Cat esitles uut kestvustelefoni S42, mis polegi eelkäijast palju etem, kuid hind on parem

Cat on tuntud oma vastupidavate, mitte ainult veekindlate, vaid ka põrutuskindlate nutitelefonide poolest. Uusi mudeleid tuleb välja nagu teistelgi mobiilitootjatel pea igal aastal ja nüüd ongi käes värske Cat S42 väljatuleku aeg.

Cati telefonide ülemaailmset litsentsi omab Bullitt Group. Cat S42, mis on selle brändi tootepere uus liige, on nagu eelnevadki väga vastupidava korpusega, mis sobib tööinimestele, kes töötavad ekstreemsemates tingimustes kui kontoritool.

Peagi saadaval mudeli soovituslik jaehind on 249 eurot.

Cat S42 pakub pika kasutusajaga akut, suurt ja heledat ekraani, mille kasutamist ei takista ka ere päike, desinfitseerimisvahendiga või kuuma seebiveega puhastatavat korpust.

Vaata ka mobiili tutvustusvideot:

Cati telefonide rangete vastupidavuskatsete alusel on see tunnistatud MIL SPEC 810H ja IP68 standardite vääriliseks. Rangete katsete käigus kukutati S42 1,8 meetri kõrguselt terasele, maandudes korduvalt igale küljele ja nurkadele. Korpus on täiesti veekindel, pidades vastu 35 minutit kuni 1,5 m sügavuses vees. Nagu kõik Cati selle sarja nutitelefonid, on ka uus mudel vastu pidanud vibratsiooni- ja trumlikatsetes, soolaudus, talub termošokke ning on kasutatav ka äärmusliku kuuma ja külmaga.

Cat S42 ekraan on nuhvlitest küll väiksem, aga täiesti piisav igapäevaseks välitööks, kus vaja seadet ühe käega hoida - 5,5-tolline HD+ 18:9 küljesuhtega paneeli kaitseb kriimustuskindel Corning Gorilla Glass 5 kriimustuskindel klaas ning pilt on loetav ka eredas päikesevalguses. Puutefunktsioon töötab märgade sõrmedega ja läbi kinnaste.

Kaamera osas muidugi pole tegemist mingi tippmudeliga, kuid üks 13 MP tagakaamera aitab hädapärased pildid ära teha, nii et inimesed ja olukorrad on hästi äratuntavad. Selle kaameraga saab ka pildistades dokumente skännida.

5 MP esikaamera on sobilik videokonverentsideks ja -kõnedeks. Kes tahab, saab ka selfie tehtud.

Veidi veider on see, et aku on uuel mudelil võrreldes vanema S41-g väiksemaks jäänud - 4200 mAh vs 5000 mAh cat S41-l. On ka teisigi vähenenud näitajaid (näiteks ekraani punktitihedus, esikaamera pikslihulk, füüsiliste nuppude kadumine ekraani alt jm), mis on tagasiminek, aga hind on samuti langenud ja üsna oluliselt. Kui praegu saab S41 umbes 345 euroga, siis uue telefoni soovituslik hind on pea sada eurot odavam. Seega kui lepid nende mõnede kokkuhoitud näitajatega, siis saad palju soodsama hinnaga uue mudeli.

Põhilised tehnilised näitajad

Nutitelefon Cat S42

Hind: ca 249 eurot