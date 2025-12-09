Canon EOS R6 Mark III - R6 parem kui kunagi varem?

Canon tõi välja uue täiskaader kaamera Canon EOS R6 Mark III. Eestis on kere hinnaks 3089 eurot ja see seab kaamera selgelt pro ja semipro kasutaja ette. Meil on kogemus Canon EOS R6 Mark II-ga, seega vaatleme uut mudelit ametliku info põhjal ja võrdluses sellega, mida R6 II juba pakub. Testkeret käes ei ole, seega kõik hinnangud tuginevad numbritele ja tootja lubadustele.

Kellele see kaamera on mõeldud

R6 Mark III istub canoni rivis R6 Mark II ja R5 seeria vahel. Eesmärk on pakkuda ühte keret, mis saab hakkama nii fotode kui videoga.

Sihtrühm on:

Pulma, ürituse ja spordifotograaf, kes vajab kiiret sarivõtet ja kindlat autofookust. Sisulooja ja väike produktsioon, kus samas keres tehakse 4k videot, aegluupi ja sotsiaalmeedia klippe. Looduse ja loomade pildistaja, kes tahab 30+ megapikslist faili, kuid ei vaja R5 lahutusvõimet.

Kui sul on juba Canon R-süsteem ja R6 Mark II, on R6 Mark III loogiline samm edasi. Kui alustad täiskaadri juures, on see kere, millega katad suure osa foto ja video töödest ilma teist keret kõrvale otsimata.

Video URL

Uus 32,5 mp sensor ja 40 kaadrit sekundis

Suurim muutus võrreldes R6 Mark II-ga on sensor.

Canon EOS R6 Mark III kasutab 32,5 megapikslist täiskaadersensorit, R6 Mark II pakkus 24,2 megapikslit. See annab rohkem detaili ja lõikamisruumi. Näiteks pressi või ürituse fotol saad hiljem julgelt kadreeringut korrigeerida, ilma et fail kohe laguneks.

Kiirus on sama klassi kere jaoks muljet avaldav.

Kaamera pildistab:

kuni 40 kaadrit sekundis elektroonilise katikuga

kuni 12 kaadrit sekundis mehaanilise katikuga

Pre-continuous shooting salvestab kuni 20 kaadrit enne päästiku lõpuni vajutamist. See aitab hetkel, kui lind tõuseb lendu, ralli auto väljub kurvist või korvpallur laseb palli käest murdosa enne sinu reaktsiooni.

Puhver suudab koos CFexpress Type B kaardiga talletada kuni 150 raw-faili ühte järjestikku. See katab terve spordiepisooodi või pikema tegevusstseeni ilma, et kaamera salvestuskiirus oleks taskistuseks.

Stabilisaator ja tundlikkus

Kere sees olev pildistabilisaator töötab koos objektiivi stabilisaatoriga kuni 8,5 säriastme ulatuses. R6 Mark II pakkus kuni 8 stoppi. Pool säriastet ei tundu paberil suur samm, kuid käest pildistades loeb iga lisavaru.

ISO põhiulatus ulatub 100 kuni 64 000-ni, laiendatud seaded tõstavad seda veel. See annab piisava mänguruumi sisehalli, kontsertlava ja õhtuse linnavaate jaoks. Dünaamilise ulatuse täpsed laborinumbrid selguvad hiljem, kuid Canon rõhutab sensori kiirust ja võimet hoida varjud töödeldavatena.

Kuigi isiklikult eelistaksime ülikõrge ISO aseml hoopis ülimadalat - Näiteks ISO 4, mis kaotaks vajaduse kasutada ND filtreid.

Video URL

Autofookus saab inimestega paremini hakkama

R6 Mark III põhineb dual pixel CMOS AF tehnoloogial. See tähendab, et iga piksel töötab nii pildi kui fookuse jaoks. Autofookus on seega kiire ja sujuv nii fotol kui videol.

