Arvutimaailm sai Hannoveris piiluda, mida uuenev suve-CEBIT näitab

Igal aastal kutsutakse ajakirjanikud enne CEBIT-it Hannoveri, et tutvustada, mida uut sel aastal on oodata. Tavaliselt on see toimunud millalgi talvel. Kuid sel aastal on kõik teisiti. Ajakirjanikud toodi Hannoveri kokku maikuus, kui juba rohelus pole enam heleroheline, nagu meil siin nelipühade paiku, vaid juba südasuviselt tume ja väljas on 25 plusskraadi, konditsioneerid töötavad täisvõimsusel ja terrassikohvikud on ammu lahti. Arvutimaailm käis kohal ja sel aastal oli kohaleminekuks eriti palju põhjust, sest korraldajad lubasid: kõik on CEBITil 2018. aastal teistmoodi, vaid nimi ja asukoht on sama.

Nimi siiski päris sama ka ei ole. Hääldades küll, kuid kirjapilt on muutunud. Varem kirjutati CeBIT, nüüd on ka E suureks saanud ja kirjutatakse CEBIT. Logo muutus, toimumisaeg muutus, messist sai festival, kuid toimumiskoht on endiselt Hannoveri messikeskuses. Pisut siiski on fookus sealgi nihkunud. Enam ei ole põhitegevus mööda lõputuid halle kammimine, mis moodustasid konverentsikeskuse ümber rõnga või kaheksa, vaid tuumiksündmused on õues, kuulsa puidust varikatusega maailmanäituse-aegse messihalli ümber. Seal toimuvad peod, häppeningid, astuvad üles nii meelelahutus- kui digimaailma tippartistid.

Kuid nüüd kõigest lähemalt.

Uues raekojas - linnapea peab kõnet

Seekord oli Hannoveri linnavalitsus loovutanud CEBIT-i tutvustamiseks kõige uhkema hoone - Hannoveri uue raekoja, kus oodati ajakirjanikke võileibade ja kõrvaklappidega. Nagu ikka, käis tutvustusüritus valdavalt saksa keeles, sest suurem osa ajakirjanikke olid pärit koduriigist. Nii võis näha ka maailmakuulsate tehnoloogiahiidude esindajatena laval sulaselges saksa keeles rääkivaid kohalikke esindajaid. Isegi Hiina mobiilitootja Huawei esines saksa keeles. Sünkroontõlge vahendas vähemuses välisajakirjanikele toimunut.

"Avasime oma raekoja uksed uuele CEBIT-ile ja see on väga loomulik meie jaoks," ütles Hannoveri linnapea Stefan Schostok. "CEBIT on osa Hannoveri identiteedist."

Suured muutused saavad tuua vaid edu, usub CEBIT-i pressimeeskonna juht Hartwig von Saß.

Jah, endiselt saab kümnes hallis messibokside vahel uidata, kinnitavad korraldajad, endiselt on üritus pea terve nädala - 5 päeva. Kuid lisaks messile käib konverents ja kontaktide loomine ka uutmoodi, võiks öelda, et idufirmade stiilis, sest kohale tahetakse meelitada uus põlvkond, millenniuminoored. CEBIT oli hakanud viimaste aastatega pisut alla käima ja midagi väga põrutavat ajakirjanikud sealt enam ei leidnud, tarbijaelektroonika suured uudised olid nihkunud teistele messidele ja ärikasutaja jaoks suuri meediauudiseid oli üsna harva.

Seekord on aga tähtsamad teemad Töökoht 4.0, VR/AR, BlockChain, humanoidrobotid, tehisintellekt, IoT ehk Asjade Internet, seega kõik kuumad märksõnad, millest meedia alati kinni haarab, kui need mõnes tehnoloogiauudises esinevad.

Avaõhtul tuleb kohale ka IBM-i CEO. Kunagi oli see tavaline, et juhtivad arvutifirmad oma tähtsad esindajad esinema saatsid.

Näiteks Boston Dynamics näitab seal aga oma uusi roboteid. Üleval on Spot Mini - koerakujuline robot, mis skännib ruumid ära ja oskab edaspidi juba ise seal navigeerida. Tegemist on peaaegu valmis tootega äridele, kellel vaja transpordi- ja valveabi. Kõnnirobot teeb nii patrullkäike kui ka võib asju ühest kohast teise kanda. BMW ja Porsche näitavad oma uusimaid arendusi.

Reedel algab CEBIT-il aga Digital Friday, mis on kõigile. Lisaks ärikasutajale on siis oodatud kõik teised, kes tehnoloogiast huvituvad. CEBIT on festival kogu Hannoveris igal pool, lubavad korraldajad. Koostööd tehakse lisaks linnavalitsustele ka hotellide, taksofirmade ja toitlustusasutustega. Tõepoolest, praegu veel on saada Hannoveris ka 60-euroseid hotellitube, kuid kunagistel tippaegadel olid kõik majutuskohad kuid enne CEBIT-it välja müüdud. 90ndate lõpul ja nullindate algul käis Eestist lausa tšarterlend huvilistega, Eesti riigil oli oma boks, ainuke võimalus messikeskuse lähedal öömaja saada olid stiilsed Saksa pensionäride majakesed, kus ülemine korrus messikülalistele välja üüritud. Need olid isegi põnevamad kui Hannoveri hotellid, kuid oma käterätik pidi nagu "Hääletaja reisijuhil galaktikas" mõnes kohas kaasas olema.

