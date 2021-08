HONOR kuulutas täna välja oma uued Magic3 tipptelefonid

Eelmisel aastal Huawei poolt müüdud sõsarbränd ja nüüd omaette tegutsev mobiilitootja HONOR tuli täna välja oma uue tipptelefonide sarjaga HONOR Magic3, kuhu kuuluvad kolm mudelit: Magic3, magic3 Pro ja Magic3 Pro+.

Kas HONOR on uus Huawei? Üsna ilmselt võibki Hiina tootja HONOR Huaweist jäänud tühimiku lääne turul täita, kuna neil kahel on ühise mineviku tõttu palju ühist ja HONOR ei kannata USA kaubandussanktsioonide all. Tegemist on esimeste HONORi lipulaevadega pärast ettevõtte iseseisvumist Huaweist.

HONORi telefonil on Google´i teenustega Android 11 operatsioonisüsteem, telefoni kaamerakomplekt on tipptasemel ja Pro-mudel pakub ka 100x (digi)suurendust. Tegemist on esimese telefoniga, millel Qualcommi uusim ja võimsaim Snapdragon 888 Plus 5G kiibistik. Esimest korda on HONOR-i väitel kasutusel mobiilivideo tehisintellektiga töötlemine filmimise ajal professionaalsete efektidega, mida võimaldab uusim Snapdragoni kiibistik ja MagicLog.

Ürituse ajal teatas HONOR ka oma plaanidest jätkata laienemist. Uue HONORi töötajaid on juba peaaegu 10 000, firmal on neli teadus- ja arenduskeskust ning üle 100 labori. Kolme kuuga kasvas HONORi turuosa Hiina turul 3% pealt 14,6 protsendini.

HONOR Magic3 Pro+ näeb üsna efektne välja - siin on kasutatud lasertöötlust ja nanotehnoloogiat.

89-kraadine ekraan

HONOR Magic3 seerial on 89° kaarjas ekraan ja üliõhukesed raamid, mis tähendab, et ekraaniääred kaarduvad peaaegu täisnurgani külgedele, vaid üks kraad jääb puudu. 10-bitine ekraan kuvab 1,07 miljardit värvi ja toetab HDR10+.

HONOR Magic3 Pro+ ekraan on aga töödeldud Super Curved Nano Crystal Shield tehnoloogiaga, korpus aga Nano Ceramic tehnoloogiaga, mis tagab suurema tugevuse ja vastupidavuse. Seeria kõik telefonid on sertifitseeritud IP68 vee- ja tolmukindluse standardile vastavalt, seega on tolmu- ja veekindlad. Vees on kaitse tagatud kuni 1,5 m sügavusel kuni 30 minutit.

Tippkaamerad

Tähtsaimad omadused puudutavad muidugi seadmete kaameraomadusi. HONOR Magic3 seeria kasutab HONOR Image Engine'i, mis on täiustatud tehisintellektiga pildistamissüsteem.

HONOR Magic3 Pro+ on varustatud nelja tagakaameraga: 64 MP mustvalge, 50 MP lainurk, 64 MP 126-kraadise vaatenurgaga ülilainurk ja 64 MP periskoop-teleobjektiiviga kaamera kuni 100x digisuurendusega.

64 MP periskoopobjektiiviga telefoto kaameral on 3,5-kordne optiline suum ja kuni 100-kordne digitaalne suum. Optilisele pildistabilisaatoriga (OIS) saavad kasutajad teha selgeid pilte ka ilma statiivita. Maksimaalne suum muidugi ei taga enam teravat fotot, vaid sellega saab vaadata detaile, mida palja silmaga ei näe, see on nagu pikksilm taskus.

64 MP 126° ülilainurkobjektiiv minimeerib perspektiivimoonutusi ning aitab hästi näiteks arhitektuuri pildistada. Makropiltide puhul saavad kasutajad jäädvustada fotosid kuni 2,5 cm kauguselt.

