Datel töötab välja satelliidiandmetel põhineva suurte infrastruktuuride varajase hoiatuse süsteemi

Satelliidid vaatavad, kuidas rohi kasvab ja sillad nihkuvad. Eesti ettevõte Datel on ka nüüd kosmose-IT maailmas jõuliselt kanda kinnitamas - Datel sõlmis teadus- ja arenduskoostöö lepingu Euroopa Kosmoseagentuuriga, mille ühe osana töötab Eesti IT-ettevõte välja uudse satelliitide andmetel põhineva suurte infrastruktuuride – sildade, raudteede, torujuhtmete, sadamaalade ja kaevanduste varajase hoiatuse süsteemi.

Dateli juhatuse esimehe Urmas Kõlli sõnul suudab selline varajase hoiatuse süsteem satellitandmete toel tuvastada infrastruktuuri objekti kuni 1 mm nihkumise või vajumise. “Valmiv lahendus teeb suure infrastruktuuri tehnilise seisukorra pideva jälgimise kättesaadavaks ning majanduslikult mõistlikuks ka keskmise suurusega ettevõtetele ja organisatsioonidele. Praegu on selline oluline teenus kättesaadav ainult globaalsetele infrastruktuuriettevõtetele või riigikaitse ning julgeolekuga seotud asutustele,” selgitas Urmas Kõlli.

Dateli tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktori Agu Leinfeldi hinnangul on kevadel valmiv lahendus maailmaturul väga suure potentsiaaliga. “See lahendus on koheselt globaalselt rakendatav, mitte ainult Eesti turgu silmas pidades arendatud. Maa kaugseire satelliitide abil suudame me sisuliselt jälgida suuri infrastruktuure kõikjal meie planeedil. Euroopa Kosmoseagentuuriga sõlmitud koostööleping tagab meie lahendusele kvaliteedi ning annab täiendava kindluse ja garantii meie partneritele ning tulevastele klientidele,” lisas Agu Leinfeld.

Uudse varajase hoiatussüsteemi väljatöötamine on Datelile ja tema partneritele olnud mahukas arendustegevus, kokku on projekti investeeritud üle 20 000 inimtöötunni.

“Kosmosest tuleva info korrektne tõlgendamine on äärmiselt teadusmahukas. Heade tulemuste saavutamiseks teeme me rahvusvahelist koostööd ülikoolidega mitmel kontinendil. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased on samuti meie projekti kaasatud ja see aitab kindlasti Eesti kui kosmoseriigi arengule laiemalt kaasa. Kosmose ja satelliitide andmetega on seonduv üks keerukamaid, kuid samas ka põnevamaid uurimisvaldkondi nii tudengitele kui ka teadlastele,” rõhutas Agu Leinfeld. “Praegu me testime oma varajase hoiatuse süsteemi koostöös Eesti ja rahvusvaheliste partneritega, uue tootega plaanime turule tulla paari kuu pärast. Eestis on üheks meie kostööpartneriks Maanteeamet,” ütles Dateli tarkvaraarenduse ja tehnoloogia direktor.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juures tegutseva Eesti kosmosebüroo juhi Madis Võõrase sõnul on Dateli valmiv teenus uutel väärtusahelatel baseeruva tehnoloogilise innovatsiooni hea näide. “Selles kasutatakse Euroopa Liidu Maa kaugseire programmi Copernicus satelliitide ava-andmeid, toimub teadusmahukas signaali- ja andmetöötlus, samuti on uus teenus mõeldud globaalsele turule,” ütles Võõras. “Tänu sellele, et Eesti on 2015. aastast Euroopa Kosmoseagentuuri täisliige, on selline koostöö meie ettevõtete jaoks võimalik. ESA rahaline panus meie ettevõtete arendustegevusse on olnud viimastel aastatel märkimisväärne. Lepingute raames loodud uute innovatiivsete toodete kasutusõigus on ESAl, kuid omandiõigus ja võimalus seda ärilistel eesmärkidel kasutada kuulub Eesti ettevõttele. Usun, et Dateli uuel infrastruktuuri varajase hoiatuse süsteemil on rahvusvahelisel turul tugev potentsiaal,” lisas Eesti kosmosebüroo juht.