Hiina oma navigatsioonisüsteemi uus ülitäpne põlvkond Beidou-3 saab valmis aastaks 2020

Hiina saab 2020. aastaks valmis oma kolmanda põlvkonna satelliitnavigatsioonivõrgu Beidou-3, mille jaoks satelliitide orbiidile lennutamine on juba alanud. See saab olema kogu maailma kattev ülitäpne navigatsioonisüsteem, mis lisaks muidugi eelkõige militaarkasutusele on mõeldud ka targa linna, põllumajandusrobotite, droonide, isejuhtivate autode ja muude tulevikus ülitäpset positsioneerimist nõudvate seadmete jaoks.

Beidou-3 täpsus on millimeetrites, uutes satelliitides kasutatakse ka uusi aatomkelli, mis eksivad veel vähem. Samuti pidavat Beidou-3 paremini töötama siseruumides, sügavates orgudes ja isegi teatud ulatuses vee all (uudis).

BeiDou satelliite on praeguseks orbiidil kõige rohkem - ligi 40, mis on suurim navigatsioonivõrk, kuna USA GPS võrgus töötab 31 ja Venemaa GLONASSi süsteemis 24 tehiskaaslast. Siiski ei kata Hiina süsteem veel kogu maailma, vaid piirdub Aasia ja ümbritsevate piirkondadega. Aastaks 2020 saab valmis aga ülemaailmne võrk, millele lubatakse sada korda paremat täpsust kui GPS.

Allystar Technology uued kiibid, mida Beidou-3 satelliitides kasutatakse, suudavad täpsust korrigeerida paremini ka ilma maajaamade toeta, mis teeb need häirekindlamaks. Sõjavägi on sellest eriti huvitatud, sest siis poleks võimalik navigatsioonisignaali nii lihtsalt maa pealt segada.

Tavaliselt on ülitäpne navigatsioon piiratud vaid militaarkasutuseks, kuid võimalik, et põllumajanduse ja targa linna lahenduste jaoks lastakse ka tsiviilkasutuseks täpsust suurendada sinna maksimaalse - millimeetrise täpsuse - suunas. Beidou navigatsiooni kasutavad juba mitmed uuemad telefonid ja navigaatorid, samuti on Beidou tugi kiibi tasemel olemas Qualcommi, Samsungi ning muidugi ka Huawei mikroskeemides GPS-i kõrval.