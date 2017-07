Uus väike tiigrihüpe: Eesti koolide IT-d hakatakse kaasajastama

Võimalik, et 90ndate tiigrihüpe viiski meid just sellisesse e-riiki, kus oleme. Kuid digitiiger ei saa jääda puhkama, koolid vajavad uut tehnoloogilist tõuget, et ka järgmine põlvkond oleks e-riigi arendamises tasemel. Selleks alustas HITSA koolide tehnoloogilist kaasajastamist, millele panevad õla alla ka suured tehnoloogiafirmad.

Kolmapäeval, 12. juulil allkirjastasid Huawei, AS Datel ja HITSA esindajad vastastikuse mõistmise memorandum, mis tähistab uue koostöö algust kolme ettevõtte vahel. AS Datel ja Huawei esitasid ühispakkumuse HITSA hankele, mille võidule järgnes uue memorandumi allkirjastamine. Hanke raames soetab HITSA kohtvõrgu seadmed ning vajalikud teenused – WiFi tugijaamad, kommutaatorid, tulemüürid ning juhtsüsteemid koos tugiteenustega – kuni 170 Eesti üldhariduskooli jaoks. Projekti eesmärk on kaasajastada koolide digitaristut üle kogu Eesti. Hanke kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot. Üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist toetatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt EL Sotsiaalfondist rahastatava programmi raames.

„Lapsed on meie tulevik ning meie Huaweis soovime kindlustada, et seda tulevikku toetavad parimad võimalused. Seega on see projekt meie jaoks otse loomulikult väga oluline ning on tõeline au aidata tagada, et Eesti lastel oleks ligipääs informatsioonile tänu korralikele võrguühendustele. Oleme kindlad, et meie panus sellesse projekti aitab kujundada maailma tulevikku, kuna nendele koolidele ning õpilastele hakatakse pakkuma just sellist korralikku ligipääsu infole ja andmetele,“ ütles Huawei Baltimaade tegevjuht Jack Zhu.

"Oleme koolide digitaristu kaasajastamisega jõudnud kohtvõrgu seadmete esimese tellimuseni, millega üks Harjumaa ja neli Pärnumaa kooli saavad lõplikult välja ehitatud uue kohtvõrgu kasutusele võtta veel enne uue õppeaasta algust. Tegu on esimese tellimusega kümnetest, mis sellel aastal esitatakse," ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan.

"AS Datel on kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga viimase 25 aasta jooksul varustanud pea kõiki Eesti koole ja ülikoole. Sellele vaatamata on see üliraskes konkurentsis võidetud projekt meie jaoks tähtis ja huvitav väljakutse, kuna teame, kui oluline on Eesti haridusele uue, ühtse kommunikatsioonikeskkonna loomine üle kogu riigi," ütles AS Datel tegevjuht Urmas Kõlli.