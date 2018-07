Moodsad võimalused jalgpalli MM-i jälgimiseks - virtuaalreaalsus, 4K jne, kuid mitte veel kõigile

Käes on 21. sajand, eelmise sajandi ennustused nägid tänapäevaks ette hologramme ja teleportatsiooni, kuid sellest hoolimata vaatab jalgpalli MM-i enamus inimesi endiselt helesinise ekraani taga, mis siis, et see on muutunud suuremaks ja lamedamaks. Kus on VR, ultratiheda pikslikatvusega telepilt ja juhitavad panoraamkaamerad? Servast juba neid ongi, aga see pole ikka päris see, mida ette kujutaksime.

Jalgpalli MM-i finaal ja Play-Off on kohe käes, vaatamegi järgi, kuidas võiks siis moodsamalt kui tavalise SD kvaliteediga viimaseid otsustavaid mänge vaadata.

4K - otseülekanne BBC iPLay-ga

Kuigi paljudel meist on juba 4K telerid, ei saa otseülekandeid selles kvaliteedis just kuigi tihti jälgida.

Jalgpalli MM-i finaali justkui saab ja ei saa ka. BBC teeb otseülekannet 4K kvaliteedis, kuid selleks on vaja iPlayerit. Seda saab vaadata vaid Suurbritannias:

Ja ka siis pole veel õnn täielikult õuele jõudnud, sest 4K ülekannet serveeritakse vaid "esimesena tulnud, esimesena näinud" kindlale hulgale vaatajatele - mõnekümnele tuhandele. Kes hiljaks jääb, see peab traditsioonilise kvaliteedi peale tagasi pöörduma. Lisaks UHD ehk 4K kvaliteedile on pilt ka HDR-is ehk suure dünaamilise ulatusega.

Kui imekombel pääsesid nende mõnekümne tuhande hulka, siis peab sul olema ühilduv nutiteler. Samuti peab olema allalaadimiskiirus vähemalt 16 Mbit/s - stabiilselt. Kui aga tahad saada täit kvaliteeti - 3840 pixel Ultra HD, siis peaks olema allalaadimiskiirus stabiilselt vähemalt 36 Mbit/s. Seda WiFi-ga alati tagada ei õnnestu hüpleva kvaliteedi pärast, kindlam on kaabliga.

Täpsem kvaliteeditabel on selline:

3840x2160p @50 k/s 36 Mbit/s

2560x1440p @50 k/s 16 Mbit/s

1920x1080p @50 k/s 10 Mbit/s

1280x720p @50 k/s 7 Mbit/s

Heli on kvaliteediga AAC-LC @ 192 kbit/s.

Tehisreaalsus - istud oma boksis ja võid ka värava taha jalutada

BBC-l on veel varuks ka tehisreaalsuse-äpp, mida miskipärast ka siinmail ei saa alati iga uuema Androidiseadmega alla laadida (anna teada, mis puhul see õnnestus...), see peaks ülemaailmselt saadaval olema. Rakenduse nimi on BBC Sport VR - FIFA World Cup Russia 2018. Virtuaalreaalsuse vaatamiseks on vajalik vähemalt 10 Mbit/s kaabliühendus ja virtuaalreaalsuse prillid, milleks sobib ka papist kokkuvolditav VR Cardboard.

Oled oma virtuaalrpillidega justnagu BBC VIP loožis, mille aknast on kõik nagu peopesal. Olulisemaid hetki saab vaadata ka värava taha pandud kaamerast, kuid ei saa tagasi kerida. VIP boksis sõidavad kohvilaua seest välja lisaekraanid täiendava infoga. Tasuta on virtuaalreaalsuses FIFA maailmakarika jälgimine võimalik BBC äpiga Apple´i, Androidi, Gear VR-i, Oculus Go ja PlayStation VR platvormil.

Finaal salvestatakse täisvõimsusel - 360 kraadi, 4K

Ehkki otseülekannet sellest ei näe, plaanitakse salvestada jalgpalli MM-i finaali 2018 Prantsusmaa ja Horvaatia vahel kõigi tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega: 360 kraadi täispanoraamkaamerate ja 4K kvaliteediga. Seda võib vaadata virtuaalreaalsuse prillidega hiljem nii, nagu oleksid ise platsil ja kiigata igas suunas enda ümber selja tagant ettejäävani, varbaotstest pea kohal toimuvani. 4K välja venitatuna 360-kraadisele sfäärile pole muidugi enam nii terav kui läbi teleriekraani "lukuaugu" UHD, kuid hea elamus ikkagi, kuna kogu ümbritsev õhkkond on ikkagi salvestatud ja asud otsekui sündmuste keskel.