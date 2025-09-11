Canon toob turule kolm uut tööriista videograafidele ja fotograafidele

Canon tõi 9. septembril välja kolm uut tööriista, mis täiendavad hübriidset töövoogu: EOS C50 (täiskaader cinema EOS kaamera), RF 85 mm f/1.4L VCM (portreefiks videole ja fotole) ning CN5x11 IAS T R1/P1 (ulilai cine-servo suum). Mis see tähendab ja miks see oluline on.





EOS C50: „väike kere, suur pilt” tehtud päriselt

Mida see on: täiskaader Cinema EOS kaamera, mille võti on 7K Open Gate salvestus (3:2), sisemine 12-bit Cinema RAW Light kuni 60p, 4K kuni 120p ja 2K kuni 180p. Dual Base ISO on 800/6400 ja sisse on ehitatud log2/log3. Kaamera kaalub umbes 670 g, kere on madal ja mugav rig’ida, lisaks on kaasas XLR-käepide. Toetatud on Frame.io Camera-to-Cloud, UVC/UAC otse-stream ja kaks kaardipesa (CFexpress + SD).

Mida katsetajad leidsid: EOS C50 on Cinema EOS seerias senistest väikseim, kuid pildikvaliteedi ja töövoo poolest astub sammukese edasi võrreldes varasemate kompaktsidega. Dual Pixel AF II töötab kiiresti ja täpselt, dünaamiline ulatus on enam kui 15 stopp, ning menüüs on lihtne ümber lülituda video ja foto vahel. Puuduseks võib pidada sisseehitatud pildiotsija või IBIS-stabilisaatori puudumist, kuid ekraan ja üldine kasutusloogika kompenseerivad selle üsna hästi.

Miks see oluline on:

Open Gate võimaldab ühest võttefailis salvestada in camera erinevaid formaate: kino-, 16:9, 9:16, ruut – kasulik sotsiaalmeedias ja reklaamis, säästab järeltöötluse aega.

Hind ja kaal on võrreldavad Canon EOS R5 C-ga, aga C50 pakub 7K RAW, dual-base ISO ja XLR-heli – sobib hästi „run & gun” või indie-projekti vajadusteks.

Võrdlus Sony FX3-ga näitab, et C50’l on eelisena open gate, sisemine RAW ja pro-heli, kuigi FX3’l on IBIS ja Sony lai ökosüsteem. Kui vajad vertikaali ja streaming’u, siis C50 on tugev valik.

Töövoog on kaasaegne: proxy-failid redigeerimiseks ja kliendi ülevaatuseks saadetakse kiirelt Camera-to-Cloud kaudu.

Kellele sobib:

Agentuurid ja produktsioon, kus sama päevavõtte pealt tuleb nii 16:9 kui 9:16 materjali.

Pulma- ja üritusvideograaf, kes soovib kerget ning kiiret seadistust koos XLR-heli ja otseülekande võimekusega.

Indie-filmid ja mini-dokid, eriti kui kasutada anamorfseid objektiive või Open Gate’i suurema vabale kadreeringule.

Nõrkused:

Puudub sisseehitatud IBIS ja pildiotsija.

APS-C crop’i kasutades kaotad natuke vaatevälja ja teravussügavust, mis võib mõnikord tüütu olla.





RF 85 mm f/1.4L VCM: portreefiks, mis arvestab ka videoga

RF 85 mm f/1.4L on 636 g kaaluv L-seeria f/1.4 objektiiv, mis kasutab VCM-ajamit vaikseks ja kiireks autofookuseks. VCM mootor vähendab ka focus breathingut. Sellel on 11-labaline diafragma, sujuv iiriserõngas, juhtnupp ja programmifunktsioon. korpus on ilmastikukindel.

Tähtsus:

f/1.4 ava annab portree­tulemusele kauni bokeh ning head tulemused hämaras, olles samas märgatavalt väiksem ja kergem kui RF 85 mm f/1.2 L.

Video puhul on oluline focus breathing’u vähendamine ja ava täpne kontroll (iiriserõngas).

APSC kaameratel (nt R7) annab selle objektiiviga ekvivalendi u 136 mm – hästi sobiv intervjuude, detailkaadrite ja sündmuste pildistamiseks, kus subjekt asub kaugemal.





CN5x11 IAS T R1/P1: ülilai cine-servo suum

Mida see on: 11–55 mm T2.95–3.95 ulilai cine-servo objektiiv RF või PL mount’iga. Vaatenurk ulatub 100 kraadini, kaal umbes 3 kg – suhteliselt kerge selle klassi suumi kohta. Toetab 8K HDR-t, 11-labaline diafragma ja uus mootor-ajam (E-XS V Drive).

Võrdluseks: Gopro, telefonide ülilai vaatenurk on umbes 120 kraadi.

Olulisus:

Reaalselt kasutatav tööriist live-sport, valgustatud lava või suunatud stuudio-ürituste puhul – lai vaatenurk ja telesuum ühes.

3 kg raskusega saab seda kasutada gimbalil või kraanal ilma, et standard-riistad üle pingutaksid.

8K-toetus tähendab tulevikukindlust – kõrgresolutsioonseid ülesandeid saab teenindada ühe objektiiviga.





Mis see turul muutub

Canon liigub Open Gate’i peavoolu – see tehnoloogia oli varem rohkem „profiil” tootjate pärusmaa, nüüd saab seda kompaktsest kerest, mis teeb töö lihtsamaks ja tõhusamaks. Töövoog hübriidseks, mitte ainult kaamerasse salvestatud kaadriteks – Camera-to-Cloud, UVC/UAC, topelt salvestus pesades – reaalsed kiirendused tootmise igapäevatöös. Portreefoto/video ühtsest filtrist – RF 85/1.4L VCM töötab hästi nii fotoks kui video jaoks ilma kompromissideta. Lisaks on väga sarnane mõõtmetelt Canon RF 35 mm f/1.4L VCM ja RF 50 mm f/1.4L VCM, mis võimaldab kiiresti stabilisaatoreid üles sada. Üks objektiiv, mitu kasu – CN5x11 annab ulilai ja telesuumiga sujuva vaate, mis aitab vähendada objektiivide vahetusi ja keerukat rig’i eelist kui jääd ruumis liikumata.





Kokkuvõte

Canon paneb sel aastal rõhu hübriidsusele: EOS C50 ühendab videokaamera ja fotokaamera omadused ühes väikeses keres, RF 85mm F1.4L VCM toob portreeoptika ka filmitegijate tööriistakasti ning CN5x11 suunab pilgu professionaalse kino poole.

Kõik kolm toodet kinnitavad, et Canon ei keskendu ainult ühele sihtrühmale, vaid püüab katta nii sotsiaalmeedia sisulooja, pulmafotograafi kui ka täispika mängufilmi tegija vajadused.

Hinnad ja saadavus (baltikum)