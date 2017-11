Huawei Mate 10 PRO - Seni parim aku

Mitme päeva nutitelefon – Üle väga pika aja

Huawei Mate 10 Pro ja üldse Huawei telefonid on meile üldiselt jätnud väga hea mulje. Kui veel Arvutimaailm ajakirjana kord kuus paberit määris, võtsime tol ajal turul värske tegija soojalt vastu.

Tõsi, ammu ei ole Huawei enam ennekõike soodsas hinnaklassis, vaid paneb üsna suurt rõhku just premium klassi trügimisel.

Nii aastases testis olev P10 kui ka kõnealune Mate 10 Pro on kahtlemate just selle tootja lipulaevad.

Mis on Mate Pro

Mate seeria on suunatud ennekõike poweruseritele – suur aku, suur ekraan. P seeria (aastases testis) on premium seeria, ennekõike lipulaev – parim kogemus tavakasutajale: rafineeritud kvaliteet. Üldiselt tuleb Mate ja P seeria eri aegadel välja.

Mate rõhutab uut tehnoloogiat, mida siis P seeria, lihvitud kujul, rakendab natukene soodsama hinnaga.

Mate näeb väga ilus välja, aga kahjuks ainult selle hetkeni, kui karbist väljub. Seade on väga läikiv, uskumatult hästi sõrmejälgi ja muud läga koguv seade.

Veekindel on ka!

Pilti on teha umbõ hää

Võrreldes konkurentidega, kes kasutavad teisi fookuskauguseid, on Huawei lahendanud olukorra vähe teistmoodi. Ees on 8MP Endlikaamera ning taga on kaks kaamerat: 12MP värviline + 20MP mustvalge sensoriga.

Mõlemad tagumised läätsed on Leica koostööl loodud avaga 1,6 ning pimedas saab kaamera väga hästi hakkama. Esimene kaamera on keskpäraselt hea ning ei vaja pikemat peatumist.

Mis puudutab kaamera rakendust, siis liiga palju ei ole kujunduse peale vaeva pandud. Üldse jätab Mate oma EMUI osas üsna toore mulje, kuid minu jaoks on see rudimentaalne ning seega ei vääri tähelepanu, kuni see on kasutatav. Androidi puhul on ikoonid ja launcher üks lihtsamaid asju mida vahetada.

Samas on Mate 10 ühe funktsionaalseima ja intuitiivsema kaameraäpiga. Kõik funktsioonid on loogiliselt jaotatud, panoraami või slow-mo jaoks ei ole vaja mingit lisarakendust, nagu Samsungil, alla laadida. Manuaalfunktsioon on kohe kaamera rakenduse esilehelt ühe näpu viipega. Piltide tegemine on nauditav ning pildid on ilusad. See aeg, mis mil telefoni testisime, tegime tõenäoliselt rohkem pilti kui mõne teisega.

Nuriseda saab natukene kunstliku bokeh (fokeh – fake bokeh) sügavusega, mis ei ole parimate hulgas ning natukene ebastabiilne oma servade tunnetuse osas.

Kuid muud funktsioonid kompenseerivad seda üsna hästi.

Aku ja laadimine on äge – Väga äge!

Olgugi et Gert (tüüp videotes) ei näinud Note8ga võrreldes mingit märkimisväärset erinevust, tuleb võtta arvesse et tema on väga aktiivne kasutaja. Telefon on näpus tihti, kõned, videod, pildistamine.

Samas kus mina kasutan tagasihoidlikumalt, peab see aku vastu ulmeliselt TÄNAPÄEVA standardite juures. (Samsung purunematu totufon peab vastu kuu aega)

Väike Youtube, mõned pildid, palju süsteemiuuendusi, üks suurem update, kõnesid, FB, messenger. Peale 48t tundi on akut veel 40% ning eeldatav kestus telefoni arvates 15h.

Kõige tipuks laeb Mate 10 30 minutiga 58% akust. Arvestades aku suurust 4000mAh on see päris paljude telefonide peaaegu terve aku. (Sony XZ1 compact 2700mAh)

Tegu on siiani viimase paari aasta parima aku kestusega nutitelefoniga.

Kas tasub osta?

Kindlasti, kui soovid erineda. Kuid ootuseid ei tasu liiga kõrgeks ajada. Ole avatud.

Mate10 on väga hea kaameraga, ülihea akuga, väga keskpärane telefon. Me oleks oluliselt paremini meelestatud kui Mate10 Pro ei maksaks praegu 800 € ja S8 ei maksaks S80 €.

See telefon on 50€ odavam meie senisest lemmikust Note8, mis on valmis toode, stabiilne, igav. Mate 10 on äge, ei tundu üldse premium ning aru on saada et kõik vigurid ei ole päris 100% valmis, läbimõeldud.

Meie veel ostuga ootaks. Umbes 500-600€ ringi. Äkki kevadeks? Siis oleks see vaieldamatu konkurent selles hinnaklassis. See aku ainuüksi oleks seda väärt.