Krapp, lustikummut või kõik-ühes peomasin?

AEC BQ - 615 PRO on juhtmevaba Bluetooth-kõlar, mis lisaks üsnagi valjule muusikale laseb oma korpusel plinkida ka erinevates värvusmuusika rütmides. Kuna hind tundus sellise peomasina eest suhteliselt hea - 26 eurot, siis maanduski see lustikummut üsna huvitava eksemplarina toimetusse peale umbes kahenädalast reisi otse Hiiinast, et lähemalt järgi testida.

Kes võiks olla selle seadme sihtrühm? Kui see laborilaual sisse lülitatud sai, siis oli selge - noored ja veel nooremad. Kõlar on efektne, eriti veel punase koprusega versioon, mille võre alt vilkuvad LED-tuled võivadki olla ühe väiksemat sorti peo südameks. Aga mida me kaotame, kui nii vähe raha sellise toote eest välja käime? Analoogsed bränditooted on ikka enamasti kolmekohaliste hindadega. Uurime.

Kõlari võib panna nii püsti kui pikali, püstiasendis jäävad kummised puutenupud ilusti ülemisele küljele, alumiste nuppudega lameda paneeli peale külili asetades aga saab juhtnuppe ikka kasutada, kuid juba küljelt. Valgusmuusika plingib umbes kolmveerandi ulatuses silindri küljest, seega võib külili asetamine isegi üsna loogiline tunduda.

Nupud on kummised ja ühtlase katte all ning ehkki tehnilistest andmetest ei loe välja, kas korpus on ka veekindel, tundub sellise lahenduse kasutamisega vähemalt pritsmekindlus küll tagatud olevat. Samas on osa nuppe väga halvasti nähtavad - edasi- ja tagasikerimine ning pausi nupp on ilma eraldi värvikujutiseta, vaid lihtsalt natuke reljeefsed. Neid on sellepärast üsna halvasti näha.

Sisse lülitades hakkab kõlar kohe värvusmuusikat laskma - paraku tõesti nii odava seadme puhul ei maksa loota, et see kuidagi muusika rütmist juhitav on. Eraldi valgusefektide nuppu vajutades saab vaid vahetada erinevaid režiime ja need vilguvad ikka omasoodu, olenemata muusikast. Kuid efektne on see ikka.

Valguse, mis koosneb 80st LED lambist, saab muidugi ka täiesti välja lülitada.

Aku kestab seadmel 8 tundi ja valguse sisse või välja lülitamine seda eriti ei mõjuta. Testis oli keskmine tööaeg õige pisut 8 tunnist vähem, nii umbes 10-15 minutit. Laadida saab micro-USB kaabliga.

Helivaljus on väga hea nii väikese seadme kohta. 157 mm kõrgusega on see sama kõrge, kui paljud nutitelefonid. 40 mm kõlarielemendid lasevad ka päris hästi basse, kuid siiski ei tasuks helivaljust alati päris põhja keerata, sest kerge plärin tuleb sisse. Natuke vähema valjusega, kuid tubaseks kasutamiseks siiski piisava võimsusega on heli puhas.

Kõlaril on ka mikrofon - kõned mobiililt saab sellega vastu võtta, kõnelejast saadakse teisel pool aru ka, aga kõne kvaliteet on keskpärane. Samas teise osapoole rääkimist on suurest kõlarist üsna hästi kosta, eriti kui on HD kõne.

AEC BQ - 615 PRO pakub veel üht head lisavõimalust, olles justkui kaasaskantav krapp või transistorraadio. Nimelt on sel sisseehitatud FM raadio. Eraldi raadionupuga saab mängima panna viimase kuuldud jaama, näppu peal hoides käib kõlar sagedusala läbi ja salvestab kõik kuuldavad jaamad mällu. Nüüd eelmise või järgmise loo nuppu valides mängitakse kas eelmist või järgmist raadiojaama. Helivaljuse reguleerimiseks peab üht või teist nuppu pikemalt alla hoidma, kuid mõnikord siiski vahetub hoopis jaam, seega väga täpse tundlikkusega need puutenupud pole. FM raadioga on veel üks veidrus - see hakkab alati mängima maksimaalse helivaljusega, nii et mõjub natuke ehmatavalt. Siis tuleb kähku vaiksemaks "keerata".

Mängida saab ka kuni 32 GB suuruselt microSD kaardilt, selle jaoks on pesa olemas. Samuti on olemas 3,5 mm helikaabli pesa, et juhtmega mõne heliseadmega ühendada.

Nutitelefoniga paaritamine on tänu põhja all asuvale NFC kiibile ülimalt lihtne. Tuleb vaid telefon kõlari lähedale asetada.

Kui kõlar on paaritatud, hakkab see kohe telefonist muusikat mängima, kui sisse lülitada ja leviulatuses asub.

AEC BQ - 615 PRO on sellise kujuga, et sobib hästi näiteks matkal joogipudeli sahtlisse seljakotis või jalgratta pudelihoidikusse, samuti auto või mootorpaadi topsihoidjas püsib see silinderjas seade ideaalselt. Kui helikvaliteedile pole kõrgendatud nõudmisi, siis ongi see hea kõlar kaasahaaramiseks isegi näiteks remondi- või aiatöödele.

PLUSSID

+ Palju võimalusi mängimiseks: FM raadio, SD kaart, 3,5 mm kaabliga, üle Bluetoothi

+ Valgusefektid

+ Üsna normaalne helivaljus väikese kõlari kohta

MIINUSED

- maksimaalse helivaljusega tuleb väike plärin sisse

- nupud on raskestinähtavad

- mikrofoni kvaliteet on keskpärane

TEHNILISED ANDMED

Bluetooth-kõlar BQ - 615 Pro

Hind: 25,47 eurot (Gearbest)

Materjal: metall,silikoon

Lisafunktsioonid: FM raadio, Handsfree kõned, LED valgusefektid

Ühendamine: Bluetooth 3.0, NFC

Liidesed: 3,5 mm audiopesa, micro-USB (laadimiseks), mikrofon, mälukaardipesa

Helisisendid: Bluetooth, 3,5 mm pesa, micro-SD kaart

Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Kõlarielement: 40 mm

Võimsus: 2 x 3 W

Ooteaeg: 300 tundi

Sagedusala: 20 Hz - 20 kHz

Laadimisaeg: 8 tundi

Tööaeg: 8-10 tundi

Kaal: 0,3270 kg