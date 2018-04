Growtopia? Tinder? Millised on eestlaste kõige lemmikumad äpid?

Eestimaalaste kõige enam alla laetud rakenduste statistika näitab, et selle aasta esimese kvartali populaarseimad äpid on erinevad virtuaalmaailmas eksisteerivad online mängud ning tutvumisrakendused.

„Inimesed otsivad üha enam meelelahutust ja uusi kontakte läbi veebi, see on tõenäoliselt ka põhjuseks, miks laetakse alla äppe kaaslase või uute tutvuste leidmiseks,“ kommenteeris Tele2 Eesti tootedirektor Katrin Aron.

Lisaks kohtinguäppidele on üllatavalt populaarseks osutunud mängud, mis imiteerivad aastakümnete tagust suurte pikslitega vaadet ja nn sandbox stiilis rakendused ehk mängud, kus kasutaja saab ise mängu kulgu suunata ning ei pea täitma mängu poolt ette antud eesmärke.

„Näeme, et tabelis on mitmeid rakendusi, kus mängijal tuleb luua oma virtuaalmaailm ning ta vajab seal tegutsemiseks virtuaalseid kontakte,“ lisas Aron, märkides, et sisuliselt on ka siin tegu mängu ühiseks mängimiseks vajalike kontaktide leidmisega.

Millised on kõige populaarsemad rakendused?

Growtopia – see on mitut mängijat vajav sandbox stiilis mäng, kus pole eesmärke. Seal on lõputult erinevaid maailmu, mida saab koos sõpradega luua. „Kõige populaarsema mängu tiitli saab see tõenäoliselt oma lihtsa äpi pärast, kus saab mängida nii oma sõpradega kui ka leia uusi tutvusi,“ sõnas Aron.

VK ehk VKontakte – venekeelne Facebooki laadne sotsiaalmeediaplatvorm on üha kiiremini kasvav, ühendab väga suurt hulka venekeelsest kogukonnast üle kogu maailma.

Gardenscapes – „Kes oleks arvanud, et meil on nii palju aiandushuvilisi!“ üllatus Tele2 tootedirektor. „Gardenscapesi mängus võib sarnasusi leida mitmete varasemate ülipopulaarsete mängudega nagu Farmville või Sims.“ Gardenscapesis tuleb panna mängu kõik oma aiandusteadmised ja ilumeel, et luua kaunis aed. Mäng on kindla loo järgi kulgev, peites endas mitmeid ootamatuid juhtumisi.

Tinder – enamikele ei vaja Tinderi kohtinguäpp tõenäoliselt tutvustamist. See 2012. aastal loodud rakendus on laineid löönud kõikjal maailmas ning sellest on kirjutatud ka Eesti ülikoolides juba mitmeid lõputöid. Kohtinguäpi peamine eripära, eriti algusaastatel, oligi see, et omavahelist suhtlust saab alustada alles siis, kui inimesed on vastastikku üksteise pildid paremale lükanud, märgiks, et ollakse suhtlusest huvitatud.

Sandbox coloring (Android, iOS) – see on äpp, mis pakub lõputult piksel-stiilis numbrite järgi piltide värvimist. „Äpp on ühtmoodi populaarne nii laste kui täiskasvanute hulgas,“ selgitas Aron ja lisas, et see on lihtne meelelahutus, mis ei vaja väga palju strateegilist mõtlemist, kuid võimaldab valida lugematul hulgal erinevas suuruses piltide vahel.

Badoo kohtinguäpp – see on kaaslase leidmisele orienteeritud sotsiaalmeedia kohtinguplatvorm, millega on liitunud enam kui 383 miljonit inimest üle kogu maailma.

Netflix – esimene mitte-kohtinguäpp või mitte-virtuaalmäng populaarseimate rakenduste edetabelis on Netflix. See sarju, saateid ja filme pakkuv keskkond on alternatiiv telerivaatamisele, pakkudes laia sisu väga erinevates žanrites.