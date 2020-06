Kas Canon lööb taaskord foto- ja videomaastiku uppi? EOS R6 kõlakad

Canoni uue hübriidi EOS R5 näitajajaid on poetatud varsti pool aastat ametlikult kuid tundub, et see ei ole päris kõik, mis Canonil varnast võtta. Vähehaaval lekivad ka EOS R6 näitajad, millest amelikult juttu ei ole tehtud. Numbrid ja näitajad, mis lekivad on muljetavaldavad.

Aastal 2008 tuli Canon välja oma EOS 5D mk II mudeliga, millest sai esimene fotokaamera, mis suutis mõistliku hinna juures teha väga head videopilti ja see ISO võimekus… Toona oli täiesti mõeldamatu, et üks kaamera suudab teha nii videot kui fotot. Toona oli 720p kõva sõna, kuid Canon suutis teha 1080. See on umbes sama suur vahe, kui täna kaamerad, mis teeks 8K-d.

Et ennast tõestada, filmiti sellega “dr House” terve episood, hulgaliselt teisi teleprojekte ning väidetavalt isegi mingid lõigud Marvel'i “The Avengers” filmist.

Tänaseks on 5D mkII ilmselt natukene aegunud ning konkurentidega võrreldes võiks öelda, et aegunud on ka 5D IV ning üldse Canoni tootevalik tundub natukene iganenud.

Kuni kuulutati välja EOS R5 – Canoni kolmas täiskaader hübriidkaamera, mis teeks sisuliselt videomaastikul puhta töö ning oleks fotograafia vallas igati konkurentsivõimeline:

8K video

4K/120 fps

10-bit video

20 fps pildistamise sagedus (Canoni 1Dx MK II pildistab 16 kaadrit/s)

Nüüdseks on aga lekkinud ka näitajaid EOS R6 kohta, mis paistab olevat oma fotovõimekuselt sarnane, kuid videovõimekuselt konkurentidele üsna lähedal. Ning mis kõige tähtsam: paljudele fotograafidele märgatavalt taskukohasem.

Mõned omadused:

12 kaadrit/s katikuga, 20 kaadrit/s elektrooniliselt

Keresisene stabilisatsioon

4K/60 fps

1080/120 fps

R5 sarnane inimese ja looma tuvastus

10-bit video

Canon log

Sellel on siiski kehvem pildiotsija ning koostekvaliteet, kui R5-l, ilma pööratava ekraanita.

Hind on väidetavalt alla 2500 dollari.

Veel olulisi omadusi:

20 MP full frame CMOS sensor

IBIS

12 fps mechanical ja 20 fps electronic

Oversampled 5K Video

4K @ 60p

Full HD @ 120p

Canon Log

10-bit

Zebras

AF identical to the EOS R5

No RAW video mode

Dual SD UHS-II slots

Head detection AF

Animal detection AF

Identical 5 million dot EVF as the EOS R5

No top-down screen

Build quality not as good as the EOS R5

Bluetooth 4.2 (EOS R5 to get Bluetooth 5.0)

LP-E6NH Battery (sama nagu EOS R5)

väljakuulutamine 9. juulil 2020

Hind 2500 USD (kuulujuttude järgi)

Ehk sisuliselt uuendatakse Canoni 5D ja 6D tooteseeria ootuspäraselt kõrge võimekusega R5 ja R6-ga.

Mis täpsemalt tuleb, seda same teada kõlakate järgi juulis, väidetavalt 9. juulil.

Lisaks on tulemas terve valik erinevaid RF objektiive.

RF 70-200mm f/4L IS USM

RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM

RF 50mm f/1.8 STM

RF 85mm f/2 Macro IS STM

RF 600mm f/11 DO IS STM

RF 800mm f/11 DO IS STM

RF 1.4x teleconverter

RF 2x teleconverter

