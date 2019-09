Uus Garmini spordikell Fenix 6 seeriast saab energiat päikesest

Mäletate veel neid elektroonilisi kellasid eelmisest sajandist, mis olid varustatud väikese päikesepaneeliga? See Casio näiteks. Nüüd tuleb päikesetoide tagasi, sest jälle on elektroonika saavutanud sellise ökonoomsuse, et piisab pisikesest pinnast sihverplaadil päikeseenergia ammutamiseks.

Fenix 6 seeria järgmise põlvkonna GPS-iga multisport-nutikell aitab jooksjatel uue PacePro tehnoloogia abil paremini teekonda kavandada, aku tööiga on aga pikendav Power Manageriga. Garmini kellade seas on sel uuel mudelil suurim ekraan.

„Päikeseenergiaga laetava Fenix 6X Pro Solariga pakutakse kasutajatele kõiki Fenixi sarjast oodatud funktsioone, pikemat aku kestvust ja suuremaid kellaekraane,“ ütles Garmini rahvusvahelise kaubanduse valdkonna asepresident Dan Bartel. „Lisaks täiesti uuele päikeseenergiaga laadimise tehnoloogiale oleme loonud Fenix 6 mudeli, et kliendid saaksid taas oma ootuste latti kergitada – paremad tehnoloogilised võimalused ja disainielemendid on sportlastele asendamatud ja seiklejatele meeltmööda.“

Fenix 6X Pro Solar

Esimesel päikeseenergiaga laetaval Garmini Fenix 6X Pro Solar GPS-kellal on läbipaistev Power Glass laadija, mis kasutab aku kestvuse pikendamiseks päikeseenergiat. Ainulaadne päikeseenergial toimiv laadimistehnoloogia annab rohkem kasutusaega, lubades nautida oma treeninguid ja kella funktsioone võimalikult kaua. Kasutajad saavad kiiresti vaadata, kui palju aku on päikeseenergia toimel laadinud. Fenix 6X Pro Solar aku kestvus nutikella režiimis on 21 päeva ning päikeseenergia abil lisandub sellele veel 3 päeva.

Fenix 6 seeria teised kellad — Pro & Sapphire

Multisport GPS-kelladel Fenix 6 ja Fenix 6X on vastupidav ja elegantne disain. Erilist tähelepanu on pööratud sellele, et kell istuks mugavalt ümber randme, samas on suurendatud ekraani – vastavalt 1,3'' ja 1,4'', mis on 17% ja 36% suurem kui eelmistel Fenixi mudelitel. Fenix 6S puhul on säilitatud väiksemale randmele sobiv 1,2-tolline ekraan.

Lisaks suurematele ekraanidele on Garmin võtnud kasutusele uued QuickFit nailonrihmad ja täiendanud silikoonrihmade värvivalikut. Sapphire-sarjal on täiustatud vastupidavust – kriimustuste vastu aitab tugev klaas ning kasutatud on ka teisi väga kvaliteetseid materjale.

Fenix 6 seerial on uus PacePro funktsioon, mis võimaldab vastavalt kehalise võimekuse tasemele jooksu ajal oma tempot jälgida ja juhtida. Jooksjad saavad kasutada eelkoostatud treeningkavasid kas otse kellalt või kasutades Garmin ConnectTM või Garmin Connect Mobile rakendusi. Rada läbides saavad kasutajad kella ekraanilt jälgida oma distantsi plaanitud tempot, tegelikku tempot ja kaugust distantsi lõpuni ning seda, mis ajaga eesmärk saavutatakse või kui palju puudu jääb.

Fenixi seeria sisaldab TopoActive´i Euroopa kaarte vabaõhutegevuste tarbeks – üle 2000 suusakuurordi radade kaarte ning 41 000 golfiväljaku kaarte üle kogu maailma. Seadmes on mäluruumi ligi 2000 muusikapalale, mis võimaldab soovi korral sünkroonida mitme populaarse muusikateenusepakkuja esitusloendeid.

Uus kohandatav toitehaldur Power Manager aitab kasutajal jälgida ja kontrollida, kuidas erinevad sätted ja andurid mõjutavad aku kestvust. Enne pikkade distantside läbimist on võimalik üle vaadata, kas aku laetus võimaldab kavandatud vahemaad üldse läbida. Kasutajad saavad oma aku energiasäästurežiimi kohandada, lülitades teatud funktsioonid aku kestvuse pikendamiseks välja. Pühendunud sportlastele pakub Fenix 6 seeria populaarset ClimbPro funktsiooni, mis annab mägistel aladel treenivatele jooksjatele ja mägijalgratturitele reaalajas parema ülevaate ümbruskonnast ja oma saavutustest.

Fenix 6 seeria kellad on varustatud hõlpsasti ligipääsetavate funktsioonidega, sealhulgas sisseehitatud aktiivsusprofiilid, VO2 Max-i arvutamine ja treeningu staatus koos temperatuuri ja kõrguse reguleerimisvõimalusega. Kõikidel mudelitel on kogu päeva stressitaseme jälgimiseks randmelt südametegevuse mõõtmise funktsioon, vee all ujumise ajal pulsi mõõtmine, ja Pulse Ox abil vere hapniku küllastatuse taseme mõõtmise funktsioon, mis toetab paremat une jälgimist ja kõrgusega kohandumist. Lisaks võimaldab uuenduslik Body Battery energiamonitooringu funktsioon kasutajatel näha keha energiataset antud ajahetkel, mis võib treeningute, puhkehetkede ja uneaja kavandamisel abiks olla.

Fenix 6 seeria seadmega on ühenduses olemine lihtne, see võimaldab kasutajatel saada randmele teateid sissetulevate kõnede, sõnumite, e-posti jms kohta ning nutikaid teateid sünkroonida5. Et kasutajad ei peaks muretsema sularaha või pangakaartide kaasaskandmise pärast, on kõik mudelid varustatud kontaktivaba maksevõimalusega Garmin Pay, mida saab hetkel kasutada suuremates arveldussüsteemides üle kogu maailma. Eestis näiteks saab seda siduda hetkel Swedbanki Mastercardiga.

Juba müügil Fenix 6 seeria soovituslik jaehind algab 599,99 eurost.