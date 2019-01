Need on 2019. aasta oodatuimad telefonid

Kui möödunud aastal tegid ilma nn kulmud, võimalikult palju kaameraid, juhtmevaba laadimine ja tehisintellekt, siis Tele2 telefonientusiasti Silver Tilga sõnul võib eelmist aastat iseloomustada kui evolutsiooni ja mitte revolutsiooni. Võimalik, et revolutsioon saabub just alanud aastal.

Millised telefonid need aasta kõige tähtsamad siis on, mida oodatakse ja mida lubatakse? Silver Tilk toob välja just need telefonid, mida 2019. aastal pikisilmi kõige enam oodatakse ja millele ka suurt müügiedu ennustatakse.

Nokia 9 Pureview

„Nokia on vaikselt, aga kindlalt nutitelefonide turul comeback´i tegemas. Seda enam olen elevil Nokia 9 Pureview üle,“ rääkis Tilk. Kõlakad ja lekitatud promovideo on igatahes paljulubavad.Ootuste kohaselt tuleb Nokia 9 Pureview viie tagakaameraga, kõige uuema Androidi operatsioonisüsteemiga, ekraanisisese sõrmejäljelugeja ning piiramatu pilvemahuga Google Photos keskkonnas.

„Isiklikult ootan just Pureview´ kaamerat. Nokia lubab, et telefon suudab korraga teha 5 fotot, mille tulemusena haaravad sensorid 10 korda enam valgust,“ selgitas tehnikaekspert. „See tähendab veel paremaid ööfotosid!“

Telefoni avalikustamist on oodata veebruaris ja hinnaks prognoositakse ligi 800 eurot.

Samsung Galaxy S10 seeria

Sahistatakse, et Samsungil on S-seeria kümnendaks aastapäevaks midagi erilist plaanis sarnaselt Apple iPhone X-le. Oodatakse tavapärase kahe S10 asemel hoopis kolme telefoni. Jälle sarnaselt Apple’le. Üks neist peaks olema lameda 5,8-tollise ekraaniga “Lite” versioon ja teised juba tummisemad 6,1- ning 6,4-tollise ekraaniga kahurid.

„Kuulduste kohaselt on ekraani servad kadunud, sõrmejäljelugeja ekraani sees ja põhikaamerate asetus sarnane Note-seeriale. Kõrvaklapiauk peaks endiselt alles jääma, kuna Samsungi turundus on Apple’it liiga palju selle kaotamise pärast narrinud,“ selgitas Tilk ning lisas, et telefonid paneb nurruma Snapdragon 855 ja üks kolmest peaks saama ka 5G toe.

Oodatav väljalaskeaeg on samuti veebruaris. Hinnad tõenäoliselt vahemikus 800-1200 eurot.

OnePlus 7 ja 7T

„Mitmete arvates oli OnePlus 6T üks 2018. aasta parimaid telefone. See telefon ei olnud otseselt maailma parim üheski kategoorias, aga ta oli igas aspektis tipu lähedal ja seda täiesti taskukohase hinna juures,“ põhjendas telefonientusiast OnePlusi välja toomist.

Oodatakse, et OnePlus 7 jätkab seda trendi ja samal ajal kardetakse, et OnePlus võib taas telefoni hinda õige pisut kergitada. Ekraani ülaosast peaks kulm ära kaduma ning suuremad uuendused ootavad ees ka tagakülje kaamerat.

Telefon tuleb kuulduste järgi välja mais või juunis ja hind jääb 550-650 euro kanti.

Huawei P30 ja Mate30



Pildi allikas: OnLeaks ja 91 Mobiles

„2018. aasta oli Huawei aasta,“ julgeb Silver Tilk väita. „Kamaluga innovatsiooni ja tugev tõus telefonitootjate seas teisele kohale on selle ilmekaks näiteks.“ Uute mudelite puhul võib oodata veelgi paremaid kaameraid, võimsamaid akusid, ekraani sees asuvat sõrmejäljelugejat ja trendikat välimust. Huawei on näidanud, et suudab laineid lüüa küll, seega ootused on kõrgel.

P30 ja P30 Pro’d avalikustamist võib oodata märtsi lõpus ja hinnad peaksid jääma 800-900 euro ringi.

Uued iPhone’id

Apple´i jaoks on tegu üsna otsustava aastaga nutitelefonide turul. 2018. aasta iPhone ei saatnud loodetud edu ja müüginumbrid valmistasid ettevõtte omanikele ning investoritele tuska. Ettevõtte aktsia on nende uudiste valguses samuti võtnud suuna allapoole. iPhone´i käive moodustab Apple käibest ikkagi ligi 70%.

„Õunafirmal on viimane aeg nutitelefonide turul ohjad taas enda kätte võtta, pakkudes tarbijatele reaalselt suuri uuendusi ja mitte lootes, et pisiuuenduste najal saab inimestelt taas tuhandeid eurosid sisse kasseerida,“ arvab Tele2 telefonientusiast Silver.

Arvestades, et mobiile on oodata alles 2019. aasta septembrist, võib olla üsna raske vettpidavaid ennustusi teha. Küll aga võib loota, et sarnaselt viimasele iPadile tuleb uus iPhone koos USB-C laadimispordiga, väiksema kulmuga ja veelgi parema kaameraga. Apple’t teades võib hind taas küündida 1000 euro kanti.

Küpsis: Samsung Galaxy F

„Jah, see on Samsungi volditav nutitelefon!“ pakkus Tilk välja 2019. aasta üllatuse ning lisas, et aastaid on juba sellest sahistatud, aga tundub, et lõpuks on seade valmis. Lahtivoldituna võiks telefoni ekraan olla 7,3-tollise diagonaaliga ja suletuna ligi 4,6 tolli.

„Tõenäoliselt on Galaxy F pigem Samsungi turunduskaarik innovatsiooni osas, kui igapäevaselt kasutatav nutitelefon. Samas trendiseadjate hulgas võib see ligi 2000-eurose hinnalipikuga pill ikkagi oma koha leida,“ arvas Tilk. Lubatakse hiiglasuurt akut ja eriti vinget kaameramoodulit.

Millal see tuleb? Raske öelda. Võimalik, et Galaxy F avalikustatakse koos uue S10 seeriaga veebruari lõpus. Kui ei, siis arvatavasti peagi pärast seda.

Eesti turgudele aga antud telefoni 99% tõenäosusega ametlikult niikuinii oodata pole.