Deja vu. Äriklassi Dell, selline nagu muiste

Kergete ja vihaste ultrabookide maailmas on Dell Latitude 7480 kätte saamine nagu põgus ekskursioon tagasi musta ülikonna ja lipsu maailma, kuid siiski natuke lõdvemaks lastud lipsuga. Kergelt startupihõnguline Latitude on raske, soliidne, Thinkpadilike nuppudega ja konservatiivsevõitu, kuid kõigi tänapäevaste uute ühendusvõimalustega. Unustatud pole ka vanu pistikupesi, välja arvatud mõni.

Jah, natuke raskevõitu ja natuke jäigavõitu ekraanihingega, nõuab Dell avamist kahe käega. Samas on raskete hingede olemasolu vajalik ekraani paigalhoidmiseks igasugustes olukordades. Mõni hetk hiljem selgub, miks jäikus on hea. Nimelt pakub see mudel puutetundlikku ekraani ja kui arvuti on laual, siis ekraanile vajutades ei vaju see eest ära. Nii et sel puhul on jäigad hinged vägagi omal kohal.

Delli klaviatuur on aga traditsiooniline. IBM Thinkpadi ajast tuntud (sellest on nüüd juba palju aega möödas) hiirenupuke keset klaviatuuri on olemas, samuti hiireplaadil vana hea Thinkpadi kombel leidub hiirenuppe nii plaadi all kui ülal.

Mugav taustavalgustusega klaviatuur pakub küll tavalisest klaviatuurist veidi väiksemaid klahve, kuid klahvivahed on jälle natuke suuremad, nii et klahvikäik annab peaaegu täisklaviatuuri mõõdu välja ning sõrmed harjuvad sellega kiiresti.

Ehtsaks Eesti ärisüleriks teeb masina muidugi sisseehitatud ID-kaardi lugeja. Kus iganes sa ka ei ole, saad oma sertifikaate ilma lisaseadmega jamamata uuendada. Umbes 1 cm jääb kaardist välja ulatuma arvuti korpusest, ID kaart töötab ilusti.

Ehkki protsessoriks on Inteli uusim 5. seeria mikroskeem Intel Core i5-7300U, töötab see äriklassile kohase jõudlusega täitsa hästi ja Geekbench andis tulemuseks korralikud 17 189 punkti. Graafika on samuti mitte just võimsateks graafikamängudeks, kuid igapäevasteks toiminguteks täiesti kiire ja puutetundlik Full HD annab omaette hea tunnetuse. Puutetundlikkus on piisav, et ekraanile vajutades seda allapoole suruma ei hakkaks.

Dell on vaatamata konservatiivsele disainile läinud kaasa uue aja moodsate liidestega: nano-SIM, microSD kaart, USB Type C (Thunderboltiga), siiski ka üks täismõõtmetes HDMI on õnneks alles jäänud. Kõik, mis vaja, on olemas kuni kokkulapatava LAN-pistikuni. Nano-SIM-i jaoks on küll sahtel olemas, aga testimudelil LTE moodulit polnud. Qualcomm Snapdragon X7 LTE (DW5811E) modemi saab lisada.

Fotokasse tuleb panna aga microSD kaart koos SD adapteriga, see on ka üks vähestest adapteritest, mida vaja arvuti külge lisaseadmete ühendamisel. Mingil põhjusel otsustas Dell kokku hoida SD kaardi lugeja ruumi arvelt ning pakub vaid väikest microSD lugejat.

Mälu 8 GB ja välkmäu 256 GB (Sandisk) rahuldab enamuse kasutajate vajadused. Huvitaval kombel on paljudel kasutajatel kõvaketta savestusmahu vajadus kuhugi mõne aasta tagusesse aega toppama jäänud, eriti aga ärikasutajatel, sest kõik hädavajalikud asjad hoitakse nüüd hoopis pilves, mitte arvutis. Seega pole vaja terabaite salvestusruumi kaasaskantavasse seadmesse. On vaja vaid kiiret netiühendust.

Dell Latitude 7480 aku kestis üle 12 tunni (mõned minutid) ja see on normaalne, isegi hea tulemus. Kui unustad laadija koju, saab tööpäeva alati õhtusse. Mitut päeva keegi ei eeldagi, et arvutit saaks laadimata kasutada. Üle 12 tunni päevas mõjub juba tervisele.

Kokkuvõttes on Dell Latitude 7480 mugav äriklassi arvuti, millele on raske midagi ette heita. Kiita mingi tippsaavutuse eest samuti ei saa – kõik on küll piisavalt hea kontoritööks, kuid teedrajavalt vingeid uuendusi just pole. See arvuti on mõeldud ärikasutajale, kes iga kolme aasta tagant oma masina välja vahetab, kuid tahab, et see näeks samasugune välja ja oleks ajastule kohaselt piisava jõudlusega.

TEHNILISED ANDMED

Äriklassi sülearvuti Dell Latitude 7480

Hind: 1 090 € (Notebooks.ee)

Protsessor: Intel Core i5-7300U, 3,5 GHz

Op. mälu: 8 GB DDR4, 2400 MHz

Salvestusseade: 256 GB Sandisk SSD

Ekraan: 14" 1920x1080 FHD LED, IPS, puutetundlik

Videokaart: Intel HD Graphics 620

Traadita ühendus: WiFi Intel 8265-AC + BT 4.1

Liidesed: 1xUSB Type-C, 3x USB 3.1, LAN 10/100/1000 Mbit/s, HDMI, microSD, ID kaardi lugeja, veebikaamera

Operatsioonisüsteem: Windows 10 Pro 64-bit

Klaviatuur: taustavalgustusega

Aku: 60 Wh, 12 tundi

Kaal: 1,36 kg