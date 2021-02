Canoni hübriidkaamerast EOS M50 tuli välja versioon 2

Globaalne huvi luua, jagada ning tarbida sisu Instagramis, Youtube´is või Twitchist ei näita aeglustumise märke. Inimestel on kodukontorite kõrvalt rohkem aega tegeleda oma hobidega ning uute oskuste õppimisega. Ainuüksi Euroopas kasvas TikToki kasutus 2020 aasta alguses ligi 100%. Sellisele nõudlusele vastu tulles lasi Canon välja oma uuendatud versiooni populaarsest EOS M50 kaamerast, mis suunatud nüüdsest väga konkreetselt sotsiaalmeedia sisu loojatele ning võib öelda, et isegi striimeritele.

Tegelikult tuli Canoni EOS M50 Mk II USA turul välja juba eelmise aasta novembris ning suurt meediafuroori sellega ei kaasnenud. Nii mõnedki pidasid seda pigem tarkvarauuenduseks, kui reaalselt uueks kaameraversiooniks.

Mida 50 € lisaraha eest saad?

Võrreldes esimese M50ga, mis siiani müügis, märkimisväärset hinnamuutust uuendus ei toonud ning M50 Mark II on eelmisest ~50 € kallim.

Füüsilisi erinevusi esimesel ja teisel versioonil ei ole. Samuti ei ole uuenenud võimekus kvaliteedi, kiiruse jne osas. Video ja foto kvaliteet on sama.

4K video on siiani väga suure cropiga ning ära kaob 4K-s Canoni kiiduväärt dual pixel autofookus, muutes selle režiimi üsna kasutuskõlbmatuks.

Kui just välja jätta vasakus nurgas olev kiri "Mark II", siis tõenäoliselt sa uut mudelit vanast ei suuda eristada.

99% puhul saad sa sama kaamera, kui esimese versiooniga.

Uuendatud on kasutajakogemust, mis on nüüd veel rohkem nutitelefonilik ning ekraani pealt saab rohkem asju korda saata. Kõige suurem muutus on selles, et Mark II annab nüüd üle HDMI välja ka puhast videopilti, kus kaamera parameetreid ei ole näha. See on otseülekanneteks hea, kui kasutad HDMI Capture kaarti, Atem Mini vms pulti.

Kasutades Windowsiga arvutit on võimalik kaamerat rakendada ka üle USB kaabli veebikaamerana, kuid näiteks OBS tarkvaraga ei ole HDMI pildi edastus kunagi probleemiks olnud. Kuigi üle HDMI on pildi kvaliteet natukene parem.

Nüüd saab ka juhtmevabalt striimida Youtube-i, kui mingil põhjusel ei õnnestu kaamerat arvutiga ühendada. Näiteks kui teha live´is liikuvat kinnisvaratutvustust parema kvalieediga kui telefoniga, kasutades telefoni loodavat Wifit vms.

Meeles tasub pidada, et Youtube´i striimimiseks on sul tarvis vähemalt 1000 kanali jälgijat.

Kui on olemas M50, kas on mõtet uuendada?

Kuna kvaliteedi, võimekuse ega ergonoomika poole pealt ei ole erinevust, siis seda on raske soovitada. Sh kui otsid fotoaparaati ning õnnestub saada vanem mudel soodsamalt, julgustame seda tegema, kuna M50 on väga hea kaamera omas hinnaklassis.

Mis puudutab otseülekandeid ja striimimist, on M50 Mark II väärtuspakkumine märksa suurem. Kas see on väärt uuendust, sõltub juba sinu enda konkreetsetest vajadustest.

Võimaldab luua ja jagada sisu erinevates platvormides otse üle Wifi, Bluetoothi

Salvestada vertikaalset videot ning otse postitada sotsiaalmeediasse

Puhas HDMI väljund Youtube´i otseülekanneteks

24.1 MP APS-C sensor

Lipa-lopa ekraan, mida saad keerata igas suunas

3,5 mm mikrofoni sisend välise mikrofoni jaoks

EOS M50 Mk II peaks jõudma lettidele selle aasta märtsis ning soovituslikud jaehinnad on järgmised: