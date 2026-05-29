Wi-Fi 8 tuleb juba sügisel, mis see on?

Kuigi ruuterite teoreetilised kiirused on aastatega kasvanud ulmelistesse kõrgustesse, jääb tegelik kasutajakogemus tihti WiFi-võrgu väikeste levialade, paksude seinte ja kümnete nutiseadmete rägastikku kinni. Täpselt seda probleemi tõotab nüüd lahendada uus Wi-Fi 8 standard ja esimesena reaalse seadmega ka võrguseadmete tootja TP-Link, mis esitles oma uhiuut Wi-Fi 8 ruuteriplatvormi Archer 8.

Juba tänavu oktoobrisse planeeritud Archer 8, mis põhineb IEEE 802.11bn spetsifikatsioonil, ei aja taga järjekordseid kosmilisi tippkiirusi tühjas laboriruumis. Seade keskendub sellele, mis on tarbijatele päriselt oluline – raudsele töökindlusele päris kodudes. Ettevõtte esindajad on teinud oma fookuses kannapöörde: „Järgmise põlvkonna Wi-Fi peab liikuma edasi ainult teoreetilise tippkiiruse rõhutamisest ja keskenduma töökindluse parandamisele päris kasutusoludes.“

Keeruline tehnoloogia, elulised lahendused

Kuidas aga Wi-Fi 8 ja Archer 8 seda teevad? Uues seadmes on peidus mitu uut tehnoloogiat, mis kõlavad esmapilgul mingi inseneride salakeelena, kuid lahendavad ära mõned kõige igapäevasemad mured. Siin on mõned näited.

DSO (Dynamic Sub-band Operation) – lõpp virtuaalsetele liiklusummikutele. Kujuta ette laia, mitmerealist kiirteed, kus üks aeglane traktor sõidab laialt keset teed ja takistab kõiki teisi. Varasemate ruuteritega on tihti just nii – üks väikese andmemahuga seade võtab kogu tugeva ruuteri ressursi enda alla. DSO on aga justkui nutikas liikluskorraldaja, mis suunab "traktori" talle sobivale kitsamale kõrvalrajale, jättes põhilise kiirtee vabaks kiiretele seadmetele. Tulemuseks on kordades sujuvam võrk kõigile.

UEQM (Ebaühtlane modulatsioon) – igaühele oma tempo. Varem töötas Wi-Fi võrk justkui kooli rühmatööna, kus kogu grupi edukus sõltus kõige nõrgemast lülist. Kui üks seade oli halva leviga, tõmbas see kogu andmevoo kiiruse alla. UEQM tehnoloogia võimaldab aga igal andmevool töötada täpselt nii kiiresti, kui seadme võimekus ja levi parajasti lubavad. Nii ei pidurda kaugel garaažis asuv nutipirn sinu nutiteleri 4K-videostriimi. Testid näitavad sellistes olukordades läbilaskevõime kasvu kuni 24%.

DRU (Distributed tone Resource Units) – ruupor kaugetele seadmetele. Kaugemate ja madala energiatarbega seadmete, näiteks õues asuva turvakaamera probleem on tihti see, et ruuter ei "kuule" nende signaali hästi. DRU toimib justkui ruuporina, aidates neil oma häält ehk signaali ruuterini saata selgemalt ja valjemalt.

Lisaks hoolitsevad uued koordineerimistehnoloogiad (Co-BF, Co-SR, Co-TDMA) selle eest, et koduses mesh-võrgus ringi liikudes (näiteks videokõnet tehes ühest toast teise jalutades) oleks seadme üleminek ühelt tugijaamalt teisele absoluutselt katkematu ja sujuv.

Disainitud sobima moodsasse interjööri

Tehnoloogia on pakendatud seadmesse, mida ei pea enam häbenedes kapi otsa või diivani taha peitma. Archer 8-l on mikroreljeefne tekstuur ja pehme esikülje valguselement. Ilu all peitub aga tõsine tööloom: täiustatud jahutuslahendused, nutikas antenniarhitektuur ja tehisintellekti toega võrguoptimeerimine toovad mitmekorruselistes majades kaasa kuni 30% parema signaalijõudluse.

Ameerika Ühendriikide turg jääb suletuks, aga Euroopa?

Kuigi uus seade on uue standardiga esimene, varjutab TP-Linki edusamme üks märkimisväärne poliitilis-tehniline probleem. Nimelt pole tootja suutnud seni saada USA Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) heakskiitu uute Wi-Fi toodete müügiks Ühendriikides.

Kuna TP-Link toodab USA turule mõeldud ruutereid teistes riikides, näiteks Vietnamis, läheb see vastuollu FCC karmide reeglitega. Olukorda teeb keeruliseks see, et FCC peab neid ruutereid riiklikuks julgeolekuriskiks ja nõuab, et ruuterite tootjad taotleksid oma seadmete kandmist heakskiidetud nimekirja (Covered List).

Ameerika turule jõudmine on seega takerdunud bürokraatiasse, kuid teised regioonid, sealhulgas Euroopa, saavad seadmeid kasutada, ehkki ka siin on mõned riigid plaaninud Hiina päritolu sideseadmete kasutust piirata. Euroopas piiratakse osades riikides telekomi- ja 5G-võrgu seadmeid, brändidest on näiteks Huawei ja ZTE kasutust kitsendatud Rootsis, Saksamaal, Ühendkuningriigis jm. Koduruuteritele pole müügis takistusi tehtud.

TP-linki ruuteritega seoses lahvatas Lätis aprillis aga skandaal, kui selgus, et need nuhivad GRU (Venemaa sõjaväeluure) heaks. Tootja väitis, et tegemist oli vanade seadmete turvaaugu nende teadmata ärakasutamisega ja väljastas turvaparanduse.

PLUSSID

Lahendab reaal-elulised viiteaja hüpped ja ühenduse katkemised kodus ringi liikudes.

DSO ja UEQM tehnoloogiad hoolitsevad, et aeglased või kauged seadmed ei pidurdaks kogu ülejäänud võrku.

Kuni 33% parem andmete läbilaskevõime (võrreldes Wi-Fi 7-ga) ning oluliselt tugevam signaal mitmekorruselistes hoonetes.

Väljapeetud disain: minimalistlik vormikeel, mis ei riiva silma ka otse elutoa kõige nähtavamal kohal.

MIINUSED