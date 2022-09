Seikluskaamerate tootja GoPro tõi täna välja kolm uut seikluskaamerat HERO11 Black, HERO11 Black Creator Edition ja HERO11 Black Mini. Esimene on klassikaline GoPro, teine filmijale ja striimijale eraldi suundmikrofoni ja valguse lisamise võimalusega ning kolmas väga kompaktne ja pisike mudel.

Kõigil kolmel kaameral on uus suurem sensor, mis tagab parema eraldusvõime, suurima 10-bitise värvisügavuse, kõrgeima video stabiliseerimise ja kõige laiema vaatevälja, mis HERO kaamerates olnud.



Kõik kolm HERO11 Black kaamerat viivad ka GoPro tellimusteenuse uuele tasemele, edastades nutitelefoni automaatselt kõik esiletõstetud videod. GoPro teenuse tellijana tuleb laadimiseks ühendada oma HERO11 ja kaamera laadib filmitud materjali üles GoPro pilvekontole, kus see muudetakse automaatselt esiletõstetud videoks, mis omakorda saadetakse telefoni GoPro Quiki rakenduse kaudu. Nüüd on see palju lihtsam.

HERO11 Black on kõige mitmekülgsem kaameratest, samuti võimsam kui kunagi varem. HERO11 Black on mõeldud ekstreemvideoid tegevatele proffidele.

HERO11 Black Creator Edition on sisu jäädvustamiseks, muutes vlogimise, filmimise ja otseülekanded lihtsaks tänu ülikergele disainile, mahtudes peopesale. Sellel kaameral on HERO11 Blacki jõudlus ja kauakestev aku ning käepide koos sisseehitatud nuppudega kaamera ühe käega juhtimiseks. 4K video salvestuseks jätkub akut üle neljaks tunniks. HERO11 Black Creator Edition sisaldab ka valikulist suundmikrofoni, välist mikrofonisisendit, HDMI porti väliste kuvaritega ühendamiseks, suure võimsusega LED-valgustit ja kahte kinnituskohta lisatarvikute paigaldamiseks.

HERO11 Black Mini on kõige väiksem, kergem ja lihtsam versioon HERO11 Blackist, millel on siiski suurema õe-venna jõudlus. HERO11 Black Mini väiksem suurus ja lihtne ühe nupuga disain muudavad selle ideaalseks valikuks inimestele, kes soovivad maksimaalset lihtsust, ohverdamata jõudlust ja kvaliteeti.

Uus 1/1,9-tolline sensor pakub üle miljardi värvi 10-bitises värvivideos kuni 5,3K eraldusvõimega 60 kaadrit sekundis nii mudelites HERO11 Black kui ka HERO11 Black Mini. Fotosid tehakse 27-megapikslisiseid.

HyperSmooth 5.0 tehnoloogia koos kaamerasisese 360-kraadise Horizon Lockiga hoiab kaameratel kaadrit stabiilsena isegi siis, kui see pöörab 360 kraadi. Uus HyperView digiobjektiiv tagab kõige laiema nurgaga 16:9 kuvasuhtes võtte, mis kunagi HERO kaameras on tehtud. Lisaks on GoPro SuperView nüüd saadaval versioonides 5.3K60 ja 4K120.

Enduro aku parandab kaamera jõudlust külmas, pikendades salvestusaega HERO11 Blacki puhul kuni 38%. Enduro on karbis kaasas koos HERO11 Black ja HERO11 Black Creator Editioniga ning sisseehitatud Enduro akuga on väikseim HERO11 Black Mini mudel.

HERO11 Black on tänasest kogu maailmas saadaval soovitusliku hinnaga 399,98 dollarit GoPro tellijatele ja 499,99 dollarit MSRP-ga. HERO11 Black Creator Edition on täna saadaval ka kogu maailmas hinnaga 579,98 dollarit GoPro tellijatele ja 699,99 dollarit MSRP-ga. HERO11 Black Mini aga tuleb GoPro.com-is müügile 25. oktoobril 299,98 dollariga GoPro tellijatele ja 399,99 dollariga MSRP-ga, seejärel levitatakse seda ka jaemüüjatele kogu maailmas.