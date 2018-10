Kas tehisreaalsus muutub nüüd päris maailmaga äravahetamiseni sarnaseks? 8K kaamera on tulemas

360 kraadi kaamerad peavad kvaliteedis vinti natuke üle keerama, sest nende salvestatu puhul laotub maksimumresolutsioon kogu 360 kraadi peale, mis on VR kaamerate vaatenurk. Kui telerist vaatad kitsast aknast oma maailma, siis VR kaamerate puhul on see 4K või 8K aga kogu sfääri kvaliteet – igas suunas, ülevalt alla ja vasakult paremale kukla taha välja.

Seega 4K pole enam päris see, mis 4K televiisoris. 8K juba peaaegu on. Kuid 3D? See on siiamaani olnud tehisreaalsuse salvestamisel paras pähkel. Maailma esimene 3D 8K 360 VR kaamera Detu MaxMobile, mida juhib tehisintellekt, teeb kuni 12K kvaliteediga sfäärpilte ja kuni 8K kvaliteediga panoraamvideoid. Kui seda pilti nüüd virtuaalprillidega vaatama hakata, siis kõik on lisaks veel ruumiline ja üliterav, nii et päris-maailma tunne on kerge tekkima.

Uue kvaliteediga tehisreaalsuse kaamera on mõeldud proffidele, kes tavaliselt kasutavadki sellist ülesvõtmist näiteks väga loomutruude mängude jaoks. Firmaks, kes 3D 8K 360 VR kaamerat arendab, on USA päritolu Detu 360, mis praegu ühisrahastuses oma prototüübile hoo sisseandmiseks raha küsib. Juba võib öelda, et soov täitus kuhjaga, sest rahastust saadi 743 protsenti esialgu soovitust.

Mida see kaamera siis tehniliselt lubab?

Sellel paljusilmsel kaameral on sees tehisintellekti kiip, kuna pildi-info, mida korraga töödelda, on üsna suur ja läbitöödeldavaid seoseid väga palju. Biooniline vaade tähendab, et igas suunas vaadatakse samaaegselt kahe kõrvuti asetseva kaameraga, mis annavad ruumilise kujutise sarnaselt inimsilmadele. Ka „silmavahe“ on üsna sarnane inimese omale.

8K video ja 12K foto on piisavalt kõrge resolutsiooniga, et virtuaalreaalsuse vahenditega vaadates piksleid enam ei eristaks. 3D/2D otseülekande võimalus on samuti olemas, mis eeldab tohutut võrgu läbilaskevõimet ja ka vastuvõtuseadme suurt jõudlust, sest 8K panoraamvideo näitamine on eksponentsiaalselt töömahukam kui mõni lahjem Full HD video näiteks. Otsestriimi saab saata otse Youtube´i või Facebooki.

Selleks, et striim läbi läheks, on kaameral ka 4G ning kiire Etherneti võrgu tugi.

Võimsal kaameral on kuueteljeline stabilisaator, pildid kleebitakse kokku juba kaameras ja väljastatakse panoraampilt, mis on kohe kasutatav ega vaja enam järeltöötlust. Kui on vaja „toorest“ bitihulka, siis saab väljastada ka RAW formaadis pildi.

Kaameral on kaheksa F2.2 195° x 195° kalasilm-läätsepaari, HDR sensorid, kaks SD kaardi pesa, neli sisseehitatud ruumilist mikrofoni ja heliväljund.

Sisseehitatud 4800 mAh Li-ion aku on piisavalt suur, et megamahukat videot 60 minutit salvestada.

Kui palju see kaamera reaalselt maksma hakkab? Ilmselt üsna palju. Kui kunagi maksis Nokia OZO sarnane, kuid tunduvalt nõrgemate tehniliste näitajatega kaamera 35 000 eurot, siis võib eeldada, et ega Detu MaxMobile oluliselt odavam tule.