Objektituvastus tunneb ära inimesed, loomad ja sõidukid. Uuendatud algoritmid on samast põlvkonnast nagu Canon EOS R1 ja R5 Mark II sees. Fookus leiab näod ja silmad paremini ning hoiab neid jälgimisel kindlamalt.

Uus Register People Priority funktsioon lubab salvestada kuni 10 konkreetset nägu. Kaamera eelistab neid, kui kaadris on rohkem inimesi. Pulmas tähendab see, et pruut ja peig püsivad fookuses ka siis, kui ees liiguvad külalised. Sama loogika kehtib konverentsil laval olevate esinejate puhul.

Kõik see toimib ka kiire video režiimide juures, sh 4k 120p ja full hd 180p. See on tähtis, sest odavama klassi keredel hakkab AF kõrgete kaadrisageduste juures sageli kõhklema.





Video: 7k raw, open gate ja 4k 120p

R6 Mark III video pool on selgelt paremaks tehtud võrreldes R6 Mark II-ga.

Olulisemad numbrid:

7k raw light kuni 60p

7k open gate kuni 30p, kasutab kogu 3:2 sensori ala

ülediskreetitud 4k kuni 60p täislaiuses

4k 120p täislaiuses

full hd kuni 180p

7k raw light sobib töödeks, kus järeltöötluses liigub nii värv kui kontrast palju. Failid on suured, kuid annavad montaažis ja värviparanduses selge varu.

7k open gate salvestab kogu sensori pinna, mitte ainult 16:9 lõigu. Sellest saad lõigata välja nii horisontaalse 16:9 kui vertikaalse 9:16 video. Sisulooja jaoks tähendab see, et ühest duublist sünnib korraga youtube ja tiktok või reels.

4k 120p täislaiuses aegluup hoiab sama vaatenurga nagu tavaline 4k. Aegluupi vajavad stseenid, nagu pulmatants, spordiliigutus või toote detail, säilitavad sama ruumitunde.

Kaamera pakub video jaoks:

waveform-monitori

false color ülekatet

kahetasandilisi zebraid

c-log 2 ja c-log 3 profiile

LUT eelvaadet ekraanil

Need funktsioonid aitavad sul üksinda töötades paremini hinnata, kas nahatoon on paigas, kas taevas klipib ja kas varjud jäävad loetavaks.

Täismõõdus HDMI Type A pesa asendab R6 Mark II mikro-hdmi pesa. See annab mehhaaniliselt tugevama ühenduse välismonitori või salvestiga.





Kere, käsitsemine ja ühendused

Kere kuju ja nupupaigutus on väga lähedane R6 Mark II-le. Käepide on sügav ja mugav ka suurema objektiiviga. Foto ja video vahel lülitud eraldi kangiga, mis teeb kiirel tööpäeval rollide vahetuse lihtsaks.

Tagumine 3,0-tolline puuteekraan on 1,62 miljoni punktiga ja liigub igas suunas. See sobib nii vlogiks, madalalt pildistamiseks kui üle pea filmimiseks.

Pildiotsija on 3,69 miljoni punktiga, 0,76-kordse suurendusega ja kuni 120 hz värskendusega. See aitab kiire seeria ajal liikumist jälgida ilma häiriva viivituseta.

Mälukaartide lahendus on järgmine:

üks CFexpress Type B pesa

üks UHS-II SD pesa

CFexpress on mõeldud 7k raw ja kiire sarivõtte jaoks. SD kaart sobib heif, jpeg ja proxy failidele. R6 Mark II kahe SD pesa kasutajale tähendab see CFexpress kaartidesse investeerimist, kuid tasuks saab kiiruse ja varu.

Ühendused katavad enamiku tööolukordi:

USB-C

3,5 mm mikrofoni sisend

3,5 mm kõrvaklappide väljund

2,5 mm kaugpäästiku pesa

täismõõdus HDMI

multifunktsionaalne välguking lisaseadmete jaoks

Aku on LP-E6P seeriast. Ametlik CIPA hinnang on umbes 270 kaadrit pildiotsijaga ja 510 kaadrit ekraaniga. Säästurežiim tõstab need numbrid kõrgemale. Tavas töös on piltide arv tihti suurem, kuid võrdluses teiste keredega annab see selge mõõdupuu.





