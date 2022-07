Cat´i telefonide ülemaailmne litsentsiomanik Bullitt Group esitleb täna esmakordselt järgmise põlvkonna Cat S53 nutitelefoni ning paiskab müügile Cati esimese mobiilse interneti juurdepääsuseadme Cat Q10.

Uued 5G seadmed pakuvad oluliselt kiiremat allalaadimis- ja üleslaadimiskiirust, mis on eriti oluline paljudele Cati põhiklientidele käimasoleva digitaliseerimisega hakkama saamiseks.

Näiteks McKinsey and Company* andmetel mõjutab toodete ja protsesside digitaliseerimine eriti ehitustööstust, kus sõltutakse rohkem andmepõhistest otsustest ja koostööst. Ilma juurdepääsuta kiirele andmesidele võivad igapäevased toimingud viibida ja katkeda.

Juurdepääs kiirele internetile on võtmetähtsusega igal uuel ehitusplatsil, iga logistikameeskonna ja nutikate ladude jaoks, samuti töökohtadele, mis sõltuvad andmepõhistest otsustest.

Cat Q10-ga saab üheaegselt ühendada 32 seadet, pakkudes usaldusväärset ühenduvust 5G kiirustel.

Cat S53

Cati esimene 5G telefon S53 pakub kiiret ja töökindlat ühenduvust. Olenemata sellest, kas see on vajalik tootlikkuse suurendamiseks kiirel ehitusplatsil või jagatud töödokumentidele ligi pääsemiseks.

Cat S53 telefonil on Mil-Spec 810H sertifikaat, mis lubab seda kasutada ka kõige keerulisemates oludes.

Uuel telefonil on suur 6,5-tolline HD+ ekraan, mis teeb sellest ideaalse tööriista kvaliteetse Sony 48MP kaameraga tehtud videote või piltide vaatamiseks või jagamiseks. Ekraani kaitseb paks süvistatud ja karastatud klaas, mis on kriimustus- ja löögikindel. Cat S53 on välitingimustes proovile pandud ning see suudab vastu pidada mitmetele kukkumistele.

Uusim Cat telefon on varustatud ülierksa, ülespoole suunatud taskulambiga, mille saab sisse lülitada külgmise programmeeritava klahviga pimeda tööala koheseks valgustamiseks. Sellel on ka vastupidav aku, mis toetab 18 W kiirlaadimist ja Qi juhtmevaba laadimist. Telefoni disain võimaldab seda hõlpsalt käes hoida isegi kinnastega. Lisaks on S53 mudel varustatud kaelapaelaga ja kasutusmugavuseks seadme tagaküljele paigutatud sõrmejäljeanduriga.

S53 on telefon, mis võib saada mudaseks, kukkuda või jääda vihma kätte. Tänu suurele ekraanile saab sellega striimida kvaliteetseid videosid, kuid see võib sinuga tööle reisida ka tööriistakastis.

Cat Q10 5G

Cat Q10 on 5G mobiilse interneti juurdepääsuseade, mis pakub usaldusväärset ja kiiret ühendust mitmetele seadmetele. Tänu ilmastikukindlale disainile sobib see eelkõige kasutamiseks välitingimustes.

Cat Q10 on täielikult kaasaskantav ning sellel on mitmeid kasutusvõimalusi nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Cat Q10-ga saab samal ajal ühendada mitmeid seadmeid ehitusplatsil, logistikas ja väliüritustel.

Cat Q10 on hindamatu väärtusega ka peredele ja inimestele, kes on pidevas liikumises või kohtades, kus WiFi-võrgud pole ühenduse loomiseks piisavalt usaldusväärsed. Seadet saab kasutada telkimisreisil, basseini ääres kõikide puhkusel viibijate lõbustamiseks või ka näiteks uues aiakontoris töötamiseks. Cat Q10-ga saab 4G või ainult WiFi-seadmeid ühendada 5G kiirusel muusika mängimiseks, videote voogedastuseks, perega ühendumiseks ning ka kodus või puhkusel töötamiseks ja seda olenemata ilmastikutingimustest.

