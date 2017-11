Arvutimaailma teises testivideos tutvustame Samsung Galaxy Note 8 telefoni testitulemusi. Nagu juba artiklis öeldud, on see üks parimaid telefone üldse, mis müügil.

Aga eks mõni viga oli ikka ka. Gert, kes testis Samsung Galaxy Note 8 nutitelefoni, räägib lähemalt.

Arvutimaailm jätkab videoülevaadete tegemist, see siin on järjekorras teine. Kui on ettepanekuid, mida võiks paremaks teha ja millest veel videoid teha, andke aga toimetusele teada.