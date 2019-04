Porsche disainis uued monitorid ja mida on meil üldse monitorimaailmast lähemal ajal oodata?

Laupäeval toimus Madridis AOC ja MMD / Philipsi monitoride esitlus, mis pani muidugi juba enne üritust küsima: mida selles maailmas veel uut on, kas kuvaritootjad suudavad veel üllatada millegiga?

Kuvaritest on viimasel ajal lugusid ilmunud harva, nagu näitab ka Arvutimaailma vastav rubriik. Siiski, päris unustusse pole see maailm jäänud. Kuvaritel on endiselt turgu, ehkki põhitöövahendina on see seade väga paljudelt laudadelt juba kadunud ja asendunud sülearvutiga, lastel ja noortel veel ka tahvli või nutitelefoniga. Kas näiteks see, et nii, nagu kunagi Porsche disainis printereid, on nüüd sama (turunduslik) trend jõudnud ka monitoride üksluisesse maailma? Vaatame lähemalt. Sest tõesti, kuvarite puhul on tulemas uuendusi, mis võib-olla meie elu jälle mingil määral rohkem muutma hakkavad.

AOC uued mobiilitrendid

Tuntud monitoritootja AOC toob välja lähiajal sellised olulised arengutrendid:

Resolutsioon suureneb, aina enam monitore on QHD ja UWQHD resolutsiooniga (vastavalt 2560×1440 pikslit ja 3440×1440 pikslit)

HDR tuleb meie ette ka kuvarite paneelidel (eriti suure dünaamilise ulatusega pilt, kus tume on korralikult tume ja hele silmepimestavalt valge, vahepeale jääb tohutult tõetruusid värve)

värskendussagdeuseks 144 Hz ja kõrgemad refresh rate´id

ekraaniääred lähevad aina õhemaks, lausa nii õhukeseks, et suurema pildi jaoks võib kõrvuti kokku lükata mitu monitori ja nendega veel suuremaid ekraanipilte kombineerida

puutetundlikud monitorid on uus sektor, millel oma rakendus

arvuti dokkimine USB C-ga. See pole lihtsalt USB kaudu pildi edastamine, vaid täielik dokk: kõik vajalikud pistikud ja isegi võrguühendus jääb monitori külge

pop-up veebikaamera, mida ei pea kinni kleepima, vaid võib korpuse sisse füüsiliselt suruda

madal sinise tase õhtul, et silmi ei häiriks.

ekraanid on täielikult vilkumisvabad, seega silmasõbralikud

saab ka püstipidi keerata

Mõned asjad neist on juba kohal, aga saavad kohe aina tavalisemaks.

Philipsi trendid

Philips on praegu maailmas üks juhtivatest USB type-C dokkimisega monitoride tegijatest. Muuhulgas monitor ka laeb sülerit 60-70 W toitega. Nii saab kõik lisaseadmed monitori külge ühendada. Muuhulgas ka võrgukaabli, mille netti jagatakse üle USB läptopile.

Monitorid muutuvad Philipsi portfellis veel laiemaks: näiteks 32:9 ja 32:10 kuvasuhtega ekraanid, mis on ülilaiad. 5210×1440 piksline 32:9 suhtega Dual Quad HD ekraan on juba nii lai, et katab laua ääres istuva inimese silmade vaateväljast 99%. See monitor kasutab lisaks ka HDR-i, seega peaks tekkima tõeline "pildi sees olemise" tunne.

Ülikitsa servaga kuvarid aga saab panna tihedalt üksteise vastu kõrvuti ja üksteise kohale nii, et pildivahet eriti ei jäägi. Sellise disainiga on vajalik ka pop-up veebikaamera, mis hüppab servast välja, kui vaja, aga servapidi kokku pannes ei jää segama. Super Low Power lahendus ülienergiasäästlikele monitoridele on ka tulemas. Lisaks tunnetab seda tüüpi monitor liikumist ja vähendab energiatarvet, kui kedagi ekraani ees pole.

Puutetundlikud ekraanid on üsna uus sektor. Mida nendega teha?

Näiteks saab pliiatsiga suurele puutetundlikule ekraanile joonistada. Jalg on sellisel kuvaril paindlik: saab monitori lamamisasendisse panna või VESA kinnitusega ükskõik mis pidi kuhugi kinnitada. Kasutuskohtadeks on poodide müügipunktid ehk POS-id, POI-d (Point of information) ehk infostendid, joonistustahvleid saab kasutada haridusasutustes, hotellides, restoranides.

Kaks uut Ferdinand A. Porsche monitori

Ferdinand A. Porsche tahtis kunagi teha teistsuguse disainiga auto, kuna kõik autod olid üsna ühesugused. Ja tegi Carrera 911. Nüüd esitleb AOC esimest Porsche disainitud monitori U32U1, mis peaks ka olema hoopis teistsugune, kui kõik muud monitorid. Kasutaja märkab kõigepealt kindlasti stiilset jalga.

Jala kõrgust annab reguleerida kuni 120 mm, lisaks saab kallet reguleerida ja servad on kõigist neljast äärest ekraanipaneelil võimalikult õhukesed. Pole seda tüüpilist laiemat alaäärt.

See Porsche disainitud monitor on 31,5" (80 cm) diagonaaliga IPS ekraan 4K/UHD resolutiooniga (3840 x 2160 pikslit). VESA Display HDR600 ja HDR 10 standardit on toetatud, kaetud on 90% DCI-P3 värviruumist, seega sobib väga hästi videotegijatele ja profifotograafidele.Disaineritele muidugi ka.

Lisaks tavalisele HDMI 1.4 ja DisplayPort 1.2 ühendustele on olemas ka HDMI 2.0 ja USB-C port ning USB 3.1 hub. USB-C sisaldab DisplayPorti, USB toidet kuni 65 W ja USB 3.1 kiiret andmeühendust.

Hind jääb ka profimonitoride klassi.

Teine huvitava ebasümmeetrilise jalaga Porsche monitor on Q27T1, 27-tolline. QHD resolutsiooni ja HDMI ühendusega on see lihtsam, stiilsele tavakasutajale pigem mõeldud, aga täiesti normaalsete tehniliste näitajatega ka veidi nõudlikuma tavakasutaja jaoks: Quad HD resolutsioon (2560 x 1440), katab 90% NTSC värviruumist, ühenduspesad on kõik peidetud stiilse loogi taha ja sealt leiab kaks HDMI-d nin g ühe DisplayPort´i.

Q27T1 tuleb müüki juulis soovitusliku hinnaga 309 € ja U32U1 hiljem sel aastal seni veel teadmata hinnaga.

Nõgus 32-tolline mänguri- ja videomonitor

35” AOC AGON AG353UCG monitor on 200 Hz, 1 ms, VESA DisplayHDR1000 ja G-Sync HDR-iga.

6. aprillil esmakordselt esitletud kuvar on mängurisarja AGON 3 liige. 3440 x 1440 UWQHD (21:9) resolutsioon, 1000 nitti heledust ja nagu öeldud, HDR. 100% DCI-P3 värviruumi katvust tagab selge ja tõetruu pildi mängurile ja 200 kaadrit sekundis on väga tegija tippude hulgas. Tagaküljel on efekti mõttes rigikujuline RGB-tagavalgusti ja kõrgus on reguleeritav (120 mm).

Philipsi monitorid

juu-tuu-seven-nine-ou-pii-kiuu – selgub, et keerulisi monitorinimesid on päris lihtne hääldada: U2790PQ.

Püsi lainel ja vaata siia edasi, Philipsi monitorid jätkuvad siin!