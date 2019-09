Alfawise I7E - soodne uus pulsikell, mis joonistab elektrokardiogrammi ja mõõdab vererõhku

(Sisuturundus)

Vähem kui päeva pärast kukub Alfawise I7E pulsikella hind 25 euro peale ja selle raha eest on, mida saada. tegemist on uue mudeliga, millel mitmeid uusi vingeid omadusi, mis seni vaid üsna kallitel seadmetel olnud.

0,96-tolline värvilise ekraaniga nutikas randmeseade on kogu ekraani ulatuses puutetundlik. Lisaks pulsile, mida mõõdetakse ja analüüsitakse tehisintellekti algoritmidega, oskab kell mõõta ka vererõhku ning elektrokardiogrammi. Vererõhku võib mõõta pidevalt ja mobiiliäpp annab märku, kui on kõrvalekaldeid. Sama on ka südamerütmidega - elektrokardiogramm, mida muidu peab lamades aparaatidega pikalt mõõtma, on randmelt ka tehtav, ehkki mitte nii hea täpsusega. Samas annab kogenud silmale elektrokardiogrammi graafik ettekujutuse, mis seisus süda ja patsiendi tervis on. Elektrokardiogrammi saab äppi saata ja salvestada pildina.

Intelligentse signaalianalüüsi tagab Texas Instrumentsi NRF52840 kiip, mis ühtlasi aitab olla energiasäästlik. Aku kestab 7 päeva ja on laetav tavalisest USB-st.

Alfawise´ist leiab veel ühe huvitava funktsiooni - meditatsiooni mõõtmise. Kui tahad tegeleda mediteerimisega ja organismi rahulikku seisundisse viia, siis kell aitab seda jälgida. Nii võid mediteerides kiiremini soovitud tulemuse saavutada.

Lisaks on olemas veel 15 sportimisviisi, mida nutiseade oskab jälgida, sealhulgas ujumine. Korpus vastab IP68 standardile ja on veekindel.

Muidugi on olemas ka tavalised nutikella funktsioonid - mobiiliäppide sõnumite näitamine kella ekraanil ja vibreerimisega neist märkuandmine, kõnest keeldumine otse randmelt, kellasihverplaadi valikud, une kvaliteedi jälgimine, jooksmise automaatne äratundmine, alarmid, sammu- ja kalorilugemine jne.

Kell maksab 19 tunni pärast 25 eurot, hind on praegu veel 26 eurot, mis on ka väga soodne selliste võimalustega tervisejälgija kohta.