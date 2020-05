Uus idufirma hakkab Eestis töömehi rentima

Mobiilirakendus Handies on nagu töömeeste Bolt, millega saab mobiiliäpist tellida endale abilisi erinevate pisitööde tegemiseks kodus, kontoris, suvilas, maal vanaema juures või mujal. Lisaks annab rakendus võimaluse oma oskusi rahaks pöörata ja seda üle Eesti, igas piirkonnas.

Handies on platvorm, mis viib kokku need, kes otsivad abilisi erinevateks kodusteks töödeks ja need, kes on oma ala meistrid ning muidu tublid tegijad. tellida saab kõike alustades sisetöödest, välitöödest, koristustöödest, transpordist, kuni ilu- ja teiste mugavusteenusteni välja. Valdkondade ja tööde osas otseseid piire ei ole ning nimekiri täieneb pidevalt.

"Praegu on väga oluline toetada ettevõtlike inimesi, kes on valmis oma oskustega meile abiks olema. Kõiki töid ei pea ise oskama ega jõudma. Hoiame kokku ja toetame omasid," ütles Handiese tehnoloogiajuht Kaspar Triebstok. "Handies on oma südameasjaks võtnud heade tegijate eest seismise, millega parandada kõigi elukvaliteeti," lisas Triebstok.

Rakendust on hea käepärast hoida ka ootamatuteks eriolukordadeks, sest abi võib olla lähemal kui arvata oskaksid. Näiteks kui veetoru lõhkeb või torud on umbes, elektrijuhtmed katki, auto ei lähe käima jne. Ka kõik igapäevased pisitööd nagu akende pesemine, muru niitmine ja koristamine, kuid ka ammu ootele jäänud tegemised nagu remont ja värvimine saavad lahendatud.

Tegijate paremaks kaasamiseks võtab Handies enda peale tööde tellimise korraldamise, aja arvestamise ja arveldamisega seotud küsimused. Igaüks saab jääda oma liistude juurde ja keskenduda sellele, et iga töö leiaks parimad tegijad ning saaks ka hästi tehtud. Mobiilirakenduse vahendusel saab teha enda oskused ja võimalused klientide jaoks leitavaks.

Handies Solutions OÜ on ettevõtlike eestlaste poolt loodud platvorm, mille idee sai alguse juba 2016. aastal ülikoolis ning põhineb 100% Eesti kapitalil. Meeskond on järk-järgult kasvanud, hetkel toimetab idufirmas kokku 10 liiget.