Kokkuvõttes on kolmel mudelil sellised kaamerad (Selfie kaamera on kõigil 13 MP lainurk):

HONOR Magic3 - 50 MP lainurk, 64 MP mustvalge, 13 MP 120-kraadine ülilainurk

HONOR Magic3 Pro - 50 MP lainurk, 64 MP mustvalge, 13 MP 120-kraadine ülilainurk, 64 MP teleobjektiiv (3,5x optiline suum, 10x hübriidsuum, 100x digisuum)

HONOR Magic3 Pro+ - 50 MP lainurk (OIS), 64 MP mustvalge, 64 MP 126-kraadine ülilainurk (7x optiline suurendus), 64 MP teleobjektiiviga kaamera (3,5x optiline suum, 100x digisuum, OIS)

HONOR Magic3 seeria seadmed on ka esimene IMAX ENHANCED nutitelefonid. Tehisintellekti toetatud filmiefektid lubavad teha professionaalsena näivaid klippe. 3D LUT (Look Up Table) ja filmistandardile Log vastav video (sel telefonil siis MagicLog) on tavaliselt kasutusel professionaalsete filmide tegemiseks. Klippe saab täiustada kinematograafiliste värvitoonide HDR-iga. HONOR tegi selleks koostööd tuntud Hollywoodi koloristi Bryan Mamahaniga. Magic3 seeria suudab jäädvustada 4K HDR videosisu ja sellel on kolm universaalset mikrofoni, mis tagavad selge heli.

Kiirlaadimine ja aku

4600 mAh akuga HONOR Magic3 seeria ei ole küll suurima mahutavusega akudega, kuid HONOR SuperCharge'i 66 W võimsusega või SuperCharge Wirelessi 50 W võimsusega saab telefoni väga kiirelt täis laetud. Magic3 Pro ja Magic3 Pro+ telefone saab kasutada ka akupangana, et laadida teisi seadmeid juhtmevaba pöördlaadimisega.

Hind on laes

HONOR on ka hinna poolest Huaweile järele hüpanud ja ei hellita kasutajaid enam Magic-seeria puhul soodsamate hinnasiltidega. Varem pigem noortele orienteeritud bränd on hinnaga sellele segmendile hakanud tippmudelite puhul kättesaamatuks muutuma. Kuigi muidu paistab igati heade näitajatega seeria, võib suurema hurraaga tagasitulekule takistuseks saada just üsna krõbe hinnatase:

HONOR Magic 3 – 899 eurot

HONOR Magic3 Pro – 1099 eurot

HONOR Magic Pro+ – 1499 eurot

Kokkuvõtteks on tegemist HONOR-i võimsa hüppega Huawei kandadele nii kaameratehnoloogias kui riistvaras (disaini osa oli varemgi HONORil väga hea), kuid ka hind on hüpanud suurtegijate tasemele. Kas osta uus Samsungi tipptelefon või varem odavbrändina tuntud HONORi umbes sama hinnaga uudismudel? Ega asjata pole Xiaomi hetkel Samsungist ja kõigist teistest möödunud, kuna pakub väga taskukohase hinnaga ligilähedast tippkvaliteeti. Kindlasti on inimesi, kes raatsivad uuele telefonile kulutada poolteist tuhat eurot, aga on ka väga palju neid, kes eelistavad üldsegi mitte eriti kehvemat, aga poole odavamat teise tootja mudelit.

Samas on HONORil olemas täiesti täielik Android 11 operatsioonisüsteem koos kõigi Google´i teenustega, maailma esimene võimsaim Qualcommi kiibistik ja maailma esimene IMAXi sertifikaat videole. Magic saab olema uue HONORi tippude tipust seeria, seega miks mitte siis ka hindu kergitada tippude tipu juurde? Noortele ja hinnatundlikematele jääb siiski näiteks HONOR 50 seeria ja veelgi odavamate mudelite ihkajaile on tootjal endiselt pakkuda X-seeria telefone. Seega kui hind tundub ebaharilikult kõrge, saab ära oodata odavama seeria uudismudelite tuleku. Analoogia Huaweiga on üsna sarnane: Magic3 on nagu Huawei Mate, HONOR 50 nagu Huawei P-seria ja HONOR X nagu Huawei Lite. Huawei omanduses olnud HONOR ju ise päris tippu sel ajal veel ei pürginudki, tippmudelid jäid emabrändi turuosaks.

Vaata esitluse salvestust siit:



Tehnilised andmed lisas (PDF).