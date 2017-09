TEST: Binge, steroididel Zuum

Juuli lõpus tegime juttu Starmani/Elisa uuest teenusest Binge, kui see välja tuli. Nüüd on Binge testitud ja aeg on sügisest kokkuvõtet teha.

Tegelikult sarnaneb see üsna paljus juba olemasolevale ajamasina süsteemile, millega ehk Starmani kaabli-kliendid juba tuttavad on.

Uus teenus suunab üle õhu pildi ning ajamasina teenus saabub koju üle suvalise (piisavalt kiire) internetiühenduse.

Ajamasin on teenus, mis lubab teleprogrammi vaadata kuni 2 nädalat peale selle eetris olemist ning ka otse-eetrist vaadates seda pausida näiteks WC-s või morsiklaasi täitmiseks.

Proovisime siis Binge oma laboris ära. Töötab, aga...

Tunnistan, et olgugi, et mul telekas on olemas, ei ole ma selle tavapärane kasutaja ja siin mõned filosoofilisemad tähelepanekud.

Voogtelevisooni pole ma regulaarselt vaadanud pea 10 aastat juba ja eks sellega ole tore naljatada: telekat ei ole, sest vahetasin selle ülikooli ajal kasti õlle vastu. Ajamasina teenusega olen tuttav ning selle juures meeldib mulle väga võimalus hakata telesaateid vaatama 30 minutit hiljem ning kerida siis reklaame edasi.

Viimased kaks aastat ei ole mul ka ajamasinat või midagi sarnast olnud, sest olen väljapool Starmani leviala ning seega tundus Binge teenus iseensest intrigeeriv.

Reaalsus oli aga karm: olen Netflixiga ära hellitatud; ma pole 2 aastat näinud ühtegi reklaami! Võib küsida, kuidas ma küll tean, mida osta, kuid miskitmoodi olen hakkama saanud. Lisaks tuleb välja, et keskmiselt 7 minutit kestvate reklaamidega on 30 minutit peale saate algust vaatama hakkamine siiski liiga väikene puhver: reklaamid on nii pikaks läinud, et üsna kärmelt jõuab reaalaega tagasi. Kasutajamugavus jätab soovida. Tõsi, Elisa teenuste juht Kertu Kriisk isegi mainis, et teenus on uus, pidevas arenduses ning koostöös arendajatega tuleb uuendusi jooksvalt.

Teenus kasvab ja areneb koos selle kasutajatega.

Suurema teleka kui 32-tollise olukord võib parem olla, kuid sihtgruppi arvesse võttes vaevalt, et neil midagi suuremat on.

Väga palju infot on üritatud ühte ekraanivaatesse ära mahutada ning see tekitab olukorra, kus päris täpselt ei saa aru, mis valikud on kus. Kirjad on suhteliselt kribud ning ega selles osas ei saa väga midagi muuta – prill ninale! Salvestamine toimib 180 päeva ja 1500 tunni jagu – kindlasti on selle vastu kellelgi huvi, kuid mina ei mõista, miks keegi peaks, kui sisuliselt on kõik asjad 14 päevaks niikuinii salvestatud tagasivaatamise võimalusega. Rakenduste valik on kesine.

Minu isiklik huvi oli antud seadme Netflixi või teiste tellimuspõhiste rakenduste suunitlusega ning selles osas olid ootused küllalt kõrged. Meediakeskusena on selle võimalused üsna piiratud ning vähemalt praegusel hetkel ei ole teenusepakkuja poolt antud funktsionaalsus toetatud: seega tegelikult ei pea kohalikku meediat mängima. Kui mängib, on hästi ja kui mitte, siis pole midagi teha. Peale Netflixi muid valikuid ei ole.

Hetkel on valikus vaid enamjaolt tasulise kasutusega äpid:

Netflix

Ilmateade

FilmBox – vähetuntud Netflixi analoog

MUBI - vähetuntud Netflixi analoog

Youtube

Mängud

Kalastus-TV

Deezer (kuid Spotify ei ole toetatud)

Lastele

LoveNature - loodussaated

DailyMotion – Youtube´i analoog

Peamenüüst on võimalik vahetada menüüpunkt „Lastele“ millegi muu vastu, aga ma tahaks, et see oleks pigem komöödiad, uudised või midagi sellist, mida igal nädalal sooviks filtreerida.

Võtame hoogu natukene tagasi ja vaatame asja kõrvaltseisjana, 200 000 potentsiaalse kliendi vaatest

On selge, et inimesed tahavad midagi uut, kuid ei soovi loobuda vanast. Midagi paremat, kui oli vana, aga sisuliselt enam-vähem sama asja. Eks see ole ka Apple´i toimimise strateegia: sama vana, aga natukene parem.

Lisaks saab teenuse tellija kasutada nutilelefoni või tahvliga üle Interneti kõiki Binge teenuseid.

Binge on nagu steroididel Zuumbox - vajab üsna vähest Internetti, et kerimised, lindistamised toimiks ja muu toimib sarnaselt Zuumboxiga.

Hetkel vaatatab suurem osa inimesi siiski voogtelevisooni, üsna vähestel on ajamasina sarnane tagasikerimine ning 10% eesti televaatajatest kadus 1. augustiga ära Kanal2 ja TV3 vaatajate hulgast. Vabalevisse jäid vaid ETV, ETV2, ETV+, TallinnaTV ning France24.

Kas osta?

Ikka tasub – kui vaatad peamiselt Eesti kanaleid, voogtelevisiooni ja liigselt ei taha mõelda.

Kas mina ostaks?

Pigem mitte. Isegi oma olematu 10/1 Telia ühenduse otsas toimib Netflix, Youtube ja muud teenused, mis näitavad mulle reklaamivabalt täpselt seda, mida tahan ja siis kui tahan.

Nii vähe kui Eesti seepe vahin, saan need ka internetist kätte ning reklaamid on vaid mõnikümmend sekundit veerand tunni asemel.

Valikud telekale tarkuse lisamiseks: Osta uus targem nuti-TV > 200 €

Amazon Fire TV > 40 €

Roku > 40 €

Chromecast > 40 € Täiendavalt lisandub 10 € Netflixi vm kuutasuga teenus.

Binge teenus maksab 14 € kuus ning Elisa pakub ka 5 Mb/s või 30 Mb/s kiiruspiiranguga interneti kombopakette vastavalt 20 ja 27 euro eest.