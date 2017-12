Vaata enda ümber – Huawei pani mobiilile külge 360 kraadi kaamera, käisime sellega rahvuspargis

Ükskõik millisel tehnoloogiakonverentsil ka ei viibiks, ikka jõutakse (tehisintellekti järel) ka tehisreaalsuse teemani. Nagu päris asju enam polekski. Kuid 360 kraadi kaamerad on täitsa päris asjad ja aitavad päris maailma igast küljest üles võtta. Seekord on testimislaual Huawei kaamera, mis meenutab aastakümnetetagust lahendust – mobiili külge pistikuga kinnitatavat lisakaamerat.

Huawei 360 Panoramic VR Camera nimigi ütleb, et sfäärifotosid seotakse nüüd oskuslikult tehnoloogilise mulli sõnaga VR ehk virtuaalreaalsus. Pisike kaamera on kahe objektiivi ja kahe sensoriga, mis vaatavad vastassuunas – kumbki salvestab pilti või videosse ühe poolkera. Väga pisikeseks on kaamera saadud tänu sellele, et kogu tarkuse (ja aku) võib muretult mobiili kaheksatuumalise protsessori hooleks jätta – sfääride kokkukleepimise, 4K sfäärvideo salvestamise jne, mis palju arvutusvõimsust nõuab. Väike kaamera aga tähendab lähemal selgadega sensoreid ja see omakorda tähendab, et sfääri saab vigadeta kokku kleepida ka suhteliselt lähedale jäävate objektide puhul.

Karbist välja

Pakend on pisike, kaasavara napp. Aga nagu öeldud, midagi eriti vaja polegi, sest kõik, mis vähegi võimalik, on suunatud nutitelefonile. Pisike kotike on vajalik, sest kalasilmobjektiivid võivad kergesti kriimustusi ja mustust külge võtta.

Mobiili külge kinnitades on ühendus üsna õrn ja mobiiliga väga palju vehkida ei maksaks - USB Type C ei hoia väga jäigalt kaamerat kinni, aga see võib olla ka kasutatud telefoni pistikupesa lõtvuse tulemus. Testime Huawei P10-ga, aga võib ka teiste telefonidega, Huawei pole siin oma kaamerat teiste jaoks piiranud.

Võtame kõigepealt 360 kraadi kaamera kaasa Kadriorgu

Pildistame ühe pildi presidendilossi juures. Siin selgub, et niimoodi telefoni USB Type-C pesas istuva VR kaameraga on kaasas üks kasutajapoolne ebamugavus – kuidagi ei näe, mis jääb pildile. Saab küll seadetest valida aegvõtte, nii et pilt tehakse mõned sekundid hiljem, kuid siis on ka ekraan ülestõstetud käega kuskil pea kohal ja ülevaade puudub. Selfiet saab teha muidugi ekraanile vaadates.

Samas – sellise imeliselt pisikese ja odavapoolse 360 kraadi kaamera kohta on üllatavalt selge pilt.

Paraku on mõnes kohas sfääride kokkukleepimise kohad näha. Näiteks siin, punaste joonte vahel on topeltaknad ja topeltkorstnad majal:

Teise katse teeme Tallinna Tehnikaülikoolis

Siseruumides pildistamiseks, kui valgustus on hea, sobib see kaamera hästi eriti just siis, kui tahaks võimalikult palju korraga peale saada, näiteks ka imestunud inimesed selja taga. Pärast võib Huawei äpist välja lõigata just nii laia vaate, kui ise tahad, kasvõi osa seljatagust pilti. Või laest, või põrandalt.

Kuid saab ka teha „väikest planeeti“ ja peegelkera, mis on tuntuimad sfäärfotode laialilaotamise efektid. Esimene kujutab pildistatut taevas hõljuva planeedina, teine aga peegeldava kuulina, millelt kõik igas suunas näha.



"Väike planeet" ehk kera sfäärist.



Peegelkera.

Järgmisena sõidame kaameraga Lahemaale

Kõigepealt üks peatus Eisma sadamas - nagu näha, kui pea kohale tõstetud kaamera pilti ei näe, kipub horisont viltu jääma. On muidugi järeltöötlusprogramme, mis selle otseks ajavad, kuid otse Google Street View´sse laadides jääb nii, nagu on.

Karepal pildistame ja filmime talumuuseumi.

Pilt on tegelikult üsna hea kehvade valgusolude ja pisikese kaamera kohta, eriti just alloleval videol. Sama klassi teised kaamerad (Ricoh, Samsung) nii head videopilti ei teegi.

Nihuta hiirega vaatenurka, et näha igas suunas.

Nüüd aga natuke numbritest ka, mis selle pildi taga

360° kaamerad teevad kahepeale kokku 5K fotosid ja 2K videot. Kumbki kaamera on 13-megapiksline 210° lainurkobjektiiviga. Nii kaetakse kogu ümbrus isegi väikese katvusega.

Huaweil pole oma keskkonda, kuhu sfäärid üles laadida. Valida saab Facebooki, Youtube´i, Whatsapp´i, Twitteri ja veel mõne, näidatakse neid valikuid, mis mobiili on installitud.

VR kaamera nimes tähendab aga seda, et pilte või videoid võib vaadata ka VR prillidega: taust seisab paigal, sina näed seda, kuhu suunas pea pöörad. Nagu oleks ise sündmuste keskel.

Kui tavalist panoraamkaamerat saab kruvida tavalise statiivi külge, siis telefoni külge käivat Huawei panoraamkaamerat ei saa. Aga õnneks saab teha ka telefonistatiivi:

Sellega saab teha Huawei 360 kaameraga näiteks Google Street View´d, tehtud Toolse linnuses:

Siit on näha, et valge balanss tuleks fikseerida, muidu on mõned müüride vahel olevad pildid sinakad, hetk hiljem teisel pool müüri pildistatud sfäär aga kollakas.

Kokkuvõtteks - võtta või mitte?

Paljudes kohtades maailmas tehakse kampaaniaid, kui mõne Huawei tipptelefoniga antakse tasuta kaasa Huawei 360 kraadi kaamera. Siis kindlasti tasub võtta, sest selle kaameraga saab palju põnevat teha ja sfääripildid on üsna normaalse kvaliteediga. Eraldi osta tõsisema sfääripildistamise või tehisreaalsuse jaoks tasub niisama põhapäevapildistajal, tõsisemaks kunstpildistamiseks aga ei tasu - selleks on kvaliteet veel liiga amatöörtasemel. Nii nagu Samsungi ja Ricohi lihtsamad kaameradki. Hind 200 eurot Eestis on muidu ehk pisut kallivõitu, aga mujal Euroopas saab selle kaamera e-poest kätte alla 150 euroga, ka Soomest.