Cat Q10 seadet saab kiiresti ja lihtsalt kasutada ning turvaliselt ühendada üheaegselt kuni 32 seadmega, pakkudes usaldusväärset ühenduvust Wifi 6 ja 5G kiirustel.

Oluline on ka see, et seade pakub suuremat paindlikkust ning turva- ja privaatsusseadete kontrolli – nii mitme Wifi turva- kui krüpteerimisrežiimi abil ja ka kasuteguritega, mis on seotud privaatse võrgu kasutamisega avaliku võrgu asemel.

Cat Q10 seadmel on vastupidav aku, mis tagab seadmete online-ühenduse järjestikkusel kasutamisel kuni 10 kasutustunniks. Kasutajad saavad ka akut eemaldada ja vahetada, pikendades kasutusaega veelgi kui laadimispunktid pole kättesaadavad.

Cat S53 nutitelefon on saadaval alates 8. augustist soovitusliku müügihinnaga 499€ ning Cat Q10 mobiilse interneti juurdepääsuseade on saadaval alates augusti keskpaigast soovitusliku müügihinnaga alates 419€. Seadmeid saab soetada www.catphones.com lehelt ning mitmete edasimüüjate ja mobiilsideoperaatorite juurest.

Cat S53 peamised omadused:

Vastupidavuse näitajad

Ilmastikukindel: vihma-, lume-, liiva-, tolmu- ja mustuse kindel

Militaarstandard: MIL-SPEC 810H, IP68, IP69K

Läbinud kukkumistesti terasele 1.8m kõrguselt

Veekindel nutitelefon – testitud kuni 1,5 m sügavuses üle 30 minuti

Läbinud enam kui 50 vastupidavustesti, näiteks sajad kukkumised ja erinevad kokkupuuted veega

5G ühenduvus

5G sagedusalad: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78

mitte eraldiseisev (NSA) 5G n78 sagedusalas

2.5 Gbps DL ja 600 Mbps UL

Ekraan

6.5” HD+ (1600 x 720) karastatud klaasist süvistatud ekraan

Aku

5500 mAh Li-Po aku

Testitud kõrgetel ja madalatel temperatuuridel, kaitstud kahjustuste eest

Toetab kiirlaadimist ja juhtmevaba laadimist

Disain

Kinnituspaela paigaldamise võimalus

Taskulamp heledusega 120 luumenit

Programmeeritav otseteeklahv, kasulik Push to Talki (PTT) kasutamiseks

Kaamerad

48MP Sony IMX582 f/1.79 main sensor with LED flash

Makrosensoriga 2MP tagakaamera

16MP f/2.0 esikaamera

Muud lisad

2.0 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 480 protsessor

6 GB RAM mälu; 128 GB välkmälu, salvestusruumi lisamise võimalus (microSD)

Kaks SIM-kaardi pesa – Nano SIM + microSD

Android 11

USB 3.0 type-C port

Garantii 2 aastat

Turvaline puhastada ja desinfitseerida

Cat Q10 peamised omadused:

Vastupidavuse näitajad

IP68 ilmastikukindel: vihma-, lume-, liiva, tolmu ja mustuse kindel

Militaarstandard: läbinud MIL-SPEC 810H ja IP68 testi

Põrutuskindel 1.8m kõrguselt

Disain

Kindla haardega libisemiskindel kummimaterjalist TPU kest

Kinnituspaela paigaldamise võimalus

Aku

5300mAh vahetust võimaldav liitiumioonidega aku, 10 tundi kasutusaega, 1000 tundi ooteaega

Akupanga kasutusvõimalus

Ühenduvus

5G, 4G LTE (Cat 19)

Wi-Fi 6, 802.11 a / b / g / n / ac / ax 2x2 MIMO

Saab ühendada samaaegselt 32 seadet

4.67Gbps DL and 2.5Gbps UL

Kiibistik

MTK 5G T750 kiibistik

Kasutajakogemus

Intuitiivne, lihtne paigaldada mobiiliseadme ja internet browser vahendusel, QR-koodi skaneerimine alustamiseks

Muud lisad