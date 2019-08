Ootab ühisrahastust: Stockholmis disainitud minimalistlik nutilukk vajab vaid ukselingi vahetamist

Kõikvõimalikud nutikad ukselukud, mida saab futuristlikult avada sõrmejälje või äpiga, tahavad tavaliselt esiteks palju raha ja teiseks suurt ukse ümberehitust. Fido on aga disainitud nii, et kogu tarkus mahub vaid ukselingi sisse. Indiegogo ühisrahastuses on 17 päeva enne tähtaega küll tuhandeprotsendiliselt arenduseks vajaminev raha koos, aga pole paha ju head ideed toetada, et see massidesse jõuaks. maksab ka uus link üsna vähe - alla saja euro.

Fido nutilukk toitub kahest väikesest AAA patareist ning neist jätkub aastaks - 365 päevaks. Vahetamine käib reeglina 10 sekundiga.

Sisse pääseb nii sõrmejäljega, spetsiaalse kontaktivaba võtmega (pisikese RFID-laadse kaardiga), mobiiliäpiga või telefoni Bluetoothiga. Vastavalt seadistades saad teha nii, et õige telefon avab Bluetoothiga ukse automaatselt. Muidugi saad WiFi võrku ühendatud ukselinki ka eemalt juhtida, näiteks sugulaste või kulleri sisselaskmiseks, kui kodust ära oled või kui pead AirBnB majutust, siis külaliste sissepääsu tagamiseks. Kui enam neile sissepääsu jagada pole vaja, võid äpist kasutaja kustutada. Kui aga keegi üritab sisse murda, siis annab link sellest mobiilile teada.

Lukk töötab mitmete nutikodu lahendustega nagu Smart Life, Google Assistant, Alexa, IFTT ja seda saab oma muude nutiseadmetega ühildada, näiteks teha tingimuslikke avamisi-sulgemisi. Vaja läheb Fido Bridge´i, mis on väike ühenduskarp seinakontaktis ja tagab ühilduvuse ülejäänud nutikoduga.

Link peaks olema vee- ja vandaalikindel, kuigi pealtnäha tundub mitte just väga massiivne. Ja kuidas see meie pakaselistes õuetingimustes vastu peab, selle kohta pole ka infot.

Samas on andmeside turvalisus kõrge- AES-krüpteeringuga 128-bitist võtit pole mõtet lahti muukima hakata, pigem on lihtsam sõrgkang kaasa võtta, kui sissemurdmine plaanis.

Sõrmejälgi mahub mällu kuni 100, link sobib 33-56 mm paksustele ustele.

Luku tootmine on juba alanud ja seda saab toetada siin. Esimesed saavad nutika lingi kätte septembris.