Philipsi uued monitorid

MMD toodab Philipsi monitore. 6. aprillil tutvustati Madridis mitmeid uusi kuvareid, mis laiendavad seni kitsaid segmente - näiteks puutetundlike kuvarite segmenti.

Esimene sellise seeria esindaja on...

Philips 222B9T - interaktiivne ekraan

MMD monitor Philips 222B9T on 22-tolline, 10-punkti üheaegse tuvastamise süsteemiga 8ehk katsu kasvõi kümne sõrmega korraga), komplektis on kaasas puutepliiats ja ekraan ise on IP54 kindlusega ehk mingil määral tolmu- ja veekindel.

Ühendusvõimalusi on palju, jalg ülimalt paindlik, et puutepinda saaks igasse asendisse sättida ja korpus vastupidav, et sobiks müügisaalidesse, restoranidesse, teenindusasutustesse või avalikesse kohtadesse infostendiks.

Formaadis laiusega üle ei pingutata, kuvasuhe on traditsiooniline 16:9 ja resolutsioon Full HD. Pilti sätitakse automaatselt vastavalt peale langevale valgusele - valgusanduri näidu põhjal reguleeritakse heledust ja kontrasti.

Ühendusvõimalusi on palju ja arvestades, et PS või POI kuvareid on vaja ühendada mõnikord ka üsna iidsete süsteemidega, pakutakse ka VGA, DVI-D,

DisplayPort 1.2 ja muidugi HDMI 1.4, ühendust. Uuematele seadmetele on olemas ka USB 3.1.

Saadaval on see mudel üsna kohe ehk aprilli keskpaigast hinnaga alates 269 €.

Efektne mängurimonitor taustavalgusega

MMD tõi välja veel ühe uue monitori: Philips Momentum, mis on 32” konsoolimängukuvar 4K

UHD reolutsiooni ja Ambiglow taustavalgusega.

Philips Momentum, täpsema mudelinimega 326M6VJRMB (selle hääldamine on juba keerulisem) on 32-tolline, 144 Hz värskendussagedusega, Ambiglow taustavalgustusega (see ei valgusta mitte ekraanipaneeli, vaid mängija tuba, täpsemini seina kuvari taga). HDR on ka esindatud: DisplayHDR 600, heli on DTS Sound´ilt. Viimane pakub virtuaalset Surround Sound efekti. Jalg on reguleeritav kaldenurgaga 5/20 kraadi ja kõrgust saab muuta 110 mm ulatuses.

Philips Momentum 326M6VJRMB on soovitusliku hinnaga 599 € kohe müügile jõudmas.

USB dokiga monitor - mis see on?

MMD kuulutas välja veel ühe, üsna kalli monitori: Philips 329P9H. See on n-ö USB-C dokiga 32-tolline (80 cm) 4K UHD (3840 x 2160) resolutsiooniga monitor, mis võtab kõik vajalikud välisühendused enda peale ja kuvariga ühendatud arvuti külge pole vaja enam midagi panna. Nii saad oma üliõhukese Ultrabooki, millel eriti pistikuid pole, laiendada ohtrate ühendusvõimalustega arvutiks ainult monitori abiga.

Kõik käib üle USB 3.1 Type-C ühenduse: klaviatuur, hiir, RJ-45 Etherneti pesa, isegi USB-C kaudu akulaadimine ja muidugi monitoripilt. Integreeritud on näiteks KVM lüliti (keyboard, video, mouse), millega saab kasutaja juhtida ühe monitori tagant kahte eraldi arvutit. Philips 329P9H küljes on ka turvaline korpuse sisse sahtliga sõitev veebikaamera, mis toetab ka Windowsi näotuvastust, CAD / 3D disaini jaoks on eriti lai vaatenurk (178/178 kraadi), jalga saab reguleerida hästi paljudesse asenditesse.

Philips 329P9H on üsna kohe saadaval soovitusliku hinnaga 899 eurot.