Üks huvitav masin - graveerimismasin, CNC sinu kodus alla 170 euroga

(Sisuturundus)

Kas oled mõelnud, et alustaks väikese tootmisega - või lihtsalt vajalike vidinate kodus väljalõikamisega? Vanasti olid selleks vineerisaed ja tööõpetuse tunnis pidime välja saagima tüütult kaua neid jalgu ja käsi vehkivaid hüpiknukke, kuid 3D printimise ja automatiseeritud tööpinkide ajastul on käsitöö küll tore, kuid masin teeb kiiremini ja paremini. Mis veel tähtsam - väga odavalt ka. Just nüüd.

Graveerimismasin Alfawise C10 (hind praegu 170 eurot) on hea nii noorematele kui vanematele kõikvõimalike vidinate vineerist väljalõikamiseks nii laseriga kui mehaaniliselt. See on nagu väike CNC pink sinu kodus, millega saad väga lihtsalt ka puidust prototüüpe valmistada.

Detaili töötluse ala on 300 x 180 x 40 mm. Laser ja puur on kiiresti vahetatavad - õhemate detailide jaoks saab täppistöödelda laseriga, jämedamaks lõikuseks sobib mehaaniline lõikepea. Laseriga on hind veidi kallim.

Kaasas on ka tarkvara, millega kujundeid ja detaile projekteerida, sisse saad võtta ka arhitekti joonised ning välja trükkida väikese maja-maketi.