Küsimusele, kui palju seekord inimesi oodatakse, jäetakse vastamata, kuna uus CEBIT toimub esimest korda ja ennustada on üsna võimatu. Igatahes turundustiimid töötavad täistuuridel ja välja on mõeldud igasuguseid trikke ja nippe nooremate meelituseks. Vanad võib-olla tulevad niikuinii.

Pitchimised suurfirmadele

Näiteks järgmisena saame me näha mõne häkatoni või idufirmade hipsterliku festivali stiilis kaheminutilisi pitche ehk firmaesitlusi, kuid oh üllatust, lavale ei astu mitte verinoored idufirmad, vaid vanad tuntud tegijad. Nad peavad paari minutiga selgeks tegema, mida teevad ja mida CEBIT-il näitavad. Üle minna ei taha pitchimise juht lasta mitte sekunditki. Kuid mõnel ikka õnnestub.

Vaatame, kes siis on mõned idufirma stiilis kiired tutvustusesinejad:

ADAC – on täielikult uuenenud, nagu CEBIT-ki.

VR ekspert VRTX Labs on populaarse VR-i lainel.

Amagno. Pakub uutmoodi dokumentide haldust.

Materna. Kasutab blockchaini, sest see on kuum praegu.

Jetro.

Blogfoster.

Ricoh. Endiselt trükilahendused ja lisaks ka kommunikatsioonilahendused. Ricoh Smart City - kunagi vaid paljundusmasinate tootjana tuntud ettevõte teeb ka terve linna targaks.

AVM Fritzbox. Docsis 3.1 supervectoring, wireless mesh võrk ja muud kuumimad uudised kodu-ADSL-i kasutajale. AVM ja Fritzbox on Eestis suhteliselt tundmatud, aga kui otsida, siis leiab ka siin müüja.

Oracle Netsuite.Kahe minutiga selgub, et nad on ikka väga suured, aga teevad "ülikondi" ka väiksematele.

Datev.

Atos.

AIPark. "See ei ole all-park," parandab esineja lavalekutsujat. Ikka AI ehk tehisintellekt.

Crashtest security suite.

Divera 24/7.

Pikem keynote toob humanoidrobotid lavale

Softbank Robotics veab lavale Pepperi humanoidroboti, mida on kasutanud ka Telia ja Elisa Eestis tähelepanu võitmiseks. 25 000 sellist robotit töötab juba. Miks nad aga teevad humanoide? Pepperil on atraktiivne disain, väärtuseks on kogu keha kasutamine kehakeeles suhtlemiseks, seletab firm aesindaja. Ja lisab, et liiga inimese moodi ei pea humanoidrobot olema, sellepärast Pepper pole ka. See hirmutaks inimesi, kui nad liikuva zombiga räägiks.

Pepper jookseb Androidil. Pepper Q SDK-ga saab sellele ise rakendusi juurde teha. Pepperile on nt hotellibroneerimise rakendus tehtud, makserakendus, klienditeenindaja (Eestiski tutvustatud), vestlusrobot.

Teises pitchimise osas on jälle suured tegijad igaüks kaheks minutiks laval:

Deutsche Bahn

IBM

HP

e.Go

LG

Huawei

Lancom.

Miskipärast oli tunne, et selline idufirmalik formaat eeldab veidi kohmetuid või vähemalt natuke pabistavaid esinejaid, aga ei. Raskekahurvägi oli välja toonud tõelised teflonmehed ja -naised, kes enam-vähem sekundi pealt lasid ette oma professionaalse programmi, jõudsid korraks ka publikuga suhelda ja mõne ajakirjanduse jaoks olulise konksu saali heita, mille järgi võiks meedia mõne nädala pärast algaval CEBIT-il sukelduda.

Droon toob pirukaid

Kuna CEBIT kolib suvel suures osas õue, siis kolitakse ka eelüritus. Varem on raekoja taga platsil näha olnud mehi hiiglasliku drooniga, nüüd on nad kadunud. Põhjusega - kuskilt eemalt puude vahelt kavatsetakse kohale toimetada pirukad. Drooniga. Tohutu tolmupilve saatel laskub kullerdroon ja punases särgis saatemeeskonna liige avab luugi, kus need ongi - pirukad. Kilesse pakitud. Sest muidu ilmselt krigiseks liiv hammaste vahel.

Mida räägivad pressiteated?

Muidugi ei viitsi ajakirjanikud iga sõna kohapeal kirja panna, sest alati ulatatakse ka mapp pressiteadetega. Nii ka seekord. Pressiteade rõhutab, et 11.-15. juunini Hannoveri messikeskuses toimuv CEBIT on radikaalselt uuenenud kontseptsiooniga, tegemist on äri- ja digitaliseerimise festivaliga, mis toob taas kokku digimaailma tegijad ning õhtul saab näha ka meelelahutusmaailma tippude show´d.

Põhimõtteliselt on CEBITil neli sektsiooni: d!conomy (majandus), d!tec (tulevikutehnoloogiad), d!talk (arvamusfestival) ja d!campus - kümne jalgpalliväljaku suurune meelelahutusala DJ-de, rokistaaride, elava muusika ja kontsertidega.

