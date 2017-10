Samsung Galaxy Note 8 - tõenäoliselt üks parimaid telefone, mis müügil

Jah, Samsung Galaxy Note 8 on tõenäoliselt üks parimaid telefone, mis Eestis hetkel saada on. Meil ei ole hetkel mõtet võrrelda seda iPhone´i või Huaweiga, kuna praegu teha lihtsalt head telefoni ei ole kuigi keeruline ning kõik nimetatud on väga head telefonid. Kuid kas sa eelistad sõita MB, Lexuse või BMW kalleimate mudelitega, lõpuks uuena ostes erinevust ei näe, kuna igaühel on omad tugevamad ja nõrgemad kohad.

Samsung Galaxy Note 8 vaieldamatud eelised on hea kaamera, palju kiitust saanud suur ekraan ning pliiats - neile, kes eelistavad tähemärkide otsimisele isiklike varesejalgu.

Olles mõnda aega Note 8 kaamerat kasutanud, on üsna selge, et see on kogu turundus, ei ole vaid tühipaljas poliitika ja lubadused. Mõlemad kaamerad toimetavad hästi ning unikaalne stabilisaator mõlemal läätsel aitab filmimisel kõvasti kaasa. Pildid on teravad ning 2x optiline zoom teise objektiivi kasutusel toimib laitmatult.

Sealhulgas toimib ka võlts-sügavuskauguse (tausta udutamine, bokeh) üle ootuste hästi. Kuigi läikivate objektide üleminekud kipuvad ära petma ja seega natukene ebamäärasena olema.

Muidugi Samsungile võib ette heita, et pildid on erksamad, kirkamad kui reaalsuses ning seega on pilt ebarealistlikum, kuid arvestades, milliseid filtreid peamiselt kasutatakse, siis ilusamad.

Nii mõnegi üsna suvaliste portreega või olustikupiltiga on küsitud: kes su fotograaf on.

Ekraan on väga hea. Sama hea ekraan kui Galaxy S8 või S8+. Resolutsioon on sama, kuid suurust on rohkem.

Kes vaatab palju videoid või reisib palju ja tahvelarvuti oleks liiga kobakas, siis on suurem ekraan kindlasti väga väärt parameeter.

Mustad on mustad, valged on valged, värvid on kirkad ja isegi Apple kasutab oma uues iPhone´is sama ekraani.

Lisaks on näotuvastusele on ka alternatiiv silmaiirise skänneri näol, mälu on laiendatav micro-SD kaardiga kuni 256 GB ning seade on vee- ja tolmukindel, et oleks julgem ka vihmaga õue minna.

Juhtmevaba laadimine on ülimugav, olgugi et võib tunduda väikese asjana, on sellest peale harjumist kohutavalt raske loobuda.

Lisaks pliiats, mida on kirjeldatud kui ühe parimana, kuid mille kogu potensiaali isiklikult kasutama ei õppinudki.

Aku võiks olla suurem

Kunagi oli Note seeria telefon just valikus tänu oma suurele akule, mis pidas vastu terve päeva ka kõige aktiivsema kasutuse juures, kuid nüüd on aku arvestades riistvara võimekust väiksem.

3300-milliampertunnine aku, mis on väiksem, kui S8+ aku, on tekitanud hulgaliselt kõlapinda ja spekulatsioone kestvuse osas. Omades suuremat ekraani ja väiksemat akut, on Note 8 üsna kehvas seisus. Reaalse kasutuse juures aga erinevust ei ole näha ning kõigis aku koormustestides on tulemused üllatavad. Note 8 kestab kauem ühe laadimisega, olenemata kõigi ootustest.

Keerates resolutsiooni maha, on võimalik aku kestust pikendada, et see peaks vastu paremini, kuid ostes ühe parima ekraaniga teleoni ning seda köndistada on ka kuidagi imelik. 1000 € kulutamisel tekivad ilmselgelt mingid ootused.

Mida saaks parandada

Libe, nii libe. Kuna tegu on suure seadmega, siis ümarad nurgad, läikivad, siledadad pinnad ei aita seda paremini käes hoida. Kaitsekorpus aitaks, kuid mis kasu on sellisel juhul disainist kui selle peab mingi käkiga katma. Mul on üsna suur käsi ning korduvalt oli tunne et see kukub maha ühte või teise ekraani kohta vajutades. Lihtsam oleks kokku leppida, et tegu ei ole ühe käe telefoniga, sest enamus tõenäoliselt ei kanna nr 11 kindaid.

