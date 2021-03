Mängurimonitoride tootja AOC hakkas tegema mänguri kõrvaklappe

Kui tahad oma AOC monitoriga samas stiilis kõrvaklappe, siis tuntud monitoritootja neid alates maikuust pakubki. Välja tulid kaks suhteliselt odavat kõrvapealset mikrofoniga ja juhtmega kõrvaklappi, üks USB ühendusega, teine traditsioonilise 3,5 mm pistikuga.

Kui USB ühendusega klapid teisendavad heli digitaalseks juba klappides ja ülekandel enam kvaliteedikadu pole, siis 3,5 mm klapid on jällegi ühendatavad rohkemate seadmetega, näiteks ka nutitelefonide ja mängukonsoolidega. Mõlemad mudelid on samade 50 mm kõlarielementidega, pehme Memory Foam polstriga ja sünteetilisest nahast kattega, mis sobituvad nii prillide kandjaga kui ka mütsiga.

Mõlemal mudelil on ka eemaldatav varsmikrofon, kangaskattega juhe ning juhtme küljes pult. GH200 on terashall, GH300 aga punase disainiga. GH200 pakub vaid stereoheli, GH300 lisaks ka 7.1 virtuaalset ruumilist heli, USB-ühendust ning RGB-valgusefekte.

Mõlemad mudelid on mõeldud eelkõige mängimiseks, kuid muidugi sobivad ka filmivaatamiseks ning muuks meelelahutuseks. Kõrvaklapid esitavad heli sagedusvahemikus 20 Hz –20 kHz ja on takistusega 32 Ω. 100 Hz –10 kHz sagedusvahemikus töötav mikrofon filtreerib välja nii väga madalatel kui väga kõrgetel sagedustel kostva müra.

AOC GH200 on varustatud kahemeetrise tekstiiljuhtme ning 3,5 mm pistikuga ning Y-jaoturiga, millega saab vajadusel eraldada mikrofoni ja kõrvaklappide väljundi. Juhtme küljes oleval puldil on helitugevuse reguleerimise ja mikrofoni sisse-/väljalülitamise nupp. Kasutada saab nii arvutis kui Xboxis ruumilist heli Windows Sonic.

AOC GH300 on kahemeetrise USB kaabliga. Virtuaalse ruumilise 7.1 heliga saab mängija täpselt kindlaks määrata, mis suunast mängus heli tuleb, mis suurendab võimalust kiriemini reageerida. See töötab ka filmi vaatamisel. Helikvaliteet on 24 bitine / 96 KHz. GH300 metallvõrgust kattel on RGB LED valgustus (pulseeriv, tsükliline, püsivalt sees), mida saab

reguleerida juhtme küljes oleva puldi kaudu, kus asuvad ka helitugevuse ja mikrofoni sisse-välja lülitamise nupp. Eemaldatava varsmikrofoni LED tuli näitab, kui mikrofon on vaigistatud.

AOC GH200 ja GH300 on saadaval alates maist 2021 soovitusliku hinnaga vastavalt 42,90 ja 55,90 eurot.