Galaxy Note8 - väike edasihüpe S8st, suur hüpe mitteplahvatanud Note6st

Täna algas Eestis Samsung galaxy Note8 müük, just praegu avatakse ka uuenenud suurem Samsungi esinduspood Ülemistel. Meil on uus nuhvel laual ja taskus ning ütleme ausalt, peale viimase aasta plahvatava Note7 janti on Note8 suhtes ootused veel kõrgemad, kui need olid Galaxy S8 puhul ning siiani paistab, et pettumiseks pole põhjust.

Suurus ja ekraan on Note8-l üsna sarnane S8-ga

Samsung Galaxy Note8 on hoidnud oma tavapärast joont ning tegu on üsna suure seadmega. Tõsi, praeguseks on teised seadmed väga hoogsalt mõõtmetes juurde võtnud ning erinevus näiteks Galaxy S8+ võrdluses üsna märkamatu.

Lastes näpuga üle tehniliste näitajate ridade tuleb välja, et tegelikult on uus nuhvel ka laiem, kuid seda vaid 1,4 mm ning lisandunud kaaluks 22 grammi.

Eks põhjus ole ka arusaadav, kuna Note8 mahutab endas ühe asemel kahte kaamerat ja S-puutepliiatsit.

Ekraanidiagonaali pikkus on Galaxy S8-l 5,8 tolli S8+ 6,2“ vastu, Note8-l aga 6,3", muus osas on ekraan üsna sama – kõik on always on, Super AMOLED ~540 ppi pikslitihedusega, resolutsioon on sama, toetab eriti sügavate värvidega HDR pilti.

Peamine suurem erinevus on kaameras

Galaxy Note 8 puhul on kasutusel kaks tagakaamerat. Sarnaselt mõnedele teistele tootjatele on üks lääts suurema avaga ning laiema nurgaga ja teine kitsama nurgaga, saavutades pildistava läätse vahetusel kvaliteedikadudeta 2x suurenduse. Samuti võimaldab kahe läätse olemasolu tekitada fookussügavuse, nn bokeh efekti, millega rohkem kokkupuudet siiani olnud näiteks aastases testis oleva Huawei P10ga.

Mõlemal sensoril on optiline pildistabilisaator, mida seani pole teadaolevalt ühelgi teisel tootjal.

Ülejäänud riistvara

Protsessor on kiireim Qualcomm 835, RAM-mahtu on lisatud +2 GB ning lisatud on veel võimalik mälukaardimaht 256 GB ning kasutusel on USB-C standard.

Väärib ära märkimist, et Note 8 toetab 2x samaaegset SIM kaarti. Galaxy Note8 on veekindel, vastates standardile IP68.

Hind? Umbes +200 € kallim kui S8+ ehk 1000 € (999 €, kuid eelmüügis saab sellega kaasa tasuta 150 € väärtusega Dex Stationi).

Tähtsamad iseloomuomadused

1. Uue Galaxy Note8 ekraan on Note-seeria suurim ning tänu sümmeetrilistele kaardus servadele ja õhukesele disainile on seda mugav käes hoida. 6.3-tolline Infinity ekraan pakub suurepärast videote ja fotode vaatamise võimalust, võimaldades samal ajal ekraanil ka tööd teha.

2. Uuendatud S Pen pliiats lubab senisest veelgi täpsemalt ja mugavamalt teha märkmeid, kirjutada, joonistada ja redigeerida dokumente vaid ühe pliiatsitõmbega.

3. Uue Note8 telefoniga on võimalik märkmeid teha kas või telefoni lukustatud ekraanile, et asjade meeles pidamine oleks lihtne ja loogiline.

4. Galaxy Note8 on esimene nutitelefon, millel on kaks 12 MP tagakaamerat. Mõlemad kaamerad on varustatud optilise pildistabilisaatoriga, et pildid ja videod oleksid alati teravad ja selged.

5. Galaxy Note8 telefoniga kokku sobiv Dex Stationi dokk loob kasutajale mugava võimaluse teha telefonist arvuti. Nutitelefoni ühendamiseks on vaja vaid monitori, klaviatuuri ja hiirt ning isikliku lauaarvuti kogemust on võimalik nautida igal pool.

6. Nagu ka telefon, vastab Note8 pliiats IP68 tolmu- ja veekindluse standardile ning seega ei mõjuta ootamatu vihmahoog või tolmune keskkond telefoniga töötamist kuidagi.

7. Uus Samsung nutitelefoni on varustatud biomeetriliste autentimisvalikutega, nagu silmaiiriseskänner, sõrmejäljelugeja ja näotuvastus. Samuti kaitseb telefoni andmeid Samsung Knox turvafunktsioon. Seega on telefoni kasutaja töö- ja privaatandmed alati kaitstud.

8. Eestis müüki tulnud Galaxy Note8 toetab kahe SIM-kaardi kasutamise võimalust. Telefoni on sisseehitatud 64 GB mälu, mis on microSD kaardi abil laiendatav kuni 256 GB-ni.

Samsung Galaxy Note8 on Eestis müügil mobiilsideoperaatorite juures, elektroonikakauplusetes, Samsungi elamuspoes Ülemiste keskuses ning Samsungi ametlikus veebipoes samsungshop.ee.

Kas Osta Galaxy Note8?

Mis ostu ei määra

Riistvara, mis on liiga sarnane S seeria esindajaga.

Disain on Galaxy S8-ga väga sarnane, kuid servad on grammi vähem kumerad ning S8+-ist on mõned millimeetrid suurem

Mis määrab:

Kaamera annab normaalse 2x zoomi ning sügavusefekti

Pliiats – märkmed ja joonistused, nagu väike kaasaskantav Wacomi digilaud

Kas see kõik on väärt endisest suuremat, +200-eurost hinda? Me tõesti ei tea. Veel! Kui oleme Galaxy Note8 saanud põhjalikumalt üle vaadata, anname teada.