Uued Canon RF objektiivid avavad veelgi laiema nurga 7-14mm

Canon laiendas RF-süsteemi kahe uue professionaalse ülilainurgaga. Valikus on RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM ja RF 14mm F1.4L VCM. Mõlemad on mõeldud foto ja video tegijale, kes tahab laiemat vaadet ilma, et töövoog muutuks kohmakaks.





RF 7-14mm F2.8-3.5L FISHEYE STM: kaks kalasilma ühes torus

RF-kinnitusega suum 7–14 mm annab 7 mm peal 190° ringikujulise fisheye ja 14 mm peal 180° diagonaalse fisheye. Canon toob välja, et tegemist on vaatevälja poolest esimese 190° fisheye suumiga täiskaadri vahetatavate objektiivide seas.

Praktiline lisa on tagumine drop-in filtrisüsteem, millega saad kasutada tagumisi filtreid, samad mis EF-RF adapteris näiteks muudetavat ND filtrit ja ringpolarisatsiooni. Komplektis on selge drop-in filter.

Olulisemad numbrid:

Ava arv F2.8–3.5, minimaalne ava arv 22–29.

Lähim teravustamine 0,15 m, maksimaalne suurendus 0,35 14 mm peal kaadri keskel.

Kaal 476 g, mõõdud 76,5 x 109,4 mm.

STM automaatteravustus, tolmu ja niiskuse kaitse.

Video poolel rõhutab Canon fookuse “hingamise” vähendamist ning võimalust teha 2D 180° VR sisu EOS VR Utility abil. Tugi EOS VR Utility versioonile 1.9 või uuem sh VR teisenduseks on vaja ühilduvat kaamerat, mis toetab open gate video salvestust.

Lisaks on objektiivil eemaldatav varjuk, mis lubab soovi korral “täis” ringfishi välimust ja suumi piiraja, mis aitab hoida vahemikku, kui sul on kindel plaan, näiteks 9–14 mm.

RF 14mm F1.4L VCM: lai, valgusjõuline ja videole sihitud

RF 14mm F1.4L VCM on täiskaadri sirgjooneline ülilainurk. Diagonaalne vaatenurk on 114°, horisontaalne 104° ja vertikaalne 81°. Objektiivil on 11 labaga ava.

Olulisemad numbrid:

Ava arv F1.4, minimaalne ava arv 16.

Optiline ehitus 18 elementi 13 grupis.

Lähim teravustamine 0,24 m, maksimaalne suurendus 0,11.

Kaal 578 g, mõõdud 76,5 x 112 mm.

Teravustusmootor VCM, fookuse “hingamise” vähendamine, tolmu ja niiskuse kaitse.

Filtrite teema on siin teistmoodi: tagumine želatiinfiltri koht mõõduga 36,7 x 29,4 mm.

Objektiivil on ava muutmise jaoks eraldi rõngas näiteks video salvestuseks. Osadel EOS R seeria keredel ei saa fotorežiimis ava arvu rõngast seadistada enne firmware uuendamist.

Konkreetne objektiiv oma sirge joonise tõttu võiks olla ideaalne sisearhitektuuri ja kinnisvara pildistamiseks.





Kellele need objektiivid sobivad

RF 7-14mm FISHEYE sobib siis, kui tahad teadlikult moonutust. Ekstreemsport, loominguline video, eristuv portree ja efektne maastik kuuluvad siia. Lähedale teravustamine 0,15m, mis peaaegu makro, aitab teha “liiga lähedalt” kaadreid, kus perspektiiv töötab sinu kasuks.

RF 14mm F1.4 sobib siis, kui vajad sirgete joontega ülilainurka ja palju valgust. Canon seob selle astrofotoga, maastikega, arhitektuuri ja kitsaste interjööridega. F1.4 aitab hoida säriaega lühemana ja ISO madalamana.

Kellele need ei ole

Fisheye suum ei ole “üks toru kõigeks”. Seda kasutad kindla võtte jaoks, mitte igal jalutuskäigul.

14 mm F1.4 ei ole mõistlik valik, kui kasutad palju filtreid. Tavalise keermega filtreid ei saa kasutada ja geelidega mässamine on tüütu ning pildikvaliteet kannatab.

Saadaval alates märtsist