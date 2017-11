Kuidas homsel Mustal Reedel ostelda rahakotti auklikuks kulutamata?

Homme on võimalus osaleda maailmarekordi püstitamises - ennustatakse, et sel reedel toimub inimkonna ajaloo suurim osturalli ja püstitatakse kõige suurem müügikäive üldse.

Ülemaailmne ostupäev Black Friday toimub igal aastal novembri viimasel reedel ja meelitab oma meeletute allahindlustega ka eestimaalasi e-ostlema. Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann annab nõu, kuidas säilitada sealjuures külm pea ja tegutseda turvaliselt.

Tänu e-kaubanduse arengule on loomulik, et klientide arv kaubanduskeskustes on märgatavalt vähenenud ning selle arvelt on kasvanud müük internetis ja nutitelefoni vahendusel. Nutitelefonide ajastu võidukäiku kinnitab eelmise aasta maailma ühe suurima kaubandusketi – Walmarti osturalli statistika, mille kohaselt moodustas 70% ettevõtte eelmise aasta Black Friday e-müügist just mobiiliga tehtud tehingud. See trend on pannud kaupmehed üle maailma investeerima oma mobiiliäppidesse ning pakkuma ka erinevaid maksevahendeid.

1. Kaalu ja võrdle allahindluseid pead kaotamata

Valik allahindluste kiikamiseks on lai - alates eraldi Black Friday tarbeks loodud rakendustest kuni tuntud veebikaubamajade äppideni. Black Friday – 2017 Deals annab võimaluse erinevaid pakkumisi võrrelda ning ostu rahulikult kaaluda. Ülemaailmsed veebikaubamajad paiskavad oma parimad pakkumised internetti juba nädal enne globaalset ostupäeva. eBay näiteks kuulutas jõulušopingu avatuks juba novembri alguses, mil paiskas internetti laia valiku erinevaid “early bird” pakkumisi. Ka Eesti erinevad e-poed teevad musta reede raames sooduspakkumisi, seega maksab üle vaadata ka omamaiste e-kaupmeeste keskkonnad.

Konkreetsemalt leiavad juba alanud Amazoni Black Friday pakkumistest näiteks suuri allahindlusi ka tehnikahuvilised telefonide, telerite ning erinevate lisavidinate näol. Siin tuleb aga olla iseäranis ettevaatlik, sest paljude suurte veebikaubamajade tehnikatooted on suunatud suurtele turgudele, mis ei kasuta Eesti sagedusi või on ka tegemist tootjapoolse regioonilukustusega, mis tähendab, et tegemist on täiesti kasutu kaubaga. Seega on mõistlik tehnika ostmisel jahtida pigem kohalikke pakkumisi.

Black Friday allahindlused algavadki üldjuhul palju varem, seega ei pea oma ostude soovilisti täitma ühel kindlal päeval, vaid huvipakkuvaid allahindlusi saab kiigata juba nädal varem ja ka pärast globaalset ostlemise päeva. Samuti leiab allahindlusi Mustale Reedele järgneval esmaspäeval ehk Cyber Mondayl, mil leiab soodustusi ainult e-keskkondades ning milles orienteerumiseks on samuti loodud erinevad äpid.

3. Veendu e-poe ja makseviiside turvalisuses

Enne e-poest kauba tellimist tuleb aga veenduda, et kaupmees oleks usaldusväärne ning makseviisid turvalised. Alustada võiks sellest, et veenduda, kas tegemist on juriidilisest isikust veebipoe omanikuga – ainult sel juhul laieneb seadusest tulenev kaitse. Samuti tuleb eelnevalt kindlaks teha, kas veebilehel või äpis on lahti kirjutatud kauba tagastamise ja garantii tingimused ning kas hüvitatakse ka tagastamiskulud. Kallimate esemete puhul tuleb garantiitingimused väga täpselt üle vaadata, sest tootmispraaki näiteks tehnikaseadmete puhul ikka esineb ning sel juhul tuleb kaup tagasi saata ja ka raha tagasi küsida.

Eelistada maksab tuntud ja usaldusväärseid veebilehti suvaliste pakkujate asemel. Veenduda tuleks, kas veebipoel on olemas info ettevõtte kontaktide kohta, kuhu ka probleemide korral saab pöörduda. Kindlasti tuleb enne ostu sooritamist tutvuda täpsete tellimistingimuste ja makseviisidega.

E-ostlemisel on kõige turvalisemad kaardimakse lahendused, mis võimaldavad tehingu tagasiküsimist, kui kaupa ei väljastatud. Samuti tuleb meeles pidada, et oma andmeid ei tohi sisestada lehele, millel puudub SSL turvasertifikaat ning kindlasti ei maksa anda enda kohta infot, mida ostusooritamiseks vaja ei ole nagu isikukood, pereliikmete andmed vms. Ja viimaks, kaitse oma seadmeid pahavara eest ning kontrolli ka pangas oma kaarditehinguid regulaarselt.

Tarbijakaitseamet toob oma kodulehel välja põhjalikud soovitused, mida e-ostlemisel silmas pidada. Samuti reastavad nad oma veebilehel nn mustas nimekirjas Eestis tegutsevad ettevõtted, kes ei vasta seaduses ettenähtud nõuetele või ei pea kinni ostjatele antud lubadustest.

3. Planeeri oma oste põhjalikult ja koosta eelarve

Kuna Black Friday soodustused laienevad väga erinevatele toodetele, siis oleks kõige mõistlikum enne suuremat poodlemist koostada nimekiri soovitud asjadest ja kalkuleerida läbi oma eelarve võimalused.

Kõige lihtsam alternatiiv pabernimekirjale on Google Keep rakendus. Tegemist on märkmete jaoks mõeldud lahendusega, kuhu on võimalik koostada lihtsaid to-do nimekirju ning kuna see on ühendatud internetiga, pääseb selle sisule ligi ka veebibrauserist. Erinevaid eelarve planeerimise, analüüsimise ja jagamise rakendusi on mitmeid. Näiteks Goodbudget või HomeBudget Lite võimaldavad kogu kuu või nädala või päeva eelarve planeerida erinevate kategooriate lõikes ning saada kiire ülevaade kuludest ja tuludest.

Külastada võiks ka finantsinspektsiooni tarbijaveebi minuraha.ee, kus on väljas palju infot rahaasjade arukaks korraldamiseks ning ka erinevad kalkulaatorid. Nii võiks näiteks alustada pere eelarve kalkulaatorist, et veenduda, kas üldse või kui palju musta reede ostuhullusega kaasa saab minna.