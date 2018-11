DJI uue drooni hind all: MAVIC 2 Zoom vaid 1100 euroga

(Sisuturundus)

Tahad lennata ja pilte ning videosid teha nii, nagu praegu on popp ehk õhust? DJI uus droon Mavic 2 Zoom on piisavalt värske, et hind pole veel enamuses müügikohtades üldse alla kukkunud. Gearbestis aga see juhtus. Tippklassi hinnatud droon, mille juhtimine on lihtne ka üsna algajale, kuid mis teeb pilte nagu kogenud droonifotograaf, on praegu saadaval oluliselt odavamalt ehk 1100 euroga.

Hiina laost CN-099 tellides jõuab lennumasin kohale 15-25 päevaga - kindlalt enne jõule. Kui aga tahad eriti kiiresti kätte saada, võib valida ka meile lähima Fast-23 lao, mis asub Ida-Euroopas. Sel juhul on kohalejõudmise aeg 3-5 tööpäeva, kuid postitasu vähe suurem: 5,38 eurot.

DJI Mavic 2 Zoom teeb uskumatu kvaliteediga videoid - vaata näiteks siit mõnesid klippe, mis selle uue kaameraga varustatud masinaga on tehtud:

Droonil on 24-48 mm optilise suumiga kaamera, 8 km kaugusele Full HD video striimimise võimekus, üle poole tunni lennuaega, mille jooksul jõuab lennata päris kaugele, kompaktne kokkupandav disain, suurim kiirus kuni 72 km/h.

Mavic 2-l on kokkupõrke vältimiseks sensorid igas suunas ja vajadusel teeb droon trajektooriparanduse, kui piloot eksib ja mõne takistuse suunas liiga lähedale lennumasina suunab.

Soodushinnaga DJI Mavic 2 Zoom on saadaval siit.