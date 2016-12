Tele2 5G võrk lubatakse valmis ehitada juba 2020. aastaks

Tele2 plaanib koostöös Norra mobiilioperaatoriga Telenor luua Rootsi 2020. aastaks üleriigilise uue põlvkonna 5G mobiilsidevõrgu. 5G võrk on plaanis ka Eestis samal ajal valmis saada, 2017. aastal alustatakse siinses võrgus 5G võimekusega võrguseadmete lisamist.

Tele2 Rootsil ja Telenoril on juba alates 2009. aastast ühised 2G ja 4G võrgud, mistõttu on ühise 5G võrgu väljaehitamine järgmine loogiline samm. Kahe operaatori 4G võrk katab täna 99% Rootsi populatsioonist ning koostöö tulemusena loodetakse ka 5G võrguga katta kogu riik.

„Partnerlus Telenoriga ühisfirma Net4Mobility kaudu võimaldab maailmatasemel mobiilsidevõrgu välja ehitada esimesena. Ühise 5G võrgu rajamise taga ei ole vaid rahaline kokkuhoid. Koostöö annab meile edumaa uue võrgu loomise kiiruse ja paindlikkuse osas,“ ütles Tele2 Rootsi tegevjuht Samuel Skott.

„Olla esimeste seas, kes 5G võrgu oma klientideni viib, on oluline nii Rootsile kui Eestile. Meil on võimalik õppida Rootsi kogemusest, et ka eestlased oleksid esimeste seas Euroopas, kes saavad nautida 5G eeliseid,“ lisas Tele2 tegevjuht Argo Virkebau.

Virkebau sõnul võimaldab 5G tehnoloogia kümneid kordi suuremaid internetikiiruseid ja -mahte, stabiilsemat ühendust ning lühemat reageerimisaega, mida vajavad kasvava kvaliteediga videosisu ning miljonid võrku lülitatud seadmed ja sensorid meie ümber.

Tänavu augustis katsetasid Tele2 ja Nokia Eestis esmakordselt avalikult 5G tehnoloogiat üle õhu, püstitades kehtiva Eesti mobiilse interneti allalaadimiskiiruse rekordi 4,5 gigabitti sekundis.

5G rahvusvaheline standard formuleeritakse tõenäoliselt 2019. aastal ja kinnitatakse lõplikult 2020. aastal, mil jõuavad turule ka 5G toega kommertskasutuseks mõeldud seadmed. Täna ennustatakse, et 5G ühenduse reaalne kasutuskiirus saab olema 1-10 Gbit/s ning reageerimisaeg ehk viide on vähem kui 1 millisekund.

Tele2 alustab oma võrgu 5G-valmiduse väljaehitamist Eestis juba 2017. aastal, hakates oma tugijaamadesse lisama 5G-võimelisi Nokia võrguseadmeid.