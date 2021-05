Testi oma kõrvaklappide kvaliteeti nende kümne erineva looga

Juhtmeta kõrvaklapidon populaarsed nii kodus kui tänaval, aga kuidas hinnata nende kvaliteeti? Kõrvapealsete klappidega võrreldes võivad küll väiksed klapid tunduda tuhmivõitu, aga kõik oleneb ka sinu enda muusikaeelistustest. Kõige parem on testida klappe oma lemmikmuusikaga, aga kui tahad teada, millised on seadme võimed kõigi keerukate lugude esitamisel, siis siin on soovitused lugudele, millega kvaliteeti testida.

Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul on parim viis kõrvaklappe proovile panna muusika abil, kuid lõpliku hinnangu andmine on igaühe enda tunnetuse küsimus. „Kõrvaklappide testimiseks võiks valida erinevaid žanreid, lugusid nii kõrges, madalas kui keskmises heliregistris. Samuti võiks nimekirja kuuluda instrumentaalpalad ja lood, kus on kasutatud võimalikult erinevaid pille, helisid, rütme.“

Huawei ekspert pani kokku nimekirja kümnest laulust, mis aitavad hinnata juhtmeta kõrvaklappide helikvaliteeti ja vastavust kasutaja ootustele.

Esimene lugu kindlasti tutvustamist ei vaja - see on üks kõigi aegade populaarseimaid rokihümne, tulvil värvilist ja energilist dünaamikat. Freddie Mercury uhked ja julged meloodiad ning külluslikud vokaalsed võimed muudavad selle loo üheks parimaks kõrvaklappide hindamiseks mõõdupuuks.

Kõrvaklappide heli puhtuses veendumiseks võiks kuulata seda lugu - kummitavalt ilus, võimas ja kristallselge lugu paneb teie kõrvaklapid maksimaalselt proovile.

Kõrvaklappide testimiseks peaks kindlasti olema nimekirjas üks elektrooniline lugu. Antud näites on mõned väga sünteetilised ja ebatüüpilised helid. Bass algab madala ragiseva undamisega, mida oleks ilma heade kõrvaklappideta raske kuulda. Huvitav ja mitmekihiline lugu kõrvaklappidega nautimiseks.

Klaveri ja tšello duona kõlav instrumentaalpala on kaver tuntud Christina Perri loole - imeilus esitus ning sobib ideaalselt neile, kes soovivad vähem elektroonilist muusikat kuulata. Loos sisalduvad dünaamilised nüansid on väga praktilised kõrvaklappide võimekuse uurimiseks.

See lugu on kindlasti sama hästi tuntud kui esimene. Micheal Jacksoni vokaalne sissejuhatus laseb pisut oodata enne, kui esimene süntesaatori noot sisse tuleb ja seejärel saame aimu naudingust, mida pakub loo kuulamine kõrvaklappidega.

Võrdluseks moodsale helikeelele ka üks vana džässistandard, mida on laulnud paljud suurkujud, kuid siin valitud versioon on kõlab Frank Sinatra esituses. Vanadel headel aegadel salvestati laule tervete orkestrite saatel, nii et see lugu pakub polüfoonilist helipaletti – palju erinevaid toone ja registreid, mis on harmooniliselt ja ühtselt kihistatud.

Pärt Uusbergi seade eesti rahvaluulele kammerkoori Head Ööd, Vend esituses kõlab imeliselt ja pisut müstiliselt. Koori esitus võimaldab väga hästi hinnata heli nüansse ja puhtust kõrvaklappides. Kui teil on võimalus kuulata seda lugu Huawei uute Freebuds 4i kõrvaklappidega, soovitan kindlasti sisse lülitada aktiivse mürasummutuse ja lasta muusikal ennast kanda.

Suurepärane valik kõrvaklappide kvaliteedi ja jõudluse testimiseks, kuna tegemist on põneva rütmimänguga, poole loo peal toimub ka dramaatiline löögi ja sageduse muutus. Laulja kristallselge vokaal on põnev, tõuseb ja langeb kõrguses, mistõttu võimaldab see jällegi nautida kõrvaklappide heli.

Kõrvaklappide bassi testimiseks ei ole ilmselt paremat lugu kui see siin. Ühtlasi paneb see teid ilmselt kohe tantsima. Lool on mitmed kõrghetked, et testida kõrvaklappide jõudlust kogu oma hiilguses.

Lisaks lauludele on huvitava näitena nimekirjas ka viimastel aastatel palju populaarsust kogunud ASMR ehk autonoomne sensoorne meridiaanreageering. Sellised helisalvestused on tehtud spetsiaalsete mikrofonidega ning nende kuulamine võib tekitada nii-öelda kõditunnet. ASMR, tuntud ka kui ajumassaaž, on huvitav kogemus, sest stimuleerib helide kaudu ka teisi tajumeeli. ASMR-i kuulamine kõrvaklappidega võimaldab nautida kogu protsessi täielikult, ühtlasi saate selle abil testida enda kõrvaklappide selgust ja puhtust.