VIDEO: Huawei Mate 10 Pro test ja ülevaade

Gert on käte võtnud järgmise telefoni - Huawei laiusesse kasvava Mate 10 Pro. Vaata, mis ta sellest arvab.

Just on ka Marko sama telefoni testinud ja oma muljed kirja pannud.

Mida siis arvata uuest nuhvlist, mis pürgib tipptegijate sekka ja mitte ainult ei pürgi, vaid kindlasti ka on seal? Mate 10 Pro on kallis, kogub rämedalt sõrmejälgi ja kasvab laiusse, mitte pikkusse. Riistvara on väga korralik, jõudlusest puudu ei jää. Võimas aku peab kaks päeva.

Tagumisel paneelil asuvad kaamerad on head. Sõrmejäljelugeja on üks parimaid, mida oleme testinud.

Aga edasi juba videos.