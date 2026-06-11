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USA K-12 (algkoolist kuni 12. klassini) koolide tehnikajuhte küsitlenud CoSN 2026 State of EdTech raport paljastab terava lõhe: juba 79 protsendil koolipiirkondadest on tehisaru (AI, artificial intelligence) kasutust reguleerivad juhised paigas, mis on märgatav hüpe 2025. aasta 57 protsendilt. Ometi ütleb kaks kolmandikku küsitletud IT-juhtidest, et neil napib nii töötajaid kui ka eelarvet, et tekkivate küberohtudega toime tulla. Kasutuselevõtt kasvab, ressursid aga ei kasva samas tempos, kirjutas Edsurge .

Läbipaistvusnõuded ühendavad haridust ja reguleeritud digiturusid

Spordianalüütik Jaan Girdeinis, kes jälgib Balti ja Leedu iGaming-turu arenguid, toob esile, et koolide IT-juhtide praegune surve ei ole ainulaadne. Kaks kolmandikku koolipiirkondadest tunnistab ressursipuudust (f7), samal ajal kui ligi pooled nende hindamisprotsessidest ei kata ohutusküsimusi üldse, sest vaid 55 protsenti vettimisprotsessidest nõuab müüjatelt ohutusandmeid. Sama hindamisdistsipliin, mida IT-juhid peaksid rakendama, et nõuda AI-platvormidelt läbipaistvust, andmekaitset ja turvavastutust, valitseb ka reguleeritud tarbijaturgudel. Leedu turul hindab CasinoGuru Lithuania veebikasiinosid sarnaste usaldusväärsuse, vastutustundliku mängu ja andmekaitse kriteeriumide alusel.

“One of the biggest powers we have is procurement, so getting serious about how we buy them, and when.”

Girdeinise sõnul teevad mõlemad valdkonnad silmitsi sama põhiprobleemiga: kes kontrollib platvorme sõltumatult ja kelle kanda langeb see vastutus, kui süsteemsed mehhanismid puuduvad.

Tehisaru juhised levivad kiiresti, sügavus jääb järele

CoSN-i 2026. aasta raport põhineb umbes 600 K-12 peatehnoloogiaohvitseri (CTO, chief technology officer) vastustel. Juhiste levik on olnud muljetavaldav. CoSN-i tegevjuht Keith Krueger tunnistab ise, et kiirus on üllatav.

“Given how many school districts we have, given how many small and rural ones there are, it's shocking at how quickly at least the guidance around responsible use of AI is. As a foundational step, we're seeing movement.”

Operatiivse AI kasutuse algatused hüppasid 37 protsendilt 2025. aastal 64 protsendile 2026. aastal, mis on üks suurimaid aastasiseseid muutusi raportis. Seitsme kümnest asutusest töötajaid koolitatakse õpetamisele suunatud generatiivsete AI-tööriistade kasutamiseks, produktiivsusele suunatud meetmeid rakendab 54 protsenti õppepersonali jaoks ja 53 protsenti klassiruumi õpetajate jaoks. Otseselt õpetamise ja õppimise toetamiseks klassides kasutatakse AI-d vähem kui 41 protsendis algatustest.

Krueger selgitab, miks koolipiirkonnad eelistavad paindlikke juhiseid jäigale reeglistikule.

“This week, this month, this year is changing rapidly. You don't want to have too many solidly, board-approved things which can get locked in when you need to evolve.”

Koolituse kvaliteet on samuti küsimärgi all.

“There's never going to be enough training, and we have to make sure the training is quality and meeting administrators with what they want and need.”

Küberturvalisus jõuab murdepunktile pärast Instructure'i rünnakut

Küberturvalisuse mured on praktiliselt universaalsed. Lausa 98 protsenti küsitletutest muretseb, et AI toob kaasa uusi ründevorme, ning sama suur osakaal peab murekohaks ka õpilaste andmete privaatsust. Kriitiliste turvaaukude paljastamine ei ole enam teoreetiline risk, vaid reaalne ja kasvav oht haridusasutuste digitaristule.

Mais tabas rünnak Instructure'i, mis sundis mitmeid koole lunaraha maksma ja sulges ühe maailma suurima digitaalse haridusplatvormi. Krueger nimetab selliseid juhtumeid selge hoiatusena.

“The high visibility breaches and attacks that we've seen underscore the real cost to our school system by not investing in better cybersecurity.”

17 aastat State of EdTech raportit koostanud Krueger usub, et koolide küberturvalisuse teadlikkus jõuab nüüd tõelise murdepunktini koolijuhtide ja koolinõukogude liikmete seas.

“I think they will start to say, 'We can't just have these broadband networks and not have them safe and secure.' But it's a huge challenge, given the lack of human capacity in schools for cybersecurity.”

Edtechi hindamisprotsessid on olemas, kuid jätavad suured augud

Enamikul koolidel on praeguseks protsess tasuta edtechi tööriistade hindamiseks enne klassiruumi kasutuselevõttu, tavaliselt IT-osakonna ülevaate või kinnitatud tarnijate nimekirja kaudu. Lüngad on aga suured. Vaid 29 protsenti hindamisprotsessidest nõuab teavet selle kohta, kas toode on kaasav ja ligipääsetav kõigile õppijatele.

Sambhavi Chandrashekar, D2L ülemaailmne ligipääsetavuse juht, rõhutab, et marginaliseeritud õpilased kannatavad enim, kui need küsimused kahe silma vahele jäetakse.

“Parents with children who have a disability must have a seat at the table. Blanket rules that are blind to fundamental human differences will do more disservice than good to students at the margins.”

Kim Whitman, Smartphone Free Childhood US kaasliider, näeb strukturaalset probleemi kogu hindamissüsteemis.

“There is nobody right now that is confirming these products are safe, effective and legal. It should not fall on the district's IT director; it would be impossible for them to do it. And the companies should not be tasked with doing it — that would be like nicotine companies vetting their own cigarettes.”

Krueger näeb lahenduse võtit hangetes. Koolipiirkondadel on olemas hoebullett, kui nad otsustavad seda kasutada.

“One of the biggest powers we have is procurement, so getting serious about how we buy them, and when. Whether or not we move forward will depend on if we set it as a priority and get serious about the awareness, the training and the policies.”

Konkreetsed numbrid aga näitavad, kui palju tööd on veel ees. Ohutusandmeid nõuab vaid 55 protsenti hindamisprotsessidest, ligipääsetavust käsitleb kõigest 29 protsenti. Nagu Krueger ise kokkuvõtlikult märgib, on tegemist suure hoiatussignaaliga ja valdkonnas on väga palju tööd veel tegemata.