Uus RF 45 mm F1,2 STM objektiiv

Koos kerega tõi Canon välja ka objektiivi RF 45 mm F1,2 STM. See on normaalfookusega hele objektiiv entusiastile, kes tahab proovida f/1,2 ava ilma tippklassi hinna ja kaaluta.

Olulisemad andmed:

fookuskaugus 45 mm

maksimaalne ava f/1,2

kaal umbes 346 g

minimaalne teravustamiskaugus 45 cm

filtrikeere 67 mm

9 labaga diafragma

STM teravustamismootor

eraldi fookus- ja juhtimisrõngas

Selline objektiiv sobib portreeks, tänavafotoks ja igapäevaseks pildistamiseks. F/1,2 ava annab võimaluse hoida tausta pehme ja püsida hämaras madalama ISO juures. Eestis on ametlik hind 549 eurot, mis teeb sellest huvitava valiku RF süsteemi omanikele, kellele meeldib töötada ühe valgusjõulise standardobjektiiviga.

R6 Mark III ja R6 Mark II võrdluses

Olulisemad erinevused kahe kere vahel:

R6 Mark II: 24,2 mp, R6 Mark III: 32,5 mp

Stabilisaator: kuni 8 stoppi vs kuni 8,5 stoppi

Kaardipesad: 2x UHS-II SD vs 1x CFexpress + 1x UHS-II SD

Video: 4k 60p vs 7k raw, 7k open gate, 4k 120p ja full hd 180p

Pre-burst: eraldi raw burst režiim vs pre-continuous tavalises sarivõttes

HDMI: micro-hdmi vs täismõõdus HDMI Type A

AF algoritmid: varasem põlvkond vs uuendatud mudel samast põlvkonnast R1 ja R5 Mark II-ga

Kui sinu töö on peamiselt foto ning video piirneb 4k 25p või 4k 50p klippidega, jääb R6 Mark II endiselt tugevaks ja soodsamaks valikuks. Kui vajad 7k raw, open gate, 4k 120p ja kiiremat töövoogu CFexpress kaartidega, annab R6 Mark III selge lisa.





Kellele R6 Mark III on mõistlik ost

Canon EOS R6 Mark III sobib fotograafile ja videograafile, kes:

teenib tulu pulmade, ürituste, spordi või sisuloomega

tahab ühes keres katta nii foto kui nõudliku video

kasutab juba RF objektiive või on valmis süsteemi sisse astuma

vajab 32,5 mp failis suurendamis- ja lõikamisruumi

hindab töövoogu, kus CFexpress, täismõõdus HDMI ja video tööriistad säästavad aega ja närvi

Canon EOS R6 Mark II jääb mõistlikuks valikuks, kui:

hind on tähtsam kui 7k raw ja 4k 120p

24 mp eraldusvõimest piisab

töö keskmes on foto ja lühemad, lihtsama struktuuriga videod

R5 seeria sobib kasutajale, kelle jaoks on oluline kõrgem resolutsioon ja tahab kaamerat kasutada stuudiotööl ja detailirohkel reklaamfotol.

Praegu on Canon EOS R6 Mark III paberil tugev ja tasakaalus töövahend. Ametlikud numbrid näitavad selget sammu edasi R6 Mark II pealt, eriti video, af ja töövoo osas. Kui esimesed testid ja päris töös kasutajad kinnitavad, et lubadused ja praktika kattuvad, on R6 Mark III jaoks koht nii profide kotis kui entusiasti soovinimekirjas.

Suurimaks miinuseks tundub jätkuvalt Canon RF süsteemi piiratud kolmandate tootjate objektiivivalik, mitte kaamera enda võimekus.

Täpsem Info Canon Eesti kodulehel https://www.canon.ee/cameras/eos-r6-mark-iii/