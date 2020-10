Pühapäeva parimad pakkumised: 4K droon, mobiilne lasergraveerija ning 45 päeva kestev nutikell

(Sisuturundus)

Veel ei ole jõuluostude tippaeg, sellepärast saab rahulikult valida, mida head iseendale või sõpradele kingituseks osta. Siin on kolm soovitust neile, kes tahavad hea asja soodsa hinnaga kiirelt kätte saada - kõik need soovitatud kaubad jõuavad kohale vähem kui kümne päevaga.

JJRC X12 - 4K kaamera, GPS-i, gimbali ja 25-minutilise lennuajaga droon



Vähem kui 340 euroga saab praegu endale igati tegija drooni, millel on kõik hobipildistaja ja -filmija jaoks vajalikud omadused. JJRC X12 tuleb mobiiliäpiga, millega saad FPV-na ise vaadata drooni kaamerast, mis ümberringi näha, samuti filmib gimbaliga varustatud 4K kaamera sujuvalt seda, mida tahad (Full HD väljundiga).

Kaasavõtmiseks saab drooni mugavalt kokku voltida ja väikesesse kotti tõsta. Lennuaega jätkub ühe akuga kuni 25 minutit. lennukaugus puldist võib ulatuda 1,2 kilomeetrini.

LaserPecker L1 - mobiilne lasergraveerija, mis mahub taskusse



Kui tahad kõikvõimalikes kohtades kõikvõimalikele materjalidele arvutis loodud kujutisi graveerida, siis kokkupandava kolmjalaga mobiilne lasergraveerija LaserPecler L1 on selleks kõige parem lahendus. Isegi makroonide peale saab kujundeid teha, samuti papile, nahale, puidule jne. Kui oled käsitöömeister, on see hea võimalus kas teenust pakkuda või ise vastavate kirjadega tooteid teha.

Amazfit Bip - ilmselt kõige kauakestvam aktiivsusmonitor

Amazfiti kandilise ekraaniga aktiivsusmonitor-nutikell Amazfit Bip (68,8 eurot) pannakse Eestisse teele Euroopa laost ning jõuab kohale juba 2-10 päevaga. Seda mudelit eristab teistest akuaeg - kuni 45 päeva. Poolteist kuud ühe laadimisega vastu pidaval kellal on energiasäästlik värviline ekraan, sisseehitatud GPS ja GLONASS (nende kasutamisel akuaeg mõistagi lüheneb), mobiiliäpp Zepp, mis saadab telefoni teateid kella ekraanile ja aitab spordialade träkke hiljem analüüsida ning korpus on vee- ja kriimustuskindel. Tehnilisi andmeid saab lähemalt vaadata siit.