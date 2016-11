Väljapressimise pahavara rünnaku alla sattunud San Francisco transpordisüsteem pakkus tasuta sõitu

Kui vanasti võis Balti jaama kassas saada piletimüüja käest arusaamatult riielda, kui oma soovi piisavalt kiirelt ja piisavalt täpselt ei osanud välja öelda, siis nüüd on levinud automaadid, mis teinekord arusaamatult raha nõuavad - väljapressimise pahavara. Kuid üldse mitte raudteelaste hüvanguks. San Franciscos sattus kogemata väljapressimise pahavara rünnaku alla minirongide süsteem MUNI, mille piletiautomaadid edastasid teadet "Olete häkitud!"

'You hacked' appears on Muni screens across San Francisco https://t.co/xPDQ06IYdJ pic.twitter.com/YZcX8nTnHp — San Francisco CA (@SF_CA_RR) November 27, 2016

Selle peale tegi San Francisco transpordikompanii "Tallinnat" ja pakkus kõigile ühistranspordis sõitu tasuta.

Häkkerid tabas online väljaanne The Verge, mis küsis, miks ometi väljapressijad ühistransporti ründasid. Tabada polnud neid keeruline, sest kõigi piletiautomaatide ekraanidel seisis teade:

You Hacked, ALL Data Encrypted. Contact For Key(cryptom27@yandex.com)ID:681 ,Enter.

E-posti aadressil vastanud häkker oli esialgu kergelt ehmatanud, et nende viirus sellisesse kohta sattus, kuid kogus end kiiresti ja vastas, et tegemist on automaatse rünnakuga ja nad küll ootavad pakkumist, kuid ei looda, et see tehakse.

Väljapressimise tarkvara krüpteerib nakatunud arvutites kasutaja jaoks olulised failid ja nõuab lunaraha, et neid uuesti kasutada saaks. Üks Hollywoodi haigla sai krüpteeritud failide avamise võtme eest lunarahanõude 3,6 miljonile dollarile. Et jälgi segada, küsitakse raha tavaliselt kübervaluutas ehk näiteks bitcoinites.

Ehkki väljapressimise tarkvara loojad ilmselt soovitud miljoneid ei saa ning raudteefirma leiab peagi kinnitust oma varukoopiate tõhususe kohta, on lunaraha nõudvad viirused saamas aina suuremaks peavaluks. Ka Eestis.

Loe lisaks:

Krüptovara pressib Eestis taas raha välja

Synology soovitab: kuidas kaitsta krüptoviiruse eest oma võrgusalvestusseadet

Uus väljapressimise pahavara krüpteerib veebi ja nõuab omanikult raha

Lunavarajuhtumi ennetamine