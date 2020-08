IFA Berliinis toimub suure meediahuviga, mõni kõrvalüritus on ära jäetud

Vaatamata Euroopas tõusvatele koroonaviiruse nakatumisnäitajatele on praeguse seisuga uutmoodi IFA tehnoloogiamessi toimumine 3.-5. septembril 2020 endiselt jõus. Messile IFA 2020 Special Edition ei tule küll kuuekohaline hulk külastajaid, nagu möödunud aastatel, vaid päevane osalejate arv võib jääda lausa neljakohaliseks. Kuid juba on enda osalemise üles andnud müüjad ja eksponendid ligi 50 riigist ja kohale tuleb ka 800 ajakirjanikku 60 riigist - Euroopast, Ameerikast, Jaapanist, Hiinast ja mujalt. Kokku võtab Messe Berlin vastu 800 ajakirjanikku ja kõik saavad osaleda vaid kutsetega. Ajakirjanike kohad täitusid mõne päevaga.

Kokku toimuvad IFAl mitu eraldiseisvat suurüritust: suur pressikonverents, kus saavad brändid esitada oma keynote´i ehk avakõnesid, innovatsionimess IFA NEXT meets Shift Mobility ja IFA Business, Retail and Meeting Lounges.

Neljas IFA suurüritus, IFA Global Markets jääb vaatamata tööstuse suurele huvile ära ning lükati edasi 2021. aastasse, kuna kehtivad reisipiirangud takistavad paljusid ettevõtteid, aga eriti just Aasiast pärit põhieksponentide IFA-l osalemast.

Tegelikult eksisteerib veel ka viies IFA suurüritus, Virtual IFA Experience, mis pandeemia-aegses maailmas tähendab loomulikult kodust online ülekande vaatamist. Kohapealt tehakse kõrgekvaliteedilisi ülekandeid ja saab ka kahepoolselt suhelda.

IFA 2020 Special Edition toimub 3. kuni 5. septembrini 2020 Berliini messikeskuses rangeid viiruse leviku tõkestamise reegleid järgides. Oma osalemise on juba kinnitanud mitmed tuntud brändid: AVM, Breuer, Bissell, Bleu Jour, BSH, Creative Technology, De'Longhi, Ecovacs, GfK, GN Hearing, Haier, Honor, Huawei, JVC Kenwood, LG Electronics, Miele, Neato Robotics, Qualcomm, Schneider electric, Shelly Allterco, TCL, TP-Link, TUYA, Wessel-Werk.

Uute toodete esmaesitluse teeb messil Hiina bränd Realme, mis on tuntud mobiilitootjast OPPO välja kasvanud iseseisev tehnoloogiabränd.

COVID-19 olukord halveneb iga päevaga

Kuigi IFA Special Edition on plaanitud olema maailma üks esimesi pandeemiajärgseid rahvusvahelisi suurüritusi, mis IFA direktori Dirk Koslowski sõnul peab tekitama optimismi tuleviku suhtes ja näitama elu normaliseerumist, varjutab seda praegu Saksamaal tõusma hakanud nakatunute arv. Viimase 14 päeva nakatunute arv saja tuhande elaniku kohta on Saksamaal tõusnud 19,6-ni, mis Eestis kehtivate koroonapiirangute järgi tähendab, et Eestisse tagasi pöördudes tuleb jääda karantiini või teha alates septembrist kohe koroonatest, mille negatiivne tulemus vabastab esialgu pikast eneseisolatsioonist. Kui nakatunute arv tõuseb üle 25, siis praeguste (31. augustini kehtivate) lennureeglite järgi võidakse lõpetada ka Berliini otselennud.