Rootsi ehitatakse Euroopa suurim akutehas

Liitium-ioonakusid kulub tänapäeva tehnoloogiamaailmas aina rohkem ja kõiki ei valmistata kaugeltki mitte eemal Hiinas. ABB Grupp ja Rootsis asuv ettevõte Northvolt sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi mitmekülgseks tarne- ja tehnoloogiapartnerluseks, mille hulgas on ka koostöö Northvolti uue liitium-ioonakude tehase toodete ja teenuste osas ning akulahenduste uurimis- ja arendustegevuse valdkonnas.

ABB Technology Ventures toetab projekti algetappi varajase investeeringuga.

Northvolt ehitab Rootsi Euroopa suurima ja uuenduslikema liitium-ioonakude tehase, kus ABB robootika-, automaatika- ja elektrifitseerimislahendused on digitaalplatvormi ABB Ability abil lõimitud üldistesse lahendutesse. Tänu sellele saab tehas pakkuda oma klientidele kvaliteetseid akutooteid ja -lahendusi. Northvolt plaanib alustada tootmist uues tehases 2020. aastal. Prooviliin valmib 2019. aastal ja võimaldab Northvoltil tooteid ja protsesse pidevalt optimeerida.

Elektrienergia salvestamine on süsinikujälge vähendava ühiskonna saavutamisel aina olulisem. Vajadus akude järele kasvab kiiresti. Uusi energiasalvestuslahendusi on väga vaja ka selleks, et lõpetada järk-järgult fossiilkütustest saadava energia kasutamine.

„Maailm liigub kiiresti uute elektrifitseerimislahenduste poole,“ rääkis Northvolti tegevjuht Peter Carlsson. „Püüame kiirendada seda üleminekut Euroopa suurima ja uuenduslikema liitium-ioonakude tehasega. ABB on elektrifitseerimise valdkonna ekspert ning oleme rõõmsad, et nad on meie strateegiline partner, peamine tarnija ja investor.“

Tooted ja teenused, mida ABB plaanib pakkuda, hõlmavad ühendatud robootika-, automaatika- ja elektrifitseerimislahendusi, sealhulgas ABB esmaklassilist digitaalplatvormi ABB Ability System 800xA ja ka täiustatud digilahendusi nagu ABB Ability Manufacturing Operations Management, mis muudab Northvolti tehase tööstusrevolutsiooni neljanda laine ehk Industry 4.0 näidiseks.

Partnerid leppisid kokku koostöös, et edendada uuendusi akutehnoloogia valdkondades nagu tootmisplatvormid, elementide ja moodulite disain ning akujõudlus. Ettevõtted plaanivad tihedat koostööd akulahenduste arendamisel ja akuosade hankimisel.

„Näeme koostöös Northvoltiga potentsiaali, et arendada keskkonnasäästlikke lahendusi kommunaalrajatistele, tööstusele ning ka taristu- ja transpordilahendustele,“ ütles Rootsi ABB tegevdirektor Johan Söderström. „See on oluline verstapost fossiilkütusevaba ühiskonna saavutamiseks nii meile kui ka meie klientidele.“