - 121 avaldust Äriinfotehnoloogia - 115 avaldust Digiriigi andmed ja tehnoloogiad - 111 avaldust

Kõik õppekoha pakkumise saanud kandidaadid peavad 13. juuli keskööks sisseastumiskeskkonnas SAIS oma õppekoha kinnitama.