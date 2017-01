Avati uuenenud Digidoc portaal

Digiallkirjastamise teenust pakkuv DigiDoc portaal läbis põhjaliku uuenduskuuri ning sellele lisandus mitmeid uusi funktsioone nagu ettevõttele konto loomine, dokumentide kategooriad, töövood ja uued failivormingud. Kasutada saab nii tasuta (kuni 5 digiallkirjastamist kuus, 100 MB dokumente) kui tasulist versiooni, ks on mahud suuremad ja makstakse vastavalt kasutamisele 19-269 eurot kuus.

23. jaanuaril värske kasutajaliidese ja uued funktsioonid saanud DigiDoc portaal pakub nüüd rohkem võimalusi ettevõtete töö lihtsustamiseks ja kiirendamiseks. Uuendusena on nüüd võimalik luua kaks kontot – üks organisatsioonile ja teine eraisikule. See muudab kasutajarollide eristamise lihtsaks ja mugavaks. Baltikumis tegutsevate ettevõtete jaoks on oluline ka lisandunud võimalus piiriüleseks allkirjastamiseks – nimelt toetab DigiDoc portaal nüüd ka Läti ja Leedu digikonteinerite failivorminguid EDoc ja ADoc.

Olulise uue funktsioonina on lisandunud ka dokumentide kategoriseerimine, mis võimaldab anda igale dokumendile eraldi kategooria ning võimaldab kategooriapõhist juurdepääsu. Tänu sellele uuendusele on dokumendihaldus lihtsam kui DigiDoc portaali eelmises versioonis.

Uues DigiDoc portaalis on muutunud ka kasutajatele antav tasuta salvestusmaht. Kui siiani sai iga kasutaja dokumentide salvestamiseks 10 MB tasuta ruumi, siis nüüd on tasuta salvestusruumi 100 MB.

„Meie pikaajaline kogemus Leedus ja teistes riikides ning kasutusharjumuste põhjalik analüüs võimaldab meil pakkuda senisest paremat funktsionaalsust DigiDoc portaalis. Praeguseks oleme vähem kui kümne kuuga lisanud palju uusi võimalusi, täielikult värskendanud kasutajaliidese ning muutnud portaali kasutamise oluliselt mugavamaks nii eraisikutele kui suurtele organisatsioonidele. Portaali arendustööd ei ole nüüd aga kindlasti lõppenud. Tegeleme iga päev sellega, et arendada ja juurutada uusi kasulikke funktsionaalsusi,“ ütles UAB Estina arendusjuht Gintas Balčiūnas.

Alates 2016. aasta aprillist on DigiDoc portaali haldaja Leedu IT-ettevõte Estina, mis on keskendunud digiallkirjastamise ja e-valitsuse lahendustele.