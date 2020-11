Kui kõik läheb jälle kinni: Blync teeb rattamatkasid sinu kodus

Kõik märgid näitavad, et kaugemale reisimine muutub lähiajal järjest raskemaks. Kuid õnneks on meil VR tehnoloogia. Blync on idufirma, mis leiutas sinu tavalisele jalgrattale lihtsa lisaseadme ja äpi, millega saad minna rattamatkale kuhu iganes kodust lahkumata. VR prillid ja äpp teavad, kui kiiresti väntad ja mis suunas tahad hakata minema.

Blync´i virtuaalreaalsuse komplekt oleks muidu nagu mõni VR prillide äpp ikka, millega saab enda ümber tehismaailmas ringi vaadata ja liikuda, kuid mõne uuendusega, mis eriolukorras kodus istuvate kasutajate jaoks omandab täiesti uue tähenduse. Nimelt saab Blynci suuna-anduri ehk väikese taldrikukese (koos soonega esiratta jaoks) panna esimese ratta alla ning kinnitada asendianduri tagaratta rummu peale, siis virtuaalprillid pähe ja võibki kodust matkale minna. Virtuaalprillides kuvatakse ümbrust ja maastikku möödumas vastavalt sinu sõidukiirusele ja lenksuga näidatavale suunale. Nüüd jääb üle veel kutsuda sõbrad samale träkile, kuna äpp on kasutatav ka online´is ja saab kogu kambaga jalgrattamatkale minna. Lisaks on olemas erinevad mängud, mida saad vändates ja lenksu liigutades juhtida.

77 euroga saab vajalikud andurid ja ligipääsu mobiiliäpile Indiegogo ühisrahastusest. Tagaratta puki peab kuskilt ise hankima. Blync träkib trenne ning mõõdab kulutatud kaloreid ja vahemaid.

Lisaks 3D tehismaastikele saab virtuaalprillidega ringi vändata ka päris-maastikel, lubavad äpi loojad. Mis maastikke seal näidatakse, seda ei öelda, kuid ilmselt on tegu Google Earthi või Street View´ sarnase keskkonnaga.

Kui virtuaalprillid tunduvad liiga ahistavad, võid sättida ratta suure ekraani ette ja vändata selle ees, maastik vastavalt väntamise kiirusele ja suunale möödumas.

Praegu käib tootmise käivitamine ja esimesed Blyncid pannakse teele juba jaanuaris, mis lubab end kevadeks juba rannavormi ajada.

Vaata videost, kuidas see kõik töötab:



Sõudmiseks on ka oma lahendus.