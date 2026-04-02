Houston, meil on probleem... Outlookiga! Kuu orbiidile saadetud astronaudid ei pääsenud Microsofti tõrgetest

Täna startinud ajaloolisel Artemis II missioonil alustasid astronaudid pikka kümnepäevast teekonda ümber Kuu ja tagasi, kihutamas Orioni-nimelise kosmoselaevaga süvakosmoses, et sillutada teed inimkonna naasmisele Kuule tohkem kui 50 aastat hiljem. Muidugi on kasutusel miljardeid dollareid maksev tipptehnoloogia ja maailma parimad insenerilahendused. Kuid siis, keset seda universumi vaikust ja suursugusust, põrkuti korraga kokku vägagi maise nähtusega, mida tunneb iga kontoritöötaja – tõrkuva Microsoft Outlookiga.

Just nii juhtus NASA Artemis II missiooni astronautidega, kes avastasid, et ka 400 000 kilomeetri kaugusel Maast võib tarkvara „pange panna“. Kosmosehuvilised, kes jälgisid NASA otseülekannet, tabasid hetke, mil astronaudid pidid appi kutsuma Houstoni juhtimiskeskuse, et lahendada maist päritolu IT-mure, vahendavad Tom's Hardware ja PCGamer. E-kirja saatmine orbiidilt on tõeline "raketiteadus", lisas TechGrunch.

"Kaks Outlooki ja kumbki ei tööta"

Probleemist teatas missiooni komandör Reid Wiseman, kelle hääl kõlas ülekandes korraga nii rahulikuna kui ka kergelt nõutuna. Ligikaudu 13 tundi pärast lennu algust pöördus ta maapealse meeskonna poole üsna ootamatu murega:

„Ma näen ka, et mul on kaks Microsoft Outlooki ja kumbki neist ei tööta, kui te soovite kaughaldusega sisse tulla ja kontrollida Optimust ning neid kahte Outlooki, siis see oleks suurepärane.“

Olukord meenutas stseeni tavalisest esmaspäeva hommikust ükskõik millises kontoris, kus arvutitarkvara on otsustanud, et täna pole töötegemise päev.

Houstoni juhtimiskeskus ei jäänud vastust võlgu ja nõustus „kosmose IT-abi“ pakkuma. Umbes tund aega hiljem saabus kergendav teade: Outlook on jälle eluvaimu sisse saanud. Tõsi, väikese mööndusega, mis on Microsofti kasutajatele samuti hästi tuttav:

„Outlooki osas saime me selle avatud. Kuid see näitab 'offline' staatust, mis on ootuspärane,“ teatas Capsule Communicator juhtimiskeskusest.

Miks üldse kasutada kosmoses tavalist kontoritarkvara?

Võib tekkida küsimus, miks NASA üldse kasutab kriitilisel missioonil tarkvara, mis on tuntud oma ootamatute tujude poolest. Siinkohal tuleb teha vahet laeva juhtimissüsteemidel ja igapäevastel tööriistadel.

Kosmoselaeva kriitilised süsteemid – need, mis juhivad mootoreid, hoiavad elutagamissüsteeme ja arvutavad trajektoori – jooksevad spetsiaalsel, kiirguskindlal riistvaral ja äärmiselt rangelt kontrollitud tarkvaral.

Microsoft Outlook ja Windows kuuluvad aga kategooriasse COTS (Commercial Off-The-Shelf ehk poest ostetav valmistarkvara). See on mugavuskiht, mida astronaudid kasutavad oma graafiku vaatamiseks, isiklikuks suhtluseks ja märkmete tegemiseks. See on nagu armatuurlauale paigaldatud tavaline raadio või tahvelarvuti – mugav kasutada, kuid kui see kokku jookseb, ei kuku laev veel orbiidilt alla.

Lisaks IT-muredele oli meeskonnal häid uudiseid muudestki valdkondadest: teleülekandest selgus, et ka tualeti uriini väljatõmbeventilaator on edukalt parandatud. Seega on elu kosmoses nüüd igati kontrolli all.

Meil maa peal on ka kaks Outlooki

Arvutimaailma toimetus uuris meie kasutatavaid arvuteid ja imede-ime, neiski leidus kaks Outlooki. Millegipärast pistab Microsoft oma kontoripaketiga masinasse Outlook (classic) ja Outlook (new) tarkvara.

Neil on lausa erinevad ikoonid ja need istuvadki arvutis kõrvuti. Ja kui mõnikord juhtub, et internetti pole, siis Outlook kipub kinni jooksma küll. Kui nüüd suure ähmiga avad selle teise ikooni all oleva "uue" Outlooki, siis ka see võib teid "kuu peale saata". Äkki just see kosmoses juhtuski?

Tootetutvustus: Microsoft Outlook (Artemis II eri)

Ehkki Outlook on standardne tööriist, näitas see kosmosetingimustes oma tuntud „iseloomu“. Siin on lühike kokkuvõte selle kasutuskogemusest Kuu-missioonil.