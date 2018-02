Termokaameraga Caterpillari telefon sai uue, kallihinnalise järeltulija

Nüüd, -30 kraadiste pakasepäevade eel tunnevad paljud hõredamate majade omanikud taas vajadust mõne termokaamera järele, et soojalekke kohad üle mõõta. AM-is siiamaani populaarne ja aktiivselt järel-loetav Cat S60 lugu sellisest telefonist rääkiski, mis oskab termokaameraga pilti teha ja pildil temperatuuri mõõta. Caterpillar on nüüd õigel ajal välja tulnud oma uue mudeliga - Cat S61.

Välimuselt paistab uus olevat suhteliselt sarnane vanaga, kuid Caterpillar ise kiidab siia juurde: uuem telefon on Cat S60-st suurem, parem, tugevam ja kiirem. Jääb üle uskuda, sest praegu veel seda telefoni osta ja katsetada ei saa.

Uuenduse on saanud ka termokaamera, mis on pärit selle ala tipptegijalt FLIR-ilt. FLIR muide teeb oma termokaameraid Tallinnas, aga kas ka mobiilidele mõeldud kaameramooduleid, see pole teada.

Uus tarkvara teeb termokaamera pildi resolutsiooni kaks korda paremaks kui vanemal mudelil, lugeda saab temperatuure kuni 400 °C ja otsestriimida nn termovideot, kuid mitte veel Facebooki. Termopilt on nüüd HD kvaliteediga, 5,2-tolline ekraan aga Full HD resolutsiooniga.

Kuid tugev telefon on saanud muidki huvitavaid sensoreid. Näiteks on sellel õhusaaste häiresensor (kui õhk on saastunud üle teatud normi, annab mobiil sellest teada). See omadus on aktuaalne suurlinnades, eriti Hiina tööstuslinnades, kus sudu on saanud eluliselt ohtlikuks probleemiks. Õhusaastet mõõdetakse iga 30 sekundi järel.

Ka võib nüüd oma lasermõõduaparaadi koju jätta, sest S61 on varustatud lasermõõtjaga, mis mõõdab kuni 10 meetri kaugusele ja arvutab ka pindala.

Muud tehnilised näitajad on järgmised:

16 MP tagakaamera (pluss kehvem esikaamera)

Snapdragon 630 protsessor

4 GB RAM

64 GB mälu laiendatav microSD kaardiga

4500 mAh aku

Ja ärme unusta, et S61 on endiselt väga vastupidav, vastab IP68 standardile ja Mil-Spec 810G nõuetele – kukkumiskindel 1,8 meetri kõrguselt betoonile, veekindel kuni 3 meetri sügavuseni üheks tunniks (sh soolases vees) ja peab vastu igasugusele tolmurünnakule.

Selle aasta teises kvartalis müügile saabuv termokaameraga nutitelefon hakkab maksma üle 1100 dollari ehk kuhugi iPhone X-i hinnaklassi.