Sõrmejäljelugeja. Ei ole ühtegi mõistlikut asendit telefoni hoidmiseks, nii et oleks võimalik samal ajal sõrmejäljelugejat kasutada. Lisaks on tänu objektiivi kõrval olemisele ka kaamera lääts pidevalt udune. Kõigist telefonidest, mida oleme testinud, on kõige mugavam sõrmejäljelugeja asukoht taga keskel või ees. Tuleb vaid oodata, kuni suudetakse skänner paigutada ekraani alla.

Kõlari asukoht on veel hullem läbikukkumine kui sõrmejäljelugeja. See paikneb telefoni all, teeb head heli, kuid hoides telefoni horisontaalses asendis, katad 90% juhtudest kõlari oma näppudega. Probleem on ka S seerial.

Võiks olla võimalus puhast Androidi kasutada. Samsung ei ole eesrinnas oma bloatware paigaldamise osas, kuid eks seda mudru ole omajagu. Olgugi et telefon on väga nobe, peab tunnistama, et puhta Androidiga seadmed töötavad kuidagi sujuvamalt. 1:1 testides seda hetkel kõige nobedama iPhone´iga, ei jäänud Note 8 kuidagi alla ning oli umbes pooltest kordadest ka nobedam, on tunnetuslikult siiski puhas Android sujuvam.

Pliiats on kindlasti tore lisa, kuid see eeldab, et sul on tõest seda tarvis ja äkki Wacom on igapäevane tööriist. Paar nädalat Note 8 kasutades ei suutnud mina harjuda selle kasutamisega.

Ainus tõestus kasutuses on hulka joonistatud peenistega pilte, mida mu lapsikud sõbrad kõigele, mida telefonis näha, joonistasid kui seadet proovida said. Ütlus, et peale 30ndat eluaastat tuleb mõistus pähe, on ilmselge liialdus, kui joonistajateks olid ka 50+ vanuses mehed.

Väga suur. Mis paljudele ei ole see puudus, vaid just põhjus ostmiseks. Mis suurusega kaasneb, on aga probleem horisontaalis trükkimisega. Olgugi et nr 11 kindaga ei saa mu näppe nimetada lühikesteks, ei ulatu ma horisontaal-klaviatuuri kasutades keskmiste tähtedeni.

Kas osta?

Eestis saadaolevatest telefonidest tõenäoliselt ainukesed tõelised konkurendid on S8 ja S8+, mis on ka selle telefoni kõige nõrgem koht.

Olles mitte üsna, vaid väga kallis telefon tekib küsimus, kas üht või teist asja on tarvis.

Topeltlääts on hea, kuid fotodel on erinevus digisuurendusega üllatavalt väike. Kuigi jah, võltssügavust ühe läätsega Samsung ei tee.

Pliiats. Kui väga seda kasutaks?

Ekraani suurus: S8+ on 0,1“ väiksem

Kahe SIM-kaardi tugi

S8 ja S8+ on sama riistvaraga mis Note 8. Kuid S8+ on suurema akuga (parema akukestvusega) ning maksab umbes 200 € vähem, väiksem S8 omakorda 300 € vähem.

Kui eelpool loetletust loobuda ei soovi ning raha, aku kestvus ei ole määravad, võid julgelt ära osta ja tõenäoliselt sa ei kahetse. Kui siiski eelarve on piiratud ning sooviks mõistliku raha eest parimat, siis mina võtaks S8 või S8+ ja tagasi ei vaataks.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy Note 8

Hind: 999 eurot (Telia)

- 6.3in 1440x2160 Super AMOLED kumer Infinity ekraan 18.5:9 suhtega

- S Pen tugi

- 163mmx75mmx8.6mm

- Iris skänner/sõrmejälje lugeja

- 'Bixby' virtuaalabiline

- QUALCOMM Snapdragon 835, 6GB RAM

- 12MPx2 26mm, f/1.7 & 52mm, f/2.4, 8MP f/1.7 esimene kaamera

- USB-C, 3.5mm kõrvaklapi pesa

- Android 7.0 Nougat

- IP68 sertifikaat

- 64GB sisse ehitatud mälu, microSD laiendamine kuni 256GB

- 3,300mAh aku.

- kiirlaadimine, juhtmeta laadimine

Vaata proovivideot:

Vaata